      вторник, 28.10.25
          Любомир Минчев оглави националния отбор по баскетбол

          Новият наставникът ще насочи вниманието си към предварителните квалификации за Евробаскет 2029, който ще се проведе в Испания, Гърция, Словения и Естония. България е в група B заедно с Норвегия и Армения.

          Снимка: www.bgbasket.com
          Любомир Минчев е новият селекционер на националния отбор на България по баскетбол за мъже. Това стана ясно след днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол. Минчев се завръща на поста, като наследява Росен Барчовски. Любопитно е, че именно Барчовски зае мястото на Минчев през 2019 г.

          Опитният специалист беше предпочетен пред Стефанос Дедас и Валтер ди Рафаеле.

          Той води националния отбор между 2016-2019. 55-годишният Минчев има богата визитка, като е бил начело на Левски, Лукойл Академик, Черно море Тича, Берое и косовския Трепча.

          В добавка, той е бил треньор и на националните гарнитури на България при юношите до 18 и младежите до 20 г. Печелил е Купата и Суперкупата на България, трофеят в Балканската лига, както и сребро и бронз от първенството и турнира за Купата на страната.

          Минчев ще насочи вниманието си към предварителните квалификации за Евробаскет 2029, който ще се проведе в Испания, Гърция, Словения и Естония. България е в група B заедно с Норвегия и Армения. Първият двубой в Ботевград е на 27 ноември, когато националите приемат арменците. 

