НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Мадуро спря енергийното споразумение с Тринидад и Тобаго заради американски военен кораб

          0
          6
          Снимка: Federico Parra / AFP / Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви незабавното спиране на енергийното споразумение с Тринидад и Тобаго, след като съседната островна държава прие американския военен кораб USS Gravely в свои води.

          „Прекратяваме енергийното споразумение с Тринидад и Тобаго, защото тяхното правителство превърна страната си в самолетоносач на американската империя срещу Венецуела,“ заяви Мадуро в телевизионно обръщение.

          - Реклама -

          Решението идва на фона на нарастващо напрежение в региона, след като САЩ засилиха военното си присъствие в Карибите под претекст за борба с наркотрафика — нещо, което Каракас тълкува като прикритие за потенциална военна операция срещу страната.

          Премиерката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар по-рано обвини Мадуро в шантаж, заявявайки, че няма да се поддаде на натиск и че страната ѝ няма да прекрати сътрудничеството си със САЩ.

          „Нашето бъдеще не зависи от Венецуела и никога не е зависело,“ подчерта тя в изявление до АФП.

          Споразумението между двете страни предвиждаше съвместен добив на природен газ в Карибско море — проект, смятан за стратегически както за енергийната сигурност на Тринидад и Тобаго, така и за икономическата стабилност на Венецуела.

          С решението на Мадуро двустранните отношения между Каракас и Порт ъф Спейн навлизат в най-ниската си точка от години, а според анализатори, кризата може да се отрази и на регионалните енергийни пазари.

          Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви незабавното спиране на енергийното споразумение с Тринидад и Тобаго, след като съседната островна държава прие американския военен кораб USS Gravely в свои води.

          „Прекратяваме енергийното споразумение с Тринидад и Тобаго, защото тяхното правителство превърна страната си в самолетоносач на американската империя срещу Венецуела,“ заяви Мадуро в телевизионно обръщение.

          - Реклама -

          Решението идва на фона на нарастващо напрежение в региона, след като САЩ засилиха военното си присъствие в Карибите под претекст за борба с наркотрафика — нещо, което Каракас тълкува като прикритие за потенциална военна операция срещу страната.

          Премиерката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар по-рано обвини Мадуро в шантаж, заявявайки, че няма да се поддаде на натиск и че страната ѝ няма да прекрати сътрудничеството си със САЩ.

          „Нашето бъдеще не зависи от Венецуела и никога не е зависело,“ подчерта тя в изявление до АФП.

          Споразумението между двете страни предвиждаше съвместен добив на природен газ в Карибско море — проект, смятан за стратегически както за енергийната сигурност на Тринидад и Тобаго, така и за икономическата стабилност на Венецуела.

          С решението на Мадуро двустранните отношения между Каракас и Порт ъф Спейн навлизат в най-ниската си точка от години, а според анализатори, кризата може да се отрази и на регионалните енергийни пазари.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Венецуела твърди, че е осуетила „операция под фалшив флаг“, финансирана от ЦРУ

          Красимир Попов -
          Венецуелските власти съобщиха, че са разбили група, финансирана от ЦРУ, която е планирала атака под фалшив флаг срещу американския военен кораб USS Gravely, разположен...
          Политика

          Тринидад и Тобаго отхвърли венецуелските заплахи за прекратяване на съвместен газов проект

          Красимир Попов -
          Премиерката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар отхвърли в понеделник заплахата на Венецуела да спре съвместен енергиен проект, след като страната прие американски военен...
          Политика

          Протести в Камерун срещу осмото преизбиране на 92-годишния президент Пол Бия

          Красимир Попов -
          Протести и сблъсъци с полицията избухнаха в няколко града на Камерун, часове след като Конституционният съвет обяви Пол Бия за победител на президентските избори...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions