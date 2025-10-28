Мадуро спря енергийното споразумение с Тринидад и Тобаго заради американски военен кораб

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви незабавното спиране на енергийното споразумение с Тринидад и Тобаго, след като съседната островна държава прие американския военен кораб USS Gravely в свои води.

„Прекратяваме енергийното споразумение с Тринидад и Тобаго, защото тяхното правителство превърна страната си в самолетоносач на американската империя срещу Венецуела," заяви Мадуро в телевизионно обръщение.

Решението идва на фона на нарастващо напрежение в региона, след като САЩ засилиха военното си присъствие в Карибите под претекст за борба с наркотрафика — нещо, което Каракас тълкува като прикритие за потенциална военна операция срещу страната.

Премиерката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар по-рано обвини Мадуро в шантаж, заявявайки, че няма да се поддаде на натиск и че страната ѝ няма да прекрати сътрудничеството си със САЩ.

„Нашето бъдеще не зависи от Венецуела и никога не е зависело,“ подчерта тя в изявление до АФП.

Споразумението между двете страни предвиждаше съвместен добив на природен газ в Карибско море — проект, смятан за стратегически както за енергийната сигурност на Тринидад и Тобаго, така и за икономическата стабилност на Венецуела.

С решението на Мадуро двустранните отношения между Каракас и Порт ъф Спейн навлизат в най-ниската си точка от години, а според анализатори, кризата може да се отрази и на регионалните енергийни пазари.