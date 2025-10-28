Мария Пиргова: Борисов и Пеевски са принудени да се харесват и да управляват заедно

„Ротацията показва, че сме в политическа криза. Това не е редовен парламентарен метод.“

Това каза политологът Мария Пирогова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Пиргова обясни, че Борисов и Пеевски са принудени да се харесват и да управляват заедно, тъй като си знаят тайните.

Според политолога предстои да станем по-големи европейци след приемането на единната валута, тъй като финансите ни ще се изсветлят.

Гостенката прогнозира отлагане на санкциите срещу „Лукойл“, за да имаме възможност да намерим купувач. Тя изрази надежда, че нашите дипломати вече преговарят за такова отлагане.

Пиргова коментира и участието на БСП във властта. Според нея е вярно, че те са получили министерства на концесия. Тя допълни, че не очаква правителството да падне от власт, защото четирите формации искат да продължат да управляват.