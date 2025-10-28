Мария Пиргова: Борисов и Пеевски са принудени да се харесват и да управляват заедно

Това каза политологът Мария Пирогова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Пиргова обясни, че Борисов и Пеевски са принудени да се харесват и да управляват заедно, тъй като си знаят тайните.
Според политолога предстои да станем по-големи европейци след приемането на единната валута, тъй като финансите ни ще се изсветлят.
Гостенката прогнозира отлагане на санкциите срещу „Лукойл“, за да имаме възможност да намерим купувач. Тя изрази надежда, че нашите дипломати вече преговарят за такова отлагане.
Пиргова коментира и участието на БСП във властта. Според нея е вярно, че те са получили министерства на концесия. Тя допълни, че не очаква правителството да падне от власт, защото четирите формации искат да продължат да управляват.
ЗА ДА СПАСЯТ ДЪРЖАВАТА,И НАРОДА ОТ РУСКИТЕ БУНТОВНИЦИ ,КОИТО НЕ ГРАБЯТ С ДНИ,А ЧАСОВЕ!!! КОЕ НЕ ТИ Е ЯСНО???
Mariq Georgieva ти си с промит мозък!!
И тази особа не знае на кой „цар“ служи!😏
Валя Маринова Защо да не знае! Винаги е подкрепяла лявото, което не пречи за много неща да е права!
Ekaterina Subeva Кое ляво по-точно?!😏
Нека се вземат и на сватбено пътешествие
в Дубай,
Ilinka Dachkova И да не се връщат!
Те са сиамски близнаци,а с останалите в управлението са като седмоглава ламя,летендарни рептилии от древния Тайланд–нАги ,погубени от световния потоп.