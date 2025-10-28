НА ЖИВО
          Милан с второ поредно реми, Аталанта остава без загуба

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Аталанта и Милан направиха равенство 1:1 в двубой от междинния девети кръг на италианската Серия А. Мощни удари на Самуеле Ричи за „росонерите“ и Адемола Луукман за „нерадзурите“ доведоха до равенство в Бергамо. За Ричи голът е дебютен, а за „Дявола“ хиксът е втори пореден след този с Пиза (2:2). Хората на Иван Юрич остават без загуба на Ботуша, но и с цели седем ремита.

          Милан откри едва в третата минута. Недобре изчистена топка от ъглов удар се озова у Самуеле Ричи на дъгата. Халфът стреля без забавяне и направи 1:0 в полза на „Дявола“, разпечатвайки вратата на Марко Карнезеки.

          Бергамаските можеха бързо да отговорят – удар с глава на Исак Хиен мина до вратата на Майк Менян. „Нерадзурите“ не спряха да опитват нападения към вратата на Менян и през почти цялата първа част натискаха силно. Френският вратар спаси удар от средна дистанция на Едерсон в 21-ата минута.

          Десетина минути преди почивката нищо не можеше да спре Аталанта от изравнителен гол. Адемола Луукман получи пас в коридор и, останал на чиста позиция, разстреля Менян с левия крак – 1:1. Около попадението на Иван Юрич му се наложи дад извади принудително Мартен де Руун за сметка на Марко Брешанини, юноша на Милан.

          В началото на втората част темпото се успокои и „Дявола“ взе въздух. Лоренцо Бернаскони затрудни Менян в 57-ата минута, но стражът не трепна. Малко по-късно и Макс Алегри се видя принуден да прави смяна – Сантиаго Хименес излезе, за да влезе Рубен Лофтъс-Чийк.

          Две минути преди края Давиде Дзапакости нанесе много мощен удар, насочил се под гредата на Менян. Вратарят извади страхотна реакция и изби в корнер.

          Милан е втори в Серия А с 18 точки, докато лидерът Наполи е с 21 т. Аталанта на Юрич има 13 т.

