На извънредно заседание: Парламентът гласува заплатите на младите лекари (ВИДЕО)

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова свиква извънредно заседание на парламента днес от 13:00 часа, съобщиха от пресцентъра на законодателната институция.

Единствената точка в дневния ред е гласуване на второ четене на промените в Закона за лечебните заведения. Става дума за общ законопроект, изготвен въз основа на трите проекта, приети на първо четене на 25 юли 2025 г. — на Цончо Ганев („Възраждане“) и група народни представители, на Асен Василев („Продължаваме промяната – Демократична България“) и на Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Иван Ибришимов („БСП – Обединена левица“) и Андрей Чорбанов („Има такъв народ“).

Инициативата за извънредното заседание

Извънредното заседание се свиква по инициатива на депутати от опозиционни партии. От „Продължаваме промяната“ съобщиха, че са събрали 57 подписа при нужни 48, за да може парламентът да разгледа законопроектите, свързани с увеличението на заплатите на младите лекари.

Разногласия и позиция на здравната комисия

Миналата седмица на заседание на Комисията по здравеопазване председателят ѝ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) заяви, че нито един от предложените текстове няма да бъде подкрепен на второ четене.

„На коалиционен съвет е решено исканията на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме бюджетни възможности как това да се случи,“ посочи Ангелов.

Той уточни, че вариантът, върху който има съгласие, не е включен в нито един от трите законопроекта, а ще бъде разписан в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Исканията на младите лекари

През миналата седмица млади лекари отново излязоха на протест, настоявайки: