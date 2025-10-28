НА ЖИВО
          - Реклама -
          На извънредно заседание: Парламентът гласува заплатите на младите лекари (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова свиква извънредно заседание на парламента днес от 13:00 часа, съобщиха от пресцентъра на законодателната институция.

          Единствената точка в дневния ред е гласуване на второ четене на промените в Закона за лечебните заведения. Става дума за общ законопроект, изготвен въз основа на трите проекта, приети на първо четене на 25 юли 2025 г. — на Цончо Ганев („Възраждане“) и група народни представители, на Асен Василев („Продължаваме промяната – Демократична България“) и на Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Иван Ибришимов („БСП – Обединена левица“) и Андрей Чорбанов („Има такъв народ“).

          Инициативата за извънредното заседание

          Извънредното заседание се свиква по инициатива на депутати от опозиционни партии. От „Продължаваме промяната“ съобщиха, че са събрали 57 подписа при нужни 48, за да може парламентът да разгледа законопроектите, свързани с увеличението на заплатите на младите лекари.

          Разногласия и позиция на здравната комисия

          Миналата седмица на заседание на Комисията по здравеопазване председателят ѝ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) заяви, че нито един от предложените текстове няма да бъде подкрепен на второ четене.

          „На коалиционен съвет е решено исканията на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме бюджетни възможности как това да се случи,“ посочи Ангелов.

          Той уточни, че вариантът, върху който има съгласие, не е включен в нито един от трите законопроекта, а ще бъде разписан в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

          Исканията на младите лекари

          През миналата седмица млади лекари отново излязоха на протест, настоявайки:

          • стартовата заплата на лекар без специалност да бъде 150% от средната работна заплата за страната;
          • увеличение на заплащането за нощен труд;
          • по-добри условия за допълнителна квалификация;
          • повече прозрачност при зачисляването на специализации.
          Политика

          ПРОВАЛ: Парламентът отхвърли всички предложения за повишаване на заплатите на медиците

          Никола Павлов -
          На извънредно заседание днес, 28 октомври 2025 г., депутатите разгледаха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чиято...
          Правосъдие

          Съдът върна в ареста Росен Белов, остави зад решетките и Хасърджиев

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд реши д-р Станимир Хасърджиев и бившият служител на Френския легион да останат в ареста. Съдът също така измени мярката за неотклонение...
          Политика

          Радев: От правителството зависи как договорът с „Райнметал“ ще защитава националния ни интерес

          Никола Павлов -
          Параметрите на договора с германския технологичен концерн „Райнметал“ и начинът, по който той защитава българския национален интерес, са изцяло в отговорността на правителството, заяви...

          2 КОМЕНТАРА

          1. А за нивото и подобряването на здравеопазването, кога? Това никой не го интересува, само от парите се интересуват и протестират!

            • Снежана Първанова Кое не му харесвате на здравеопазването, като се има предвид, че сте русофил и соц-носталгик, а тогава НЯМАШЕ дори лекарства, а като техника, то ренгена беше топ.
              Та кое!?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

