На ръба: Отнето предимство е причината за катастрофата край Харманли

Отнемане на предимство от товарен автомобил е довело до катастрофата край Харманли вчера привечер, при която автобус с 14 пътници от енергийния комплекс „Марица Изток“ се удари в турски камион и спря на ръба на дълбоко дере, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Хасково.
Според първоначалната информация, инцидентът е станал около 17:30 часа – малко преди разклона за магистрала „Марица“, по пътя Симеоновград – Харманли.
Тир се е включил в платното на движение на автобуса и го е засякъл.
Шофьорът на автобуса не е успял да реагира навреме и е закачил с лявата предница задната дясна част на камиона, след което превозното средство е излязло от платното и се е ударило в мантинела, спирайки опасно близо до ръба на дерето.
Спасителна операция и резултати от проверките
Всички 14 пътници са били успешно евакуирани от спасителни екипи, които са предотвратили падането на автобуса.
Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни.
Българският шофьор е получил леки контузии, бил е прегледан и освободен за домашно лечение.
За произшествието е съставен акт, уточняват от ОДМВР – Хасково.
