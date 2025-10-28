НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Наполи се измъкна по терлици от „Виа дел Маре“

          Секунди след гола на Ангиса дойде и смяната на грешника Камарда, излязъл видимо разочарован

          0
          7
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Шампионът на Италия Наполи спечели с минималното 1:0 гостуването си на Лече на стадион „Виа дел Маре“. Победата за неаполитанците донесе Франк Ангиса, докато за „джалоросите“ в антигерой се превърна младият диамант Франческо Камарда.

          - Реклама -

          През първата част „адзурите“ трудно създаваха положения пред Владимиро Фалконе. Защитата на „джалоросите“ допусна единствено Матео Политано да затрудни опитния вратар. Изстрел на крилото прелетя на сантиметри над вратата на домакините. На свой ред Лече създаде нелош шанс за гол в края на полувремето, който Франческо Камарда пропиля.

          Десетина минути след паузата Камарда се превърна в абсолютен антигерой за Лече. Младият талант, играещ под наем от Милан, изпусна дузпа, отсъдена за игра с ръка на Жуан Жезус. Ваня Милинкович-Савич спаси изстрела на Камарда от бялата точка.

          В 69-ата минута Наполи успя да поведе, след като се окопити от ситуацията около дузпата. Франк Ангиса се извиси над всички при центриране от свободен удар и с глава отбеляза – 0:1. Секунди след гола на Ангиса дойде и смяната на грешника Камарда, излязъл видимо разочарован.

          Шампионът на Италия Наполи спечели с минималното 1:0 гостуването си на Лече на стадион „Виа дел Маре“. Победата за неаполитанците донесе Франк Ангиса, докато за „джалоросите“ в антигерой се превърна младият диамант Франческо Камарда.

          - Реклама -

          През първата част „адзурите“ трудно създаваха положения пред Владимиро Фалконе. Защитата на „джалоросите“ допусна единствено Матео Политано да затрудни опитния вратар. Изстрел на крилото прелетя на сантиметри над вратата на домакините. На свой ред Лече създаде нелош шанс за гол в края на полувремето, който Франческо Камарда пропиля.

          Десетина минути след паузата Камарда се превърна в абсолютен антигерой за Лече. Младият талант, играещ под наем от Милан, изпусна дузпа, отсъдена за игра с ръка на Жуан Жезус. Ваня Милинкович-Савич спаси изстрела на Камарда от бялата точка.

          В 69-ата минута Наполи успя да поведе, след като се окопити от ситуацията около дузпата. Франк Ангиса се извиси над всички при центриране от свободен удар и с глава отбеляза – 0:1. Секунди след гола на Ангиса дойде и смяната на грешника Камарда, излязъл видимо разочарован.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Локомотив Пловдив проби напред за Купата след продължения и елиминиране на Дунав

          Николай Минчев -
          Локомотив Пд се класира драматично за осминафиналите в турнира за Купата на България. "Смърфовете" бяха близо до това да се превърнат в първия елитен...
          Футбол

          Радослав Златков напусна ЦСКА?

          Николай Минчев -
          Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков напуска клуба, информира Sportal.bg. Той е хвърлил оставка, която е била веднага приета, като двете страни се разделят...
          Футбол

          Арда пребори един от най-силните отбори във Втора лига и продължава напред за Купата

          Николай Минчев -
          Арда победи Фратрия с 2:1 като гост в среща от 1/16-финалите в турнира за Националната купа. Джалал Хюсеинов откри за кърджалийци във Варна в края...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions