Наполи се измъкна по терлици от „Виа дел Маре“

Шампионът на Италия Наполи спечели с минималното 1:0 гостуването си на Лече на стадион „Виа дел Маре“. Победата за неаполитанците донесе Франк Ангиса, докато за „джалоросите“ в антигерой се превърна младият диамант Франческо Камарда.

През първата част „адзурите“ трудно създаваха положения пред Владимиро Фалконе. Защитата на „джалоросите“ допусна единствено Матео Политано да затрудни опитния вратар. Изстрел на крилото прелетя на сантиметри над вратата на домакините. На свой ред Лече създаде нелош шанс за гол в края на полувремето, който Франческо Камарда пропиля.

Десетина минути след паузата Камарда се превърна в абсолютен антигерой за Лече. Младият талант, играещ под наем от Милан, изпусна дузпа, отсъдена за игра с ръка на Жуан Жезус. Ваня Милинкович-Савич спаси изстрела на Камарда от бялата точка.

В 69-ата минута Наполи успя да поведе, след като се окопити от ситуацията около дузпата. Франк Ангиса се извиси над всички при центриране от свободен удар и с глава отбеляза – 0:1. Секунди след гола на Ангиса дойде и смяната на грешника Камарда, излязъл видимо разочарован.