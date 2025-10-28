„Не влязохме в базата данни“ — Катинчарова за срама в Женева

„Няма как да се каже, че е имало българи на тази парламентарна асамблея в Женева“, заяви Красимира Катинчарова в „Политика и спорт“. По думите ѝ форумът е „асамблея на Интерпарламентарния съюз, който е организация на всички парламенти в света“, а „всички парламентарно представени партии участват със свои представители“.

След влизането на ПП „Величие“ „българският парламент е трябвало да изпрати информация за променения състав… и да включи информация за новата парламентарна група“, но „това 7 месеца не се случи“. Резултатът: „Нашите представители… са били като хора, които не са влезли в базата данни.“

Катинчарова говори за „мерзкото бездействие на управляващите“, които „си имат парламент в тази държава“, и добавя, че това „обяснява защо многобройните сигнали… за мафиотското управление на България от партия „Величие“ не намират отзвук“.