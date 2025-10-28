НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          „Не влязохме в базата данни“ — Катинчарова за срама в Женева

          0
          14
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          Няма как да се каже, че е имало българи на тази парламентарна асамблея в Женева“, заяви Красимира Катинчарова в „Политика и спорт“. По думите ѝ форумът е „асамблея на Интерпарламентарния съюз, който е организация на всички парламенти в света“, а „всички парламентарно представени партии участват със свои представители“.

          - Реклама -

          След влизането на ПП „Величие“ „българският парламент е трябвало да изпрати информация за променения състав… и да включи информация за новата парламентарна група“, но „това 7 месеца не се случи“. Резултатът: „Нашите представители… са били като хора, които не са влезли в базата данни.

          Катинчарова говори за „мерзкото бездействие на управляващите“, които „си имат парламент в тази държава“, и добавя, че това „обяснява защо многобройните сигнали… за мафиотското управление на България от партия „Величие“ не намират отзвук“.

          Няма как да се каже, че е имало българи на тази парламентарна асамблея в Женева“, заяви Красимира Катинчарова в „Политика и спорт“. По думите ѝ форумът е „асамблея на Интерпарламентарния съюз, който е организация на всички парламенти в света“, а „всички парламентарно представени партии участват със свои представители“.

          - Реклама -

          След влизането на ПП „Величие“ „българският парламент е трябвало да изпрати информация за променения състав… и да включи информация за новата парламентарна група“, но „това 7 месеца не се случи“. Резултатът: „Нашите представители… са били като хора, които не са влезли в базата данни.

          Катинчарова говори за „мерзкото бездействие на управляващите“, които „си имат парламент в тази държава“, и добавя, че това „обяснява защо многобройните сигнали… за мафиотското управление на България от партия „Величие“ не намират отзвук“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          „Искаме си водата“ — Павел Стоименов пред ЕП в София

          Ирина Илиева -
          Павел Стоименов стига до Бюрото на Европейския парламент в София „с лозунг“, но, по думите му, „не бях допуснат“. Плакатът е на английски и...
          Политика

          Мария Пиргова: Борисов и Пеевски са принудени да се харесват и да управляват заедно

          Златина Петкова -
          "Ротацията показва, че сме в политическа криза. Това не е редовен парламентарен метод." Това каза политологът Мария Пирогова, която беше гост в предаването "Делници" с...
          Политика

          Ивелин Михайлов: В НС нямаме борба за справедливост, а борба за кокала

          Златина Петкова -
          "В НС нямаме борба за справедливост, а борба за кокала." Това каза председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването "Делници"...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions