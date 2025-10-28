Нощ на страх в Турция: 22-ма ранени от паника и над 40 вторични труса след земетресението (ВИДЕО)

Населението в Западна Турция прекара безсънна и паническа нощ, след като мощното земетресение от 6,1 по Рихтер снощи беше последвано от поредица от десетки вторични трусове, които държаха хората на открито до сутринта.

Въпреки че първоначалният трус с епицентър край Съндъргъ, вилает Балъкесир, не причини директни жертви от срутвания, последиците от паниката са значителни.

Последици: Ранени от паника и затворени училища

Към сутринта на 28 октомври официалните данни сочат 22-ма ранени. Губернаторът на Балъкесир, Исмаил Устаоглу, уточни, че нито един от пострадалите не е бил затиснат под развалини. Нараняванията са в резултат на паниката при опитите за евакуация – предимно фрактури и натъртвания, получени при падания по стълбища и скачане от ниски балкони.

Хиляди жители в района на Съндъргъ отказаха да се приберат в домовете си, уплашени от непрестанните трусове. На фона на дъждовното време, местните власти отвориха обществени сгради, включително джамии, спортни зали и училища, за да осигурят временен подслон на населението. Като превантивна мярка учебните занятия в целия район днес са отменени.

Материални щети и сеизмичен контекст

Основният трус е причинил срутването на три двуетажни сгради и един магазин в Съндъргъ. Вътрешният министър Али Йерликая потвърди, че и четирите постройки са били необитаеми. Те са били опразнени и обявени за опасни още след предходното силно земетресение в същия район през август 2025 г. (също 6,1 по Рихтер), което тогава отне живота на един човек. Снощният трус само е довършил вече компрометираните структури.

Над 40 вторични труса поддържат напрежението

Основната причина за паниката през нощта беше интензивната вторична сеизмична активност. Турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) съобщи за повече от 40 регистрирани вторични труса в часовете след основното земетресение.

Няколко от тях са били с магнитуд над 4,0 по Рихтер (най-силният 4,2), което е достатъчно, за да бъде усетено ясно от населението и да поддържа страха от нов силен удар.

Експертите коментират, че това е второто голямо земетресение в района тази година и е свързано с различен сегмент на същия разлом, активизиран през август. Въпреки че трусът беше усетен в мегаполиси като Истанбул, Бурса и Измир, както и в Южна България (Хасково, Пловдив, Бургас), няма данни за щети извън непосредствения епицентрален район.