НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Нощ на страх в Турция: 22-ма ранени от паника и над 40 вторични труса след земетресението (ВИДЕО)

          1
          119
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Населението в Западна Турция прекара безсънна и паническа нощ, след като мощното земетресение от 6,1 по Рихтер снощи беше последвано от поредица от десетки вторични трусове, които държаха хората на открито до сутринта.

          - Реклама -

          Въпреки че първоначалният трус с епицентър край Съндъргъ, вилает Балъкесир, не причини директни жертви от срутвания, последиците от паниката са значителни.

          Последици: Ранени от паника и затворени училища

          Към сутринта на 28 октомври официалните данни сочат 22-ма ранени. Губернаторът на Балъкесир, Исмаил Устаоглу, уточни, че нито един от пострадалите не е бил затиснат под развалини. Нараняванията са в резултат на паниката при опитите за евакуация – предимно фрактури и натъртвания, получени при падания по стълбища и скачане от ниски балкони.

          Хиляди жители в района на Съндъргъ отказаха да се приберат в домовете си, уплашени от непрестанните трусове. На фона на дъждовното време, местните власти отвориха обществени сгради, включително джамии, спортни зали и училища, за да осигурят временен подслон на населението. Като превантивна мярка учебните занятия в целия район днес са отменени.

          Материални щети и сеизмичен контекст

          Основният трус е причинил срутването на три двуетажни сгради и един магазин в Съндъргъ. Вътрешният министър Али Йерликая потвърди, че и четирите постройки са били необитаеми. Те са били опразнени и обявени за опасни още след предходното силно земетресение в същия район през август 2025 г. (също 6,1 по Рихтер), което тогава отне живота на един човек. Снощният трус само е довършил вече компрометираните структури.

          Над 40 вторични труса поддържат напрежението

          Основната причина за паниката през нощта беше интензивната вторична сеизмична активност. Турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) съобщи за повече от 40 регистрирани вторични труса в часовете след основното земетресение.

          Няколко от тях са били с магнитуд над 4,0 по Рихтер (най-силният 4,2), което е достатъчно, за да бъде усетено ясно от населението и да поддържа страха от нов силен удар.

          Експертите коментират, че това е второто голямо земетресение в района тази година и е свързано с различен сегмент на същия разлом, активизиран през август. Въпреки че трусът беше усетен в мегаполиси като Истанбул, Бурса и Измир, както и в Южна България (Хасково, Пловдив, Бургас), няма данни за щети извън непосредствения епицентрален район.

          Населението в Западна Турция прекара безсънна и паническа нощ, след като мощното земетресение от 6,1 по Рихтер снощи беше последвано от поредица от десетки вторични трусове, които държаха хората на открито до сутринта.

          - Реклама -

          Въпреки че първоначалният трус с епицентър край Съндъргъ, вилает Балъкесир, не причини директни жертви от срутвания, последиците от паниката са значителни.

          Последици: Ранени от паника и затворени училища

          Към сутринта на 28 октомври официалните данни сочат 22-ма ранени. Губернаторът на Балъкесир, Исмаил Устаоглу, уточни, че нито един от пострадалите не е бил затиснат под развалини. Нараняванията са в резултат на паниката при опитите за евакуация – предимно фрактури и натъртвания, получени при падания по стълбища и скачане от ниски балкони.

          Хиляди жители в района на Съндъргъ отказаха да се приберат в домовете си, уплашени от непрестанните трусове. На фона на дъждовното време, местните власти отвориха обществени сгради, включително джамии, спортни зали и училища, за да осигурят временен подслон на населението. Като превантивна мярка учебните занятия в целия район днес са отменени.

          Материални щети и сеизмичен контекст

          Основният трус е причинил срутването на три двуетажни сгради и един магазин в Съндъргъ. Вътрешният министър Али Йерликая потвърди, че и четирите постройки са били необитаеми. Те са били опразнени и обявени за опасни още след предходното силно земетресение в същия район през август 2025 г. (също 6,1 по Рихтер), което тогава отне живота на един човек. Снощният трус само е довършил вече компрометираните структури.

          Над 40 вторични труса поддържат напрежението

          Основната причина за паниката през нощта беше интензивната вторична сеизмична активност. Турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) съобщи за повече от 40 регистрирани вторични труса в часовете след основното земетресение.

          Няколко от тях са били с магнитуд над 4,0 по Рихтер (най-силният 4,2), което е достатъчно, за да бъде усетено ясно от населението и да поддържа страха от нов силен удар.

          Експертите коментират, че това е второто голямо земетресение в района тази година и е свързано с различен сегмент на същия разлом, активизиран през август. Въпреки че трусът беше усетен в мегаполиси като Истанбул, Бурса и Измир, както и в Южна България (Хасково, Пловдив, Бургас), няма данни за щети извън непосредствения епицентрален район.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Киър Стармър: Перспективите на Украйна се подобряват след санкциите на Тръмп срещу руския петрол

          Красимир Попов -
          Британският премиер Киър Стармър заяви, че перспективите на Украйна значително са се подобрили, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции срещу руския...
          Политика

          Литва обвинява Беларус в „хибридна атака“ след инцидент с контрабандни балони

          Красимир Попов -
          Литва обвини Русия и Беларус в провеждане на „хибридна атака“, след като десетки балони, натоварени с контрабандни цигари, я принудиха да затвори летища и...
          Инциденти

          Земетресение с магнитуд 6,1 удари Западна Турция, усетено и в Истанбул и Измир (ПЪРВО ВИДЕО)

          Красимир Попов -
          Земетресение с магнитуд 6,1 удари Западна Турция късно в понеделник, като трусовете бяха усетени в Истанбул и други големи градове. Според Агенцията за извънредни...

          1 коментар

          1. Нощ на страх в Турция: 22-ма ранени от паника и над 40 вторични труса след земетресението!
            Земята е жива! До като е така ние хората ще живеем на нея. Трусовете се въртят и около „България“!!! След време бреговете на Бяло море / Егейско море може и да стигнат много по-близко до днешните ни граници! Един ядрен взрив в нашият район ще отключи вратите на Ада! Същото важи,ако има такъв и в района на националния парк на САЩ Йелоустоун!Пъпът им е там!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions