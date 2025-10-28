Общината проверява школата на Росен Белов, родителите го защитиха

Кметът на район „Изгрев“ разпореди незабавна проверка на дейността на Театралната работилница в читалище „Николай Хайтов“, след като актьорът Росен Белов, един от преподавателите в школата, беше задържан по обвинение в принуда с използване на оръжие.
Арести и обвинения
В събота по сигнал на 20-годишен младеж бяха задържани четирима души, сред които:
- д-р Станимир Хасърджиев,
- гръцки модел,
- бивш военнослужещ от Френския легион,
- и актьорът Росен Белов.
Според прокуратурата в жилището на д-р Хасърджиев четиримата са дрогирали млад мъж, който е успял да избяга и да подаде сигнал в полицията.
Днес Софийският градски съд решава дали да остави в ареста д-р Хасърджиев и Росен Белов.
В началото на седмицата д-р Хасърджиев беше освободен от поста си на директор на Националната пациентска организация.
Реакции и проверки
Кметът на район „Изгрев“ потвърди, че в момента тече проверка на дейността на театралната работилница, която от 10 години функционира в читалище „Николай Хайтов“.
Родителите застанаха зад школата
Родители на деца, които се обучават в театралната работилница, изразиха публично подкрепата си към преподавателите и школата:
Родителите подчертаха, че не защитават евентуално престъпление, но настояха да се изчакат доказателствата и призоваха да се спре „ловът на вещици“, който по думите им вреди най-вече на децата.
Обществен и професионален отзвук
Случаят предизвика бурни реакции в артистичните среди. Част от гилдията разкритикува министъра на културата Мариан Бачев, а други се обърнаха и към Тошко Йорданов, настоявайки за ясно разграничаване на професионалната от личната отговорност.
Междувременно „Театър София“ съобщи, че временно отстранява Росен Белов от участията му, докато приключи разследването.
