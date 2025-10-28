НА ЖИВО
      вторник, 28.10.25
          Начало България Крими

          Общината проверява школата на Росен Белов, родителите го защитиха

          Снимка: Росен Белов / Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кметът на район „Изгрев“ разпореди незабавна проверка на дейността на Театралната работилница в читалище „Николай Хайтов“, след като актьорът Росен Белов, един от преподавателите в школата, беше задържан по обвинение в принуда с използване на оръжие.

          Арести и обвинения

          В събота по сигнал на 20-годишен младеж бяха задържани четирима души, сред които:

          • д-р Станимир Хасърджиев,
          • гръцки модел,
          • бивш военнослужещ от Френския легион,
          • и актьорът Росен Белов.

          Според прокуратурата в жилището на д-р Хасърджиев четиримата са дрогирали млад мъж, който е успял да избяга и да подаде сигнал в полицията.

          Днес Софийският градски съд решава дали да остави в ареста д-р Хасърджиев и Росен Белов.

          В началото на седмицата д-р Хасърджиев беше освободен от поста си на директор на Националната пациентска организация.

          Росен Белов извън театъра след шокиращ случай Росен Белов извън театъра след шокиращ случай

          Реакции и проверки

          Кметът на район „Изгрев“ потвърди, че в момента тече проверка на дейността на театралната работилница, която от 10 години функционира в читалище „Николай Хайтов“.

          „Не е имало никакви оплаквания или жалби – нито от страна на читалището, нито от страна на родителите. Той никога не е бил сам с децата,“ заяви кметът.

          Родителите застанаха зад школата

          Родители на деца, които се обучават в театралната работилница, изразиха публично подкрепата си към преподавателите и школата:

          „Нашите преподаватели са прекрасни професионалисти. Те създават атмосфера на доверие, сигурност и вдъхновение. Децата чакат с нетърпение всяка репетиция.“

          Съюзът на артистите след мегаскандала: Как продължава културата от днес нататък? Съюзът на артистите след мегаскандала: Как продължава културата от днес нататък?

          „Никога не сме имали притеснения дали средата е безопасна,“ добави друга майка.

          Родителите подчертаха, че не защитават евентуално престъпление, но настояха да се изчакат доказателствата и призоваха да се спре „ловът на вещици“, който по думите им вреди най-вече на децата.

          Обществен и професионален отзвук

          Случаят предизвика бурни реакции в артистичните среди. Част от гилдията разкритикува министъра на културата Мариан Бачев, а други се обърнаха и към Тошко Йорданов, настоявайки за ясно разграничаване на професионалната от личната отговорност.

          Междувременно „Театър София“ съобщи, че временно отстранява Росен Белов от участията му, докато приключи разследването.

          От последните минути: Мариан Бачев с първи коментар по големия скандал От последните минути: Мариан Бачев с първи коментар по големия скандал

