Обвиненият за изнасилването гръцки модел: Бях на грешното място в грешния момент

Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно с д-р Станимир Хасърджиев, заяви пред журналисти, че няма никакво участие в предполагаемия тормоз над 20-годишното момче, подало сигнал в полицията.

„Нямам нищо общо със случая. Просто живеех там," каза Михаилидис пред репортери в съда.

Той уточни, че е хетеросексуален и сгоден, и че напуснал апартамента, защото не му харесвала компанията.

„Не употребявам наркотици, но на партитата в апартамента в „Дианабад“ винаги имаше,“ допълни моделът.

По думите му Станимир Хасърджиев е бил зависим и редовно употребявал метаамфетамини, а 20-годишният Георги се е запознал с него чрез мобилно приложение.

„На купона го доведе актьорът Росен Белов,“ уточни Михаилидис.

Той заяви, че не е станал свидетел на насилие и че младежът е присъствал по собствено желание, като дори сам е извадил наркотици.

По време на ареста гръцкият модел се е намирал в апартамента, защото Хасърджиев празнувал рождения си ден.