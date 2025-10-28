НА ЖИВО
          Обвиненият за изнасилването гръцки модел: Бях на грешното място в грешния момент

          Снимка: Фейсбук
          Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно с д-р Станимир Хасърджиев, заяви пред журналисти, че няма никакво участие в предполагаемия тормоз над 20-годишното момче, подало сигнал в полицията.

          „Нямам нищо общо със случая. Просто живеех там,“ каза Михаилидис пред репортери в съда.

          Той уточни, че е хетеросексуален и сгоден, и че напуснал апартамента, защото не му харесвала компанията.

          „Не употребявам наркотици, но на партитата в апартамента в „Дианабад“ винаги имаше,“ допълни моделът.

          По думите му Станимир Хасърджиев е бил зависим и редовно употребявал метаамфетамини, а 20-годишният Георги се е запознал с него чрез мобилно приложение.

          „На купона го доведе актьорът Росен Белов,“ уточни Михаилидис.

          Той заяви, че не е станал свидетел на насилие и че младежът е присъствал по собствено желание, като дори сам е извадил наркотици.

          По време на ареста гръцкият модел се е намирал в апартамента, защото Хасърджиев празнувал рождения си ден.

          „Не съм направил нищо нередно. Просто бях на грешното място в грешния момент,“ добави Михаилидис.

          Общината проверява школата на Росен Белов, родителите го защитиха

          СГС разглежда мерките на Хасърджиев и Белов за изнасилването на момчето (ВИДЕО)

