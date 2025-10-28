Обвиненият за изнасилването гръцки модел: Бях на грешното място в грешния момент

Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно с д-р Станимир Хасърджиев, заяви пред журналисти, че няма никакво участие в предполагаемия тормоз над 20-годишното момче, подало сигнал в полицията.
Той уточни, че е хетеросексуален и сгоден, и че напуснал апартамента, защото не му харесвала компанията.
По думите му Станимир Хасърджиев е бил зависим и редовно употребявал метаамфетамини, а 20-годишният Георги се е запознал с него чрез мобилно приложение.
Той заяви, че не е станал свидетел на насилие и че младежът е присъствал по собствено желание, като дори сам е извадил наркотици.
По време на ареста гръцкият модел се е намирал в апартамента, защото Хасърджиев празнувал рождения си ден.
Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно с д-р Станимир Хасърджиев, заяви пред журналисти, че няма никакво участие в предполагаемия тормоз над 20-годишното момче, подало сигнал в полицията.
Той уточни, че е хетеросексуален и сгоден, и че напуснал апартамента, защото не му харесвала компанията.
По думите му Станимир Хасърджиев е бил зависим и редовно употребявал метаамфетамини, а 20-годишният Георги се е запознал с него чрез мобилно приложение.
Той заяви, че не е станал свидетел на насилие и че младежът е присъствал по собствено желание, като дори сам е извадил наркотици.
По време на ареста гръцкият модел се е намирал в апартамента, защото Хасърджиев празнувал рождения си ден.