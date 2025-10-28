НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Окончателно: Съдът промени мярката на шефа на митниците в Пловдив

          1
          132
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Апелативен съд – София измени мярката за процесуална принуда на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция „Митници“ – Пловдив Мирослав Беляшки, като я промени от домашен арест в парична гаранция от 8000 лева.

          - Реклама -

          Решението е окончателно и отменя определението на Софийския градски съд, който по-рано беше отхвърлил искането за промяна на мярката.

          Беляшки беше задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция. Той прекара два месеца в ареста, след което през юли съдът промени задържането му в домашен арест.

          Пуснаха под домашен арест бившия директор на Митницата в Пловдив Мирослав Беляшки Пуснаха под домашен арест бившия директор на Митницата в Пловдив Мирослав Беляшки

          „Тежестта на деянието, за което е повдигнато обвинение, не може да оправдава продължително задържане,“ посочват магистратите в мотивите си.

          Съдът подчерта, че Беляшки вече е бил под ограничение почти шест месеца и опасността да извърши престъпление не може еднозначно да се презюмира, като взе предвид положителните личностни и характеристични данни на обвиняемия.

          Защитата не е оспорила обоснованото подозрение за съпричастност към обвинението, но съдът не откри основания да приеме, че Беляшки би се укрил.

          Апелативен съд – София измени мярката за процесуална принуда на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция „Митници“ – Пловдив Мирослав Беляшки, като я промени от домашен арест в парична гаранция от 8000 лева.

          - Реклама -

          Решението е окончателно и отменя определението на Софийския градски съд, който по-рано беше отхвърлил искането за промяна на мярката.

          Беляшки беше задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция. Той прекара два месеца в ареста, след което през юли съдът промени задържането му в домашен арест.

          Пуснаха под домашен арест бившия директор на Митницата в Пловдив Мирослав Беляшки Пуснаха под домашен арест бившия директор на Митницата в Пловдив Мирослав Беляшки

          „Тежестта на деянието, за което е повдигнато обвинение, не може да оправдава продължително задържане,“ посочват магистратите в мотивите си.

          Съдът подчерта, че Беляшки вече е бил под ограничение почти шест месеца и опасността да извърши престъпление не може еднозначно да се презюмира, като взе предвид положителните личностни и характеристични данни на обвиняемия.

          Защитата не е оспорила обоснованото подозрение за съпричастност към обвинението, но съдът не откри основания да приеме, че Беляшки би се укрил.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мария Пиргова: Борисов и Пеевски са принудени да се харесват и да управляват заедно

          Златина Петкова -
          "Ротацията показва, че сме в политическа криза. Това не е редовен парламентарен метод." Това каза политологът Мария Пирогова, която беше гост в предаването "Делници" с...
          Политика

          Ивелин Михайлов: В НС нямаме борба за справедливост, а борба за кокала

          Златина Петкова -
          "В НС нямаме борба за справедливост, а борба за кокала." Това каза председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването "Делници"...
          Политика

          Еленко Божков: Добре е да поискаме отлагане за санкциите върху „Лукойл“, за да намерим купувач

          Златина Петкова -
          "Добре е да поискаме отлагане за санкциите върху "Лукойл", за да намерим купувач." Това каза енергийният експерт Еленко Божков, който беше гост в предаването "Делници"...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions