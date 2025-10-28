Орбан: Срещата Путин-Тръмп ще се състои в Будапеща

Унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че срещата на върха в Будапеща между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои, въпреки че датата ѝ е временно отложена, предава унгарското издание Index.

„Това, което се отлага, все пак ще се случи," заяви Орбан, подчертавайки, че преговорите продължават и Будапеща ще бъде домакин на мирна среща на върха.

Премиерът отказа да уточни кога точно ще се проведе събитието, но увери, че подготовката му е в ход.

„Нека разгледаме сценария на последната такава голяма среща на върха за мир – тя се проведе в Шарм ел-Шейх, Египет, където след дълги преговори между страните, включително американците, беше подписано мирно споразумение два дни по-късно. Така трябва да си го представяме,“ обясни Орбан.

Будапеща беше предложена като неутрална площадка за диалог между Вашингтон и Москва в контекста на засилените международни усилия за мирни преговори.