      вторник, 28.10.25
          Орбан: Срещата Путин-Тръмп ще се състои в Будапеща

          Унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че срещата на върха в Будапеща между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои, въпреки че датата ѝ е временно отложена, предава унгарското издание Index.

          „Това, което се отлага, все пак ще се случи,“ заяви Орбан, подчертавайки, че преговорите продължават и Будапеща ще бъде домакин на мирна среща на върха.

          Премиерът отказа да уточни кога точно ще се проведе събитието, но увери, че подготовката му е в ход.

          Среща между Путин и Тръмп в Будапеща може и да няма (ВИДЕО) Среща между Путин и Тръмп в Будапеща може и да няма (ВИДЕО)

          „Нека разгледаме сценария на последната такава голяма среща на върха за мир – тя се проведе в Шарм ел-Шейх, Египет, където след дълги преговори между страните, включително американците, беше подписано мирно споразумение два дни по-късно. Така трябва да си го представяме,“ обясни Орбан.

          Будапеща беше предложена като неутрална площадка за диалог между Вашингтон и Москва в контекста на засилените международни усилия за мирни преговори.

          1 коментар

          1. Ботоксовото джудже като стъпи на територия на ЕС не трябва ли незабавно да бъде арестуван?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

