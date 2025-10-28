Орбан: Срещата Путин-Тръмп ще се състои в Будапеща

Унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че срещата на върха в Будапеща между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои, въпреки че датата ѝ е временно отложена, предава унгарското издание Index.
Премиерът отказа да уточни кога точно ще се проведе събитието, но увери, че подготовката му е в ход.
Будапеща беше предложена като неутрална площадка за диалог между Вашингтон и Москва в контекста на засилените международни усилия за мирни преговори.
