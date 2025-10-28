НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Отложиха делото за отстраняването на кмета на Минерални бани

          2
          32
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Апелативният съд в Пловдив отложи насроченото за днес заседание по делото, с което кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер оспорва отстраняването си от длъжност, съобщиха от съда.

          - Реклама -

          Причината за отлагането е неявяването на адвоката на Искендер – Димитър Георгиев, който е представил документ, че се намира в болничен от 27 до 31 октомври.

          В представения болничен лист обаче не е посочено, че той не може да се явява пред съда, поради което магистратите му наложиха глоба от 1000 лева.

          Мюмюн Искендер беше отстранен от длъжност на 21 октомври по искане на Софийска градска прокуратура с решение на Окръжния съд в Хасково.

          За втори път: Съдът в Хасково отстрани кмета на Минерални бани За втори път: Съдът в Хасково отстрани кмета на Минерални бани

          Магистратите мотивираха решението си с това, че съществуват както предполагаеми, така и обективни данни, че обвиняемият може да влияе на свидетели или да затрудни разследването чрез служебното си положение.

          Към момента Искендер е с мярка за неотклонение „парична гаранция“, наложена по дело, в което е обвинен в участие в организирана престъпна група за злоупотреби с европейски средства.

          Следващото заседание по делото в Апелативния съд е насрочено за 4 ноември.

          Апелативният съд в Пловдив отложи насроченото за днес заседание по делото, с което кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер оспорва отстраняването си от длъжност, съобщиха от съда.

          - Реклама -

          Причината за отлагането е неявяването на адвоката на Искендер – Димитър Георгиев, който е представил документ, че се намира в болничен от 27 до 31 октомври.

          В представения болничен лист обаче не е посочено, че той не може да се явява пред съда, поради което магистратите му наложиха глоба от 1000 лева.

          Мюмюн Искендер беше отстранен от длъжност на 21 октомври по искане на Софийска градска прокуратура с решение на Окръжния съд в Хасково.

          За втори път: Съдът в Хасково отстрани кмета на Минерални бани За втори път: Съдът в Хасково отстрани кмета на Минерални бани

          Магистратите мотивираха решението си с това, че съществуват както предполагаеми, така и обективни данни, че обвиняемият може да влияе на свидетели или да затрудни разследването чрез служебното си положение.

          Към момента Искендер е с мярка за неотклонение „парична гаранция“, наложена по дело, в което е обвинен в участие в организирана престъпна група за злоупотреби с европейски средства.

          Следващото заседание по делото в Апелативния съд е насрочено за 4 ноември.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Величие“: Договорът с „Райнметал“ не е обсъждан

          Георги Петров -
          Подписването на договора с германската оръжейна компания „Райнметал“ предизвика остра реакция от партия „Величие“, чиито представители твърдят, че споразумението не е било обсъждано в...
          Политика

          ПРОВАЛ: Парламентът отхвърли всички предложения за повишаване на заплатите на медиците

          Никола Павлов -
          На извънредно заседание днес, 28 октомври 2025 г., депутатите разгледаха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чиято...
          Правосъдие

          Съдът върна в ареста Росен Белов, остави зад решетките и Хасърджиев

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд реши д-р Станимир Хасърджиев и бившият служител на Френския легион да останат в ареста. Съдът също така измени мярката за неотклонение...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Защо не направят закон, с който да отстранят всеки различен от управляващите кмет и да не се занимават съдилищата с глупости 🤷‍♂️

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions