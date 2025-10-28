Отложиха делото за отстраняването на кмета на Минерални бани

Апелативният съд в Пловдив отложи насроченото за днес заседание по делото, с което кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер оспорва отстраняването си от длъжност, съобщиха от съда.

Причината за отлагането е неявяването на адвоката на Искендер – Димитър Георгиев, който е представил документ, че се намира в болничен от 27 до 31 октомври.

В представения болничен лист обаче не е посочено, че той не може да се явява пред съда, поради което магистратите му наложиха глоба от 1000 лева.

Мюмюн Искендер беше отстранен от длъжност на 21 октомври по искане на Софийска градска прокуратура с решение на Окръжния съд в Хасково.

Магистратите мотивираха решението си с това, че съществуват както предполагаеми, така и обективни данни, че обвиняемият може да влияе на свидетели или да затрудни разследването чрез служебното си положение.

Към момента Искендер е с мярка за неотклонение „парична гаранция“, наложена по дело, в което е обвинен в участие в организирана престъпна група за злоупотреби с европейски средства.

Следващото заседание по делото в Апелативния съд е насрочено за 4 ноември.