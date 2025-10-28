НА ЖИВО
          Правосъдие

          Пъф Деди излиза от затвора след 2,5 години

          Снимка: Getty Images
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Американският музикален продуцент и рапър Шон Комбс, известен като Пъф Деди, ще прекара около три години в затвора, показват федералните затворнически записи.

          55-годишният артист беше осъден на 50 месеца лишаване от свобода и глоба от 500 000 долара за това, че превозвал хора из САЩ и в чужбина с цел сексуални срещи – включително тогавашната си приятелка – в нарушение на законите срещу проституцията.

          Очакваната дата на освобождаването му е 8 май 2028 г., съобщават Sky News и NBC News, цитирайки Федералното бюро на затворите.

          Пъф Диди моли за милост: Изправен пред 20 години затвор за проституция Пъф Диди моли за милост: Изправен пред 20 години затвор за проституция

          Присъда и процес

          Прокурорите настояваха за 11 години затвор, но съдът постанови по-кратка присъда, като отчете, че това е първата криминална присъда на Комбс.

          Той е в ареста от септември 2024 г. и беше оправдан по по-тежките обвинения за рекет и трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

          „Признавам, че поведението ми е било отвратително, срамно и болестно, но не съм престъпник. Ще обжалвам присъдата,“ заяви Комбс пред федералния съд в Ню Йорк.

          Показания и доказателства

          По време на седемседмичния процес съдът изслуша певицата Каси (Каси Вентура Файн), която твърди, че е била принуждавана и изнудвана да участва в сексуални срещи с мъже.

          На съдебните заседатели бяха показани и видеозаписи, на които се вижда как Комбс дърпа и удря Файн в коридора на хотел в Лос Анджелис след една от тези срещи.

          В писмо до съда преди произнасянето на присъдата, Каси нарича Комбс „манипулатор“ и казва, че ще се страхува за живота си, ако той бъде освободен преждевременно.

          Пи Диди влиза в затвора за 4 години Пи Диди влиза в затвора за 4 години

          Искане за помилване

          Междувременно Пъф Деди е подал молба до текущия президент на САЩ Доналд Тръмп за помилване, твърдейки, че е жертва на медийна и политическа атака.

