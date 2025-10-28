Почина американският джаз барабанист Джак ДеДжонет на 83-годишна възраст

Американският джаз барабанист Джак ДеДжонет, една от ключовите фигури в съвременния джаз, почина на 83-годишна възраст, съобщи неговият мениджмънт в понеделник. Той е работил с легендарни музиканти като Майлс Дейвис и Кийт Джарет, оставяйки незабравим отпечатък върху света на джаза.

„С голяма тъга съобщаваме за смъртта на Джак ДеДжонет. Той почина спокойно в болницата „Кингстън" в щата Ню Йорк. Беше заобиколен от съпругата, семейството и близките си приятели", се казва в публикация на неговия Instagram профил.

ДеДжонет е починал в неделя от застойна сърдечна недостатъчност, потвърди личната му асистентка Джоан Кланси.

Роден в Чикаго през 1942 г., Джак ДеДжонет започва кариерата си в края на 50-те години и бързо става част от джаз сцената. Той е известен със своите иновативни барабанни техники и с това, че е работил с Хърби Ханкок и Майлс Дейвис, с когото участва в емблематичния албум на последния „Bitches Brew“ през 1970 г.

През 80-те години на миналия век, ДеДжонет създава трио с пианиста Кийт Джарет и басиста Гари Пийкок, с които променят облика на съвременния джаз.

„Той беше един от най-плодовитите музиканти, които съчетаваха джаз с световна музика и експериментални звуци. Творчеството му ще продължи да вдъхновява поколения музиканти,“ заявиха от неговия мениджмънт.

Джак ДеДжонет също така издаде множество солови албуми, които се отличаваха със своята уникалност и иновации в музиката.