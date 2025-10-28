Протести в Камерун срещу осмото преизбиране на 92-годишния президент Пол Бия

Протести и сблъсъци с полицията избухнаха в няколко града на Камерун, часове след като Конституционният съвет обяви Пол Бия за победител на президентските избори от 12 октомври, съобщи радиостанция RFI. Според медията, протестиращите категорично отказват да признаят резултатите от вота, които дават на Бия нов осми мандат.

„Считаме изборите за манипулирани и резултатите – незаконни," заявиха участници в протестите, цитирани от местни медии.

В Дуала, икономическата столица на страната, полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне демонстрантите. Квартал Ню Бел се превърна в епицентър на сблъсъците, като силите за сигурност обградиха района, поставиха контролно-пропускателни пунктове и ограничиха достъпа.

На 26 октомври четирима души загинаха по време на антиправителствена демонстрация в същия град.

Напрежение е отчетено и в северния град Гаруа, считан за бастион на опозицията, където млади хора се събират по улиците, докато силите за сигурност наблюдават ситуацията. Според BBC, в града се чуват изстрели.

По обяд Конституционният съд обяви окончателните резултати:

Пол Бия – 53,66% от гласовете ;

– ; Бакари Иса Цирома, лидер на обединената опозиция – 35,2%.

„Спечелих изборите с над 60% и няма да приема друг резултат,“ заяви Цирома, който призова за масови протести, ако съдът не признае победата му.

92-годишният Пол Бия, който управлява Камерун от 1982 г., започва осмия си мандат, въпреки нарастващото обществено недоволство и обвиненията в измами и натиск върху избирателите.

Според BBC, Цирома в момента се намира в Гаруа, където се очакват нови демонстрации през следващите дни.