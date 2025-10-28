НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ПРОВАЛ: Парламентът отхвърли всички предложения за повишаване на заплатите на медиците

          3
          887
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На извънредно заседание днес, 28 октомври 2025 г., депутатите разгледаха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чиято цел беше да се обсъдят предложенията за увеличение на заплатите на българските медици.

          - Реклама -

          След повече от три часа и половина дебати, Народното събрание не прие нито едно от предложенията, засягащи възнагражденията на младите лекари, фармацевтите без специалност и професионалистите по здравни грижи.

          „Въпросът с възнагражденията ще бъде уреден чрез бюджетните закони“, заяви проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, подчертавайки, че заплатите ще се определят по категории – лекари без специалност, медицински сестри, магистър-фармацевти и други.

          Радостин Василев: Няма политическа воля за достойни заплати на лекарите и сестрите Радостин Василев: Няма политическа воля за достойни заплати на лекарите и сестрите

          Предложенията на „Възраждане“ и „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) младите лекари да получават 150% от средната работна заплата бяха отхвърлени.

          • Текстът на „Възраждане“ не беше приет със 79 гласа „за“, 103 „против“ и 17 „въздържал се“.
          • Вариантът на ПП-ДБ също беше отхвърлен – 78 „за“, 105 „против“ и 15 „въздържал се“, като само един депутат от ГЕРБ-СДС гласува в подкрепа.

          Против или въздържали се бяха парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ДПС – Ново начало, БСП – Обединена левица и Има такъв народ.
          В подкрепа на исканията за увеличение на възнагражденията гласуваха ПП-ДБ, „Възраждане“, Алианс за права и свободи, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

          „Младите лекари бяха излъгани. Кабинетът отново отложи решаването на проблема,“ заяви съпредседателят на ПП Асен Василев, коментирайки решението на парламента.

          Проф. Ангелов увери, че младите лекари без специалност няма да получават възнаграждения под определените проценти от средната брутна заплата, като за медиците извън системата на НЗОК средствата ще се осигурят през бюджета на Министерството на здравеопазването.

          На извънредно заседание днес, 28 октомври 2025 г., депутатите разгледаха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чиято цел беше да се обсъдят предложенията за увеличение на заплатите на българските медици.

          - Реклама -

          След повече от три часа и половина дебати, Народното събрание не прие нито едно от предложенията, засягащи възнагражденията на младите лекари, фармацевтите без специалност и професионалистите по здравни грижи.

          „Въпросът с възнагражденията ще бъде уреден чрез бюджетните закони“, заяви проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, подчертавайки, че заплатите ще се определят по категории – лекари без специалност, медицински сестри, магистър-фармацевти и други.

          Радостин Василев: Няма политическа воля за достойни заплати на лекарите и сестрите Радостин Василев: Няма политическа воля за достойни заплати на лекарите и сестрите

          Предложенията на „Възраждане“ и „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) младите лекари да получават 150% от средната работна заплата бяха отхвърлени.

          • Текстът на „Възраждане“ не беше приет със 79 гласа „за“, 103 „против“ и 17 „въздържал се“.
          • Вариантът на ПП-ДБ също беше отхвърлен – 78 „за“, 105 „против“ и 15 „въздържал се“, като само един депутат от ГЕРБ-СДС гласува в подкрепа.

          Против или въздържали се бяха парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ДПС – Ново начало, БСП – Обединена левица и Има такъв народ.
          В подкрепа на исканията за увеличение на възнагражденията гласуваха ПП-ДБ, „Възраждане“, Алианс за права и свободи, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

          „Младите лекари бяха излъгани. Кабинетът отново отложи решаването на проблема,“ заяви съпредседателят на ПП Асен Василев, коментирайки решението на парламента.

          Проф. Ангелов увери, че младите лекари без специалност няма да получават възнаграждения под определените проценти от средната брутна заплата, като за медиците извън системата на НЗОК средствата ще се осигурят през бюджета на Министерството на здравеопазването.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          „Искаме си водата“ — Павел Стоименов пред ЕП в София

          Ирина Илиева -
          Павел Стоименов стига до Бюрото на Европейския парламент в София „с лозунг“, но, по думите му, „не бях допуснат“. Плакатът е на английски и...
          Политика

          Мария Пиргова: Борисов и Пеевски са принудени да се харесват и да управляват заедно

          Златина Петкова -
          "Ротацията показва, че сме в политическа криза. Това не е редовен парламентарен метод." Това каза политологът Мария Пирогова, която беше гост в предаването "Делници" с...
          Война

          ИЗВЪНРЕДНО: Край на примирието, Нетаняху нареди удари по Газа

          Никола Павлов -
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху разпореди на армията да извърши мощни удари по Ивицата Газа, след като войските обвиниха палестинското движение Хамас в инсценировка при...

          3 КОМЕНТАРА

          2. Медицинското обслужване на депутатите да мине на общо основание, като всички простосмъртни граждани. Да по чакат на реда без специални права. Пък ако не успеят да дочакат, голяма работа един хайрсъзин по-малко ще храни народа.

          3. България след 10 г.ще остане без лекари и това е целта.
            Политиката е такава,младите лекари да бъдат принуждавани да напускат България.
            ГЕРБ изпълнява много мръсна роля наложена от европейските рептили против интересите на България.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions