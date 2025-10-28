ПРОВАЛ: Парламентът отхвърли всички предложения за повишаване на заплатите на медиците

На извънредно заседание днес, 28 октомври 2025 г., депутатите разгледаха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чиято цел беше да се обсъдят предложенията за увеличение на заплатите на българските медици.

След повече от три часа и половина дебати, Народното събрание не прие нито едно от предложенията, засягащи възнагражденията на младите лекари, фармацевтите без специалност и професионалистите по здравни грижи.

„Въпросът с възнагражденията ще бъде уреден чрез бюджетните закони“, заяви проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, подчертавайки, че заплатите ще се определят по категории – лекари без специалност, медицински сестри, магистър-фармацевти и други.

Предложенията на „Възраждане“ и „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) младите лекари да получават 150% от средната работна заплата бяха отхвърлени.

Текстът на „Възраждане“ не беше приет със 79 гласа „за“, 103 „против“ и 17 „въздържал се“ .

. Вариантът на ПП-ДБ също беше отхвърлен – 78 „за“, 105 „против“ и 15 „въздържал се“, като само един депутат от ГЕРБ-СДС гласува в подкрепа.

Против или въздържали се бяха парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ДПС – Ново начало, БСП – Обединена левица и Има такъв народ.

В подкрепа на исканията за увеличение на възнагражденията гласуваха ПП-ДБ, „Възраждане“, Алианс за права и свободи, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

„Младите лекари бяха излъгани. Кабинетът отново отложи решаването на проблема,“ заяви съпредседателят на ПП Асен Василев, коментирайки решението на парламента.

Проф. Ангелов увери, че младите лекари без специалност няма да получават възнаграждения под определените проценти от средната брутна заплата, като за медиците извън системата на НЗОК средствата ще се осигурят през бюджета на Министерството на здравеопазването.