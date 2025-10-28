Радев: От правителството зависи как договорът с „Райнметал“ ще защитава националния ни интерес

Параметрите на договора с германския технологичен концерн „Райнметал“ и начинът, по който той защитава българския национален интерес, са изцяло в отговорността на правителството, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Рияд, където е на официално посещение.
Радев припомни, че именно той е дал началото на диалога с германския концерн още в началото на годината:
България и „Райнметал“ обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, който ще бъде реализиран чрез съвместно дружество с „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ-Сопот).
На церемонията в Министерския съвет подписите си положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.
Президентът Радев е в Саудитска Арабия по покана на престолонаследника и министър-председател Мохамед бин Салман, за да участва във форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“.
По време на визитата си той участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“ и проведе срещи с министъра на търговията на Саудитска Арабия Маджид бин Абдула ал Касаби и Ричард Атиас, председател на Изпълнителния комитет на FII Institute.
