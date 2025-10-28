Радев: От правителството зависи как договорът с „Райнметал“ ще защитава националния ни интерес

Параметрите на договора с германския технологичен концерн „Райнметал“ и начинът, по който той защитава българския национален интерес, са изцяло в отговорността на правителството, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Рияд, където е на официално посещение.

„Мой приоритет винаги е бил изграждането на съвременни отбранителни способности за българската армия и развитие на силна, конкурентоспособна българска отбранителна индустрия,“ подчерта държавният глава. - Реклама -

Радев припомни, че именно той е дал началото на диалога с германския концерн още в началото на годината:

„С тази цел проведох среща по време на Мюнхенската конференция за сигурност с Армин Папергер. Убедих го да дойде в България, поканих го в президентската институция и му организирах срещи с правителството. Представихме целия спектър от възможности на нашата отбранителна индустрия,“ обясни президентът.

„Трябва да имаме нови технологии и партньорства с нашите стратегически съюзници, но очаквам да бъде защитен и българският интерес. Това е отговорност на правителството – как подписва такива споразумения и как ги изпълнява,“ допълни Радев.

България и „Райнметал“ обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, който ще бъде реализиран чрез съвместно дружество с „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ-Сопот).

На церемонията в Министерския съвет подписите си положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.

Президентът Радев е в Саудитска Арабия по покана на престолонаследника и министър-председател Мохамед бин Салман, за да участва във форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

По време на визитата си той участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“ и проведе срещи с министъра на търговията на Саудитска Арабия Маджид бин Абдула ал Касаби и Ричард Атиас, председател на Изпълнителния комитет на FII Institute.