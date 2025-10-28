НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Радев: От правителството зависи как договорът с „Райнметал“ ще защитава националния ни интерес

          9
          197
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Параметрите на договора с германския технологичен концерн „Райнметал“ и начинът, по който той защитава българския национален интерес, са изцяло в отговорността на правителството, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Рияд, където е на официално посещение.

          „Мой приоритет винаги е бил изграждането на съвременни отбранителни способности за българската армия и развитие на силна, конкурентоспособна българска отбранителна индустрия,“ подчерта държавният глава.

          - Реклама -

          Радев припомни, че именно той е дал началото на диалога с германския концерн още в началото на годината:

          „С тази цел проведох среща по време на Мюнхенската конференция за сигурност с Армин Папергер. Убедих го да дойде в България, поканих го в президентската институция и му организирах срещи с правителството. Представихме целия спектър от възможности на нашата отбранителна индустрия,“ обясни президентът.

          България и „Райнметал“ изграждат завод за барут за 1 милиард (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО) България и „Райнметал“ изграждат завод за барут за 1 милиард (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО)

          „Трябва да имаме нови технологии и партньорства с нашите стратегически съюзници, но очаквам да бъде защитен и българският интерес. Това е отговорност на правителството – как подписва такива споразумения и как ги изпълнява,“ допълни Радев.

          България и „Райнметал“ обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, който ще бъде реализиран чрез съвместно дружество с „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ-Сопот).

          На церемонията в Министерския съвет подписите си положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.

          Президентът Радев е в Саудитска Арабия по покана на престолонаследника и министър-председател Мохамед бин Салман, за да участва във форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

          По време на визитата си той участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“ и проведе срещи с министъра на търговията на Саудитска Арабия Маджид бин Абдула ал Касаби и Ричард Атиас, председател на Изпълнителния комитет на FII Institute.

          Радев от Рияд: България няма да се развива, докато не отстраним „модела на задкулисие“ Радев от Рияд: България няма да се развива, докато не отстраним „модела на задкулисие“

          Параметрите на договора с германския технологичен концерн „Райнметал“ и начинът, по който той защитава българския национален интерес, са изцяло в отговорността на правителството, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Рияд, където е на официално посещение.

          „Мой приоритет винаги е бил изграждането на съвременни отбранителни способности за българската армия и развитие на силна, конкурентоспособна българска отбранителна индустрия,“ подчерта държавният глава.

          - Реклама -

          Радев припомни, че именно той е дал началото на диалога с германския концерн още в началото на годината:

          „С тази цел проведох среща по време на Мюнхенската конференция за сигурност с Армин Папергер. Убедих го да дойде в България, поканих го в президентската институция и му организирах срещи с правителството. Представихме целия спектър от възможности на нашата отбранителна индустрия,“ обясни президентът.

          България и „Райнметал“ изграждат завод за барут за 1 милиард (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО) България и „Райнметал“ изграждат завод за барут за 1 милиард (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО)

          „Трябва да имаме нови технологии и партньорства с нашите стратегически съюзници, но очаквам да бъде защитен и българският интерес. Това е отговорност на правителството – как подписва такива споразумения и как ги изпълнява,“ допълни Радев.

          България и „Райнметал“ обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, който ще бъде реализиран чрез съвместно дружество с „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ-Сопот).

          На церемонията в Министерския съвет подписите си положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.

          Президентът Радев е в Саудитска Арабия по покана на престолонаследника и министър-председател Мохамед бин Салман, за да участва във форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

          По време на визитата си той участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“ и проведе срещи с министъра на търговията на Саудитска Арабия Маджид бин Абдула ал Касаби и Ричард Атиас, председател на Изпълнителния комитет на FII Institute.

          Радев от Рияд: България няма да се развива, докато не отстраним „модела на задкулисие“ Радев от Рияд: България няма да се развива, докато не отстраним „модела на задкулисие“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          „Искаме си водата“ — Павел Стоименов пред ЕП в София

          Ирина Илиева -
          Павел Стоименов стига до Бюрото на Европейския парламент в София „с лозунг“, но, по думите му, „не бях допуснат“. Плакатът е на английски и...
          Политика

          Мария Пиргова: Борисов и Пеевски са принудени да се харесват и да управляват заедно

          Златина Петкова -
          "Ротацията показва, че сме в политическа криза. Това не е редовен парламентарен метод." Това каза политологът Мария Пирогова, която беше гост в предаването "Делници" с...
          Война

          ИЗВЪНРЕДНО: Край на примирието, Нетаняху нареди удари по Газа

          Никола Павлов -
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху разпореди на армията да извърши мощни удари по Ивицата Газа, след като войските обвиниха палестинското движение Хамас в инсценировка при...

          9 КОМЕНТАРА

          5. теглим заем, правим производство и като дойде печалба делим с друг?!? или направо подаряваме!? за какъв национален интерес приказва?!!!!!!!!!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions