Радев от Рияд: България няма да се развива, докато не отстраним „модела на задкулисие“

Президентът Румен Радев отправи поредна остра критика към модела на управление в България, този път от столицата на Саудитска Арабия, Рияд.
По време на среща с представители на българската общност, държавният глава заяви, че страната ни не може да се развива, докато не бъде премахнато задкулисието и не се поеме ясна отговорност за взетите решения.
заяви президентът Радев в отговор на въпрос на сънародниците ни.
Държавният глава, който е на посещение в кралството заедно със съпругата си, направи и директна аналогия, визирайки българското управление. Той риторично попита събралите се дали си представят в Саудитска Арабия „някой извън министър-председателя на страната да я управлява и да стои над него, да няма никаква формална власт, но всяка сутрин, обед и вечер да нарежда на премиера какво да прави, как да го прави, с кого да го прави“.
Според Румен Радев, за да може България да се развива уверено като модерна европейска държава, управлението трябва да има „ясно открито лице“ и да носи отговорност.
Като други ключови приоритети за просперитета на страната той изведе образованието, защитата на собствеността и гарантирането на свободата на бизнеса. „Българският бизнес трябва да бъде свободен от рекет и от институционален натиск от хора, които използват институциите, за да рекетират нашия бизнес“, категоричен беше президентът.
Срещата с българската общност се състоя в посолството ни в Рияд. В Саудитска Арабия живеят около 150 българи, предимно висококвалифицирани специалисти в IT сектора, финансите и инженерни специалности. Радев ги определи като „пример за всеотдайност, трудолюбие и висока квалификация“, които представят България в позитивна светлина.
По-рано през деня президентът проведе среща с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия, принц Мохамед Бин Салман. Двамата са обсъдили перспективите за сътрудничество в сферата на иновациите и изкуствения интелект, където според Радев България се развива като иновационен център за Югоизточна Европа.
Българската общност в Рияд постави пред държавния глава въпроси за насърчаване на туризма и за разкриването на директна авиолиния между София и Рияд.
