НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Радев от Рияд: България няма да се развива, докато не отстраним „модела на задкулисие“

          Държавният глава направи остра аналогия с управлението, питайки дали е възможно някой "извън премиера" да му нарежда какво да прави всяка сутрин, обед и вечер.

          1
          52
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Президентът Румен Радев отправи поредна остра критика към модела на управление в България, този път от столицата на Саудитска Арабия, Рияд.

          - Реклама -

          По време на среща с представители на българската общност, държавният глава заяви, че страната ни не може да се развива, докато не бъде премахнато задкулисието и не се поеме ясна отговорност за взетите решения.

          „Няма как България да се развива напред, докато не отстраним модела на задкулисие, както и липсата на поемане на отговорност при вземане на решения и на ръководене на държавата в неизвестна никому посока, която е в главите само на много ограничен кръг хора“,

          заяви президентът Радев в отговор на въпрос на сънародниците ни.

          Държавният глава, който е на посещение в кралството заедно със съпругата си, направи и директна аналогия, визирайки българското управление. Той риторично попита събралите се дали си представят в Саудитска Арабия „някой извън министър-председателя на страната да я управлява и да стои над него, да няма никаква формална власт, но всяка сутрин, обед и вечер да нарежда на премиера какво да прави, как да го прави, с кого да го прави“.

          Според Румен Радев, за да може България да се развива уверено като модерна европейска държава, управлението трябва да има „ясно открито лице“ и да носи отговорност.

          Като други ключови приоритети за просперитета на страната той изведе образованието, защитата на собствеността и гарантирането на свободата на бизнеса. „Българският бизнес трябва да бъде свободен от рекет и от институционален натиск от хора, които използват институциите, за да рекетират нашия бизнес“, категоричен беше президентът.

          Срещата с българската общност се състоя в посолството ни в Рияд. В Саудитска Арабия живеят около 150 българи, предимно висококвалифицирани специалисти в IT сектора, финансите и инженерни специалности. Радев ги определи като „пример за всеотдайност, трудолюбие и висока квалификация“, които представят България в позитивна светлина.

          По-рано през деня президентът проведе среща с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия, принц Мохамед Бин Салман. Двамата са обсъдили перспективите за сътрудничество в сферата на иновациите и изкуствения интелект, където според Радев България се развива като иновационен център за Югоизточна Европа.

          Българската общност в Рияд постави пред държавния глава въпроси за насърчаване на туризма и за разкриването на директна авиолиния между София и Рияд.

          Президентът Румен Радев отправи поредна остра критика към модела на управление в България, този път от столицата на Саудитска Арабия, Рияд.

          - Реклама -

          По време на среща с представители на българската общност, държавният глава заяви, че страната ни не може да се развива, докато не бъде премахнато задкулисието и не се поеме ясна отговорност за взетите решения.

          „Няма как България да се развива напред, докато не отстраним модела на задкулисие, както и липсата на поемане на отговорност при вземане на решения и на ръководене на държавата в неизвестна никому посока, която е в главите само на много ограничен кръг хора“,

          заяви президентът Радев в отговор на въпрос на сънародниците ни.

          Държавният глава, който е на посещение в кралството заедно със съпругата си, направи и директна аналогия, визирайки българското управление. Той риторично попита събралите се дали си представят в Саудитска Арабия „някой извън министър-председателя на страната да я управлява и да стои над него, да няма никаква формална власт, но всяка сутрин, обед и вечер да нарежда на премиера какво да прави, как да го прави, с кого да го прави“.

          Според Румен Радев, за да може България да се развива уверено като модерна европейска държава, управлението трябва да има „ясно открито лице“ и да носи отговорност.

          Като други ключови приоритети за просперитета на страната той изведе образованието, защитата на собствеността и гарантирането на свободата на бизнеса. „Българският бизнес трябва да бъде свободен от рекет и от институционален натиск от хора, които използват институциите, за да рекетират нашия бизнес“, категоричен беше президентът.

          Срещата с българската общност се състоя в посолството ни в Рияд. В Саудитска Арабия живеят около 150 българи, предимно висококвалифицирани специалисти в IT сектора, финансите и инженерни специалности. Радев ги определи като „пример за всеотдайност, трудолюбие и висока квалификация“, които представят България в позитивна светлина.

          По-рано през деня президентът проведе среща с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия, принц Мохамед Бин Салман. Двамата са обсъдили перспективите за сътрудничество в сферата на иновациите и изкуствения интелект, където според Радев България се развива като иновационен център за Югоизточна Европа.

          Българската общност в Рияд постави пред държавния глава въпроси за насърчаване на туризма и за разкриването на директна авиолиния между София и Рияд.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Разкриха две наркооранжерии във Варна

          Георги Петров -
          Полицията във Варна е разкрила две наркооранжерии, разположени на различни адреси в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР. При проведените полицейски действия са извършени...
          Правосъдие

          Отложиха делото за отстраняването на кмета на Минерални бани

          Никола Павлов -
          Апелативният съд в Пловдив отложи насроченото за днес заседание по делото, с което кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер оспорва отстраняването си от...
          Правосъдие

          СГС разглежда мерките на Хасърджиев и Белов за изнасилването на момчето (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          В Софийския градски съд днес се разглеждат мерките за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев и още трима обвиняеми, привлечени по дело за принуда, извършена...

          1 коментар

          1. Президентът Румен Радев направи аналогия с управлението на Саудитска Арабия: Вашите успехи са успехи и за България.„За да върви България уверено, трябва да има ясно открито лице на управлението! ….ако престолонаследникът и министър-председателят Мохамед бин Салман не ръководеше държавата, а някой друг отстрани, който нямаше формална власт, но влияеше на решенията, това би било „неприемливо“!!!
            Народът на всяка държава се храни от земята си!!!Парите не хранят народа! Тях огън ги гори!Те са само механизъм за преразпределение на благата получени от земята им!Всичко друго е въздух под налягане излизащ от отворите на намъкналия се чужд паразит, тровещ умът и Вярата на човека обработващ земята си! Този паразит трябва да бъде унищожен с огън и меч! В обратният случай трудовият човекът загива бързо! Благата в една държава произведени в нея трябва да остават предимно за хората в нея!!!Това са трудещият се човек , децата му и самите благата произвеждани от тях! Земята на България е Божи дар! В нея има всичко , за да живеем дълго и спокойно във Времето!НО!Ние днес сме в реална война!!! Бандитите ,предателите и дъртите хрантутници окачващи въжето на шията ни, трябва да бъдат отстранени сега и на място!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions