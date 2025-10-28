Радослав Златков напусна ЦСКА?

Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков напуска клуба, информира Sportal.bg. Той е хвърлил оставка, която е била веднага приета, като двете страни се разделят по взаимно съгласие. Очаква се скоро да има и официално изявление от „червените“.

Златков е на поста изпълнителен директор от септември 2024 година след 25-годишен международен опит в различните икономически сектори. Той замени на позицията Филип Филипов и Стоян Орманджиев, които първоначално останаха в клуба, преди да бъдат освободени от ръководните постове при 31-кратните шампиони.

В последно време Златков беше разкритикуван от легендата на „червените“ Христо Стоичков, както и от фенове на ЦСКА след загубата на тима от Лудогорец във финала за Купата на България миналия сезон. Така „армейците“ не успяха да се класират за Европа за втора поредна година.

Ако раздялата със Златков бъде официализирана, това ще е поредната ръководна рокада в ЦСКА след смяната на старши треньора (Душан Керкез с Христо Янев), спортния директор (Пауло Нога с Бойко Величков) и шефа на ДЮШ (Костадин Ангелов с Петър Занев).