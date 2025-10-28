НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Радослав Златков напусна ЦСКА?

          Очаква се в следващите дни или часове да има официално изявление от "червените"

          0
          34
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков напуска клуба, информира Sportal.bg. Той е хвърлил оставка, която е била веднага приета, като двете страни се разделят по взаимно съгласие. Очаква се скоро да има и официално изявление от „червените“.

          - Реклама -

          Златков е на поста изпълнителен директор от септември 2024 година след 25-годишен международен опит в различните икономически сектори. Той замени на позицията Филип Филипов и Стоян Орманджиев, които първоначално останаха в клуба, преди да бъдат освободени от ръководните постове при 31-кратните шампиони.

          В последно време Златков беше разкритикуван от легендата на „червените“ Христо Стоичков, както и от фенове на ЦСКА след загубата на тима от Лудогорец във финала за Купата на България миналия сезон. Така „армейците“ не успяха да се класират за Европа за втора поредна година.

          Ако раздялата със Златков бъде официализирана, това ще е поредната ръководна рокада в ЦСКА след смяната на старши треньора (Душан Керкез с Христо Янев), спортния директор (Пауло Нога с Бойко Величков) и шефа на ДЮШ (Костадин Ангелов с Петър Занев). 

          Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков напуска клуба, информира Sportal.bg. Той е хвърлил оставка, която е била веднага приета, като двете страни се разделят по взаимно съгласие. Очаква се скоро да има и официално изявление от „червените“.

          - Реклама -

          Златков е на поста изпълнителен директор от септември 2024 година след 25-годишен международен опит в различните икономически сектори. Той замени на позицията Филип Филипов и Стоян Орманджиев, които първоначално останаха в клуба, преди да бъдат освободени от ръководните постове при 31-кратните шампиони.

          В последно време Златков беше разкритикуван от легендата на „червените“ Христо Стоичков, както и от фенове на ЦСКА след загубата на тима от Лудогорец във финала за Купата на България миналия сезон. Така „армейците“ не успяха да се класират за Европа за втора поредна година.

          Ако раздялата със Златков бъде официализирана, това ще е поредната ръководна рокада в ЦСКА след смяната на старши треньора (Душан Керкез с Христо Янев), спортния директор (Пауло Нога с Бойко Величков) и шефа на ДЮШ (Костадин Ангелов с Петър Занев). 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Локомотив Пловдив проби напред за Купата след продължения и елиминиране на Дунав

          Николай Минчев -
          Локомотив Пд се класира драматично за осминафиналите в турнира за Купата на България. "Смърфовете" бяха близо до това да се превърнат в първия елитен...
          Спорт

          Наполи се измъкна по терлици от „Виа дел Маре“

          Станимир Бакалов -
          Шампионът на Италия Наполи спечели с минималното 1:0 гостуването си на Лече на стадион „Виа дел Маре“. Победата за неаполитанците донесе Франк Ангиса, докато...
          Футбол

          Арда пребори един от най-силните отбори във Втора лига и продължава напред за Купата

          Николай Минчев -
          Арда победи Фратрия с 2:1 като гост в среща от 1/16-финалите в турнира за Националната купа. Джалал Хюсеинов откри за кърджалийци във Варна в края...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions