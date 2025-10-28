НА ЖИВО
          Радостин Василев: Няма политическа воля за достойни заплати на лекарите и сестрите

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Системният проблем с възнагражденията на лекарите може да бъде решен само чрез национална политика, която да обхваща заплащането, здравеопазването и гарантирането на стабилни работни места, заяви лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев.

          „Няма политическа воля за достойни заплати на лекарите и сестрите,“ подчерта Василев, като допълни, че не разделя медиците на млади и стари.

          Той определи темата за заплащането на младите лекари като политическа, а не само икономическа. Според него, днешното пленарно заседание, на което се разглеждат на второ четене три законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения, ще покаже липсата на реална ангажираност от страна на управляващите.

          Ще увеличи ли парламентът заплатите на медиците? Ще увеличи ли парламентът заплатите на медиците?

          „Очаквам трите законопроекта, гарантиращи справедливо заплащане на младите лекари, да бъдат отхвърлени. Това ще е безпрецедентен акт,“ заяви лидерът на МЕЧ.

          Василев обвини ГЕРБ и ДПС – Ново начало, че не желаят да заложат в закон твърдо определено възнаграждение, което би струвало около 250 млн. лева на държавния бюджет.

          „Те искат много по-нестабилни механизми – чрез бюджета на здравното осигуряване, НЗОК или Министерството на здравеопазването – за да направят един неработещ модел и накрая нищо да не свършат,“ коментира още Василев.

