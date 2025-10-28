Радостин Василев: Няма политическа воля за достойни заплати на лекарите и сестрите

Системният проблем с възнагражденията на лекарите може да бъде решен само чрез национална политика, която да обхваща заплащането, здравеопазването и гарантирането на стабилни работни места, заяви лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев.
Той определи темата за заплащането на младите лекари като политическа, а не само икономическа. Според него, днешното пленарно заседание, на което се разглеждат на второ четене три законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения, ще покаже липсата на реална ангажираност от страна на управляващите.
Василев обвини ГЕРБ и ДПС – Ново начало, че не желаят да заложат в закон твърдо определено възнаграждение, което би струвало около 250 млн. лева на държавния бюджет.
Yordanka Atanasova Освен, че си неграмотна и вулгарна, съдиш по децата си.
Достойно е това което си изкараш
Всезнайкото от всичко разбира ,особено от фалити ….фалира ЦСКА И сега се гласи да оправи и държавата …!!!
Този пак ни баламосва с ШЕФОВЕТЕ си… 😆
По-важно е да има за Усрайна и ВСС , другите кучета ги яли.🤮
Andon Mollov Я, ми кажете колко сме дали на Украйна?
Ekaterina Subeva До толкова не можеш да броиш,щом не знаеш?
Andon Mollov Мога да броя до безкрай, не че налага с новите технологии! Като сте толкова знаещ, дайте факти или изчезвайте с глупостите си!
Вожде руДи, от партия „ЛЪК“, къде видяхте лекари от 35 години? Бъркате лекари с банкомати! По аналогия банка да ви лекува!