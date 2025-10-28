Системният проблем с възнагражденията на лекарите може да бъде решен само чрез национална политика, която да обхваща заплащането, здравеопазването и гарантирането на стабилни работни места, заяви лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев.

„Няма политическа воля за достойни заплати на лекарите и сестрите," подчерта Василев, като допълни, че не разделя медиците на млади и стари.

Той определи темата за заплащането на младите лекари като политическа, а не само икономическа. Според него, днешното пленарно заседание, на което се разглеждат на второ четене три законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения, ще покаже липсата на реална ангажираност от страна на управляващите.

„Очаквам трите законопроекта, гарантиращи справедливо заплащане на младите лекари, да бъдат отхвърлени. Това ще е безпрецедентен акт,“ заяви лидерът на МЕЧ.

Василев обвини ГЕРБ и ДПС – Ново начало, че не желаят да заложат в закон твърдо определено възнаграждение, което би струвало около 250 млн. лева на държавния бюджет.