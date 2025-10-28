НА ЖИВО
          Политика

          Рая Назарян ще бъде председател на Народното събрание

          Снимка: БГНЕС
          След среща между ГЕРБ, „БСП – Обединена левица“ и ИТН стана ясно, че Рая Назарян ще бъде председател на Народното събрание. Това съобщиха от ГЕРБ чрез публикация във „Фейсбук“. Ротацията за председателското място ще бъде на всеки 10 месеца, посочиха още от ГЕРБ.

          Днес Съветът за съвместно управление (ССУ) взе решение за въвеждането на ротационно председателство на парламента. 

          „Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание, утре това ще бъде разписано като анекс към споразумението за съвместно управление“, заяви председателят на ССУ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) на брифинг в парламента след заседанието на ССУ. 

          62 КОМЕНТАРА

          1. Поредната некадърница, вече сме я виждали… ⁉️ Нищо и половина, но любимка на един бабаит…

          2. Престанете да ни занимавате! Това събрание не е народно, не служи на народа, и не е избрано от народа! Това е събранието на Пеевски и Борисов и е все едно кой е председател.

          13. Майсторка на Фелациото,първенец в близането на дърти Мъди…казват че Бойката ги плющи за подчинение…

          15. В държавата на СВИНЕПИТЕЦИТЕ, има едно правило за „муцките“!
            „БИЕШ КАТЕРИЦАТА, РАСТЕШ ЙЕРАРХИЧЕКИ, АКО И ТЪП КАТО ШЕФА“!
            НАПРАВО УБИХТЕ ТАЗИ ДЪРЖАВА, ПРОТИВНИ ЗУРЛИ!

          23. Все неграмотни и прости ни управляват! Да живее Булгаристан! Станахме за смях пред света!

          26. Потвърждава се факта че в колонията по тъпо и ограничено си толкова по те бутат нагоре,а тъпо и ограничено най лесно се командва.

          42. Да се разкарат тия копуци хора със характер се нуждае Българския Народ от изпродажници не омръзна на Българския Народ от 35 Години на сам Демокрация от Корумпирани изпродажници

