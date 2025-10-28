След среща между ГЕРБ, „БСП – Обединена левица“ и ИТН стана ясно, че Рая Назарян ще бъде председател на Народното събрание. Това съобщиха от ГЕРБ чрез публикация във „Фейсбук“. Ротацията за председателското място ще бъде на всеки 10 месеца, посочиха още от ГЕРБ.

- Реклама -

Днес Съветът за съвместно управление (ССУ) взе решение за въвеждането на ротационно председателство на парламента.

„Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание, утре това ще бъде разписано като анекс към споразумението за съвместно управление“, заяви председателят на ССУ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) на брифинг в парламента след заседанието на ССУ.