„Райнметал“ инвестира 1 милиард в завод за барут край Сопот

На официална церемония в Министерския съвет ще бъде обявено началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, реализиран в партньорство между българската държава и германския технологичен концерн „Райнметал“.

- Реклама -

Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева и е определена от правителството като една от най-значимите през последните години, както за България, така и за целия европейски отбранителен сектор.

Проектът предвижда завода да произвежда барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи. Производственото предприятие ще бъде реализирано чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот.

Отбелязано беше, че проектът има стратегическо значение за гарантиране на устойчиви европейски вериги за доставки на боеприпаси и за повишаване на отбранителния капацитет на страната.

След подписването на договора ще започнат и конкретните строително-инвестиционни дейности и подготовка на производствените мощности.