      вторник, 28.10.25
          „Райнметал“ инвестира 1 милиард в завод за барут край Сопот

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На официална церемония в Министерския съвет ще бъде обявено началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, реализиран в партньорство между българската държава и германския технологичен концерн „Райнметал“.

          Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева и е определена от правителството като една от най-значимите през последните години, както за България, така и за целия европейски отбранителен сектор.

          Радев: България очаква партньорството с „Райнметал" да води към модернизиране на българската отбранителна индустрия

          Проектът предвижда завода да произвежда барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи. Производственото предприятие ще бъде реализирано чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот.

          Отбелязано беше, че проектът има стратегическо значение за гарантиране на устойчиви европейски вериги за доставки на боеприпаси и за повишаване на отбранителния капацитет на страната.

          След подписването на договора ще започнат и конкретните строително-инвестиционни дейности и подготовка на производствените мощности.

          Радев: България очаква партньорството с „Райнметал" да води към модернизиране на българската отбранителна индустрия

          66 КОМЕНТАРА

          3. Бог да пази българския народ от наглите безродни продали страна ни. „За всяка свиня има Коледа, а на голяма свиня голяма Коледа става!“

            • Симеон Стайков И ти ще ревеш когато започнат взривовете .Нали знаеш че винаги може да има и инциденти а последствията не се знае какви могат да са.🤔🤔Тук няма място кой е копейкин или не.Важно сигурността на хората и природата ,природата от която най много се нуждаем.А този завод има компоненти които ще замърсяват и ще тровят и водата как ти се струва.🤔🤔🤔

              • Dinko Mavrov виж ти, копейка-природозащитник. Иди да протестираш пред Лукойл-Нефтохим, че трови въздуха на Бургас. 😆

          5. ЗА КАКВО СЛУЖИ БАРУТА – ЗА УБИИСТВО ?!! ЗАЩО НЯМА НЕЩО ЗА СТИМУЛ НА РАЖДАЕМОСТТА ,ПРОТИВ ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА !! ОТ 9.000.000 НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 1989 Г. ДНЕС СМЕ 4.500.000 !!!ПОЗОР ЗА ПРОДАЖНИЦИТЕ И СЪД !!!

          6. Копейките газ пика-т, значи е добре за България и лошо за русия.
            А така се надяваха да станат русороби отново хааахаааха

          8. Колко милиарда ще теглим заем за да го направим? и после дадем на чужденците? какъв вид са токсините /че се смята за най-опасно вредното нежелано в света производство?

          9. Да си инвестират в Германия. То тук само опасни производства идват, понеже живота на българите не струва нищо.

          10. Райнметал нали инвестира някакви заводи в Украйна?! те защо не работят? гледам пушек се вдига от тях!? пък комини нямат!?

          11. И два милиарда ще предложат, ако им поискат, защото няма такива будали по целия свят.

          12. Германия в цял свят инвестира в заводи за автомобили техника храни и химическа индустрия! в България я извикаха само барутници опасни и вредни да прави!?

          13. Виждатели колко струва унищожението на България 1милиард,който ще потъне в някой хотели и хиляди волтаици в плодородна земя!!!

          14. Оказва се че Райнметал няма 1 милиард и България ще тегли 1 млрд. заем …
            Разбира се… супер изгоден заем …

          17. Цяла година Райнметал обикалят Европа за да намерят будали за строежа на завода им ,навсякъде ги отрязаха и ето нашите туземци ги приеха с отворени обятия.

            • Evlogi Chokoev ами как, „да не се излагаме пред чужденците“ както се казваше в един български филм. Райнметал са осъдени за замърсяване на околната среда и производството на барут било изключително замърсяващо и токсично, та у нас. Къде другаде?

          21. Копейките защо реват за инвестициите. И без това инвестиции няма. Паразитите чакат само заеми които теглят а плащаме ние.

          22. Хора, не се хващайте на работа там, да жертвате здравето и живота си за производство на оръжия, с които да бъдат убивани други хора! Голям грях е това! А и здравето ви заминава с тези отрови. Тези ни имат за туземци!😡

          23. Защо не инвестирате в живот, убийци свърши ви времето каквото и да правите с този барут си посипватете главите .

          24. Нали знаете, че Райнметал е на Блекрок.

            BlackRock is the largest shareholder in Rheinmetall, a major German defense and automotive technology company. This relationship places BlackRock as a significant institutional investor in a company that is benefiting from increased European defense spending and a str

          25. Нали знаете, че Райнметал е на Блекрок.

            BlackRock is the largest shareholder in Rheinmetall, a major German defense and automotive technology company. This relationship places BlackRock as a significant institutional investor in a company that is benefiting from increased European defense spending and a str

          26. 1000 работни места!!!! Добри заплати!!! Сигурен пазар, защото Европа ще купува. Вие сте против малоумници! Постройте тогава завод за габърчета, защото нама да го бомбардират. А като произвеждахме калашници на СеСеСеРе защо не се плашехте, че ще ни бомбардират?

          27. Дам … гръмнахме нашият и сега ще си направим нов за наша сметка и с 51% германско у4астие ! Браво на германците ! Овладяват ни военно промишленият комплекс ! Както ни нарязаха армията … а сега и отнемат постепенно производството , руските лицензи отиват на кино и ще станем посредствени роби ! Нормално ! За 35 години ПРЕХОД само кражби и разруха ! Барута е най-мръсното в тази индустрия ! Защо не правят 4ипове у нас например ?!

          28. От това, което е известно до сега,България тегли в заем тоя милиард,а Райнметал получават 51% Къде е Киро на кирия!

          30. Искат да превърнат България в барутен погреб, трябва да сме луди да се съгласим на презумпциите на Урсула 🤢

              • Liliana Nedelkova Рейнметал строи заводи в най-силните икономики в света ! Това е стандарт за производство , индустрия , икономика , технология , иновация и т.н. !!! Защо до сега не искайте да затворят настоящите ни оръжейни заводи , а сега мрънкате за този уникален шанс за България ???

              • Росен Атанасов защото искаме мир , а не войни по света. Ако си за войни приветсай ги.та ние толкова ли сме напреднала страна или сме предатели на род и родина. За унищожение на страната ни.

              • Liliana Nedelkova За какво унищожение говорите ??? Това , че ще произвеждаме оръжия не значи , че ще влизаме във война !! Това е икономика !!!

              • Liliana Nedelkova Госпожи ние не сме спрели да произвеждаме оръжия ! Изобщо не мога да разбера какво ви притеснява !!! Имаме три завода за производство на оръжия ! Сега ще имаме четири , кое ви кара да мислите , че този четвърти завод ще унищожи България ????

              • Liliana Nedelkova Заради това , че обявиха продажба на Лукойл , собствениците на бензиностанции , за да се подсигурят изпратиха цистерните да пълнят ! Но днес сутринта започнаха ревизия ДАНС , НАП , ДАМТН и т.н. , образува се опашка заради това ! Веднага разбира се Възраждане надушва момента , прави едно клипче и са готови да всеят паника сред хората ! От която паника единствената цел е да извадят политически дивиденти !!! Това се нарича политика !!! Не вярвайте на подобни глупости !!!

              • Росен Атанасов абе щом Бойко се е уплашил от войната, значи, че тя много скоро ще чука на вратата.

          35. Абе какво инвестира бе?!Запазва 51% от завода!Използва българската територия и логистика безплатно!Никоя държава в европа не желае такива заводи на територията си!-Защо ли?!Десетки километри около завода ще станат необитаеми!

