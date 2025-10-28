„Райнметал“ инвестира 1 милиард в завод за барут край Сопот

На официална церемония в Министерския съвет ще бъде обявено началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, реализиран в партньорство между българската държава и германския технологичен концерн „Райнметал“.
Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева и е определена от правителството като една от най-значимите през последните години, както за България, така и за целия европейски отбранителен сектор.
Проектът предвижда завода да произвежда барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи. Производственото предприятие ще бъде реализирано чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот.
Отбелязано беше, че проектът има стратегическо значение за гарантиране на устойчиви европейски вериги за доставки на боеприпаси и за повишаване на отбранителния капацитет на страната.
След подписването на договора ще започнат и конкретните строително-инвестиционни дейности и подготовка на производствените мощности.
Защо не го строят тоя завод при тях???
Които няма да е наш
Бог да пази българския народ от наглите безродни продали страна ни. „За всяка свиня има Коледа, а на голяма свиня голяма Коледа става!“
Копейките реват! 😆
Симеон Стайков И ти ще ревеш когато започнат взривовете .Нали знаеш че винаги може да има и инциденти а последствията не се знае какви могат да са.🤔🤔Тук няма място кой е копейкин или не.Важно сигурността на хората и природата ,природата от която най много се нуждаем.А този завод има компоненти които ще замърсяват и ще тровят и водата как ти се струва.🤔🤔🤔
Dinko Mavrov виж ти, копейка-природозащитник. Иди да протестираш пред Лукойл-Нефтохим, че трови въздуха на Бургас. 😆
ЗА КАКВО СЛУЖИ БАРУТА – ЗА УБИИСТВО ?!! ЗАЩО НЯМА НЕЩО ЗА СТИМУЛ НА РАЖДАЕМОСТТА ,ПРОТИВ ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА !! ОТ 9.000.000 НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 1989 Г. ДНЕС СМЕ 4.500.000 !!!ПОЗОР ЗА ПРОДАЖНИЦИТЕ И СЪД !!!
Копейките газ пика-т, значи е добре за България и лошо за русия.
А така се надяваха да станат русороби отново хааахаааха
Ще има екологична катастрофа в България!
Колко милиарда ще теглим заем за да го направим? и после дадем на чужденците? какъв вид са токсините /че се смята за най-опасно вредното нежелано в света производство?
Да си инвестират в Германия. То тук само опасни производства идват, понеже живота на българите не струва нищо.
Райнметал нали инвестира някакви заводи в Украйна?! те защо не работят? гледам пушек се вдига от тях!? пък комини нямат!?
И два милиарда ще предложат, ако им поискат, защото няма такива будали по целия свят.
Германия в цял свят инвестира в заводи за автомобили техника храни и химическа индустрия! в България я извикаха само барутници опасни и вредни да прави!?
Виждатели колко струва унищожението на България 1милиард,който ще потъне в някой хотели и хиляди волтаици в плодородна земя!!!
Оказва се че Райнметал няма 1 милиард и България ще тегли 1 млрд. заем …
Разбира се… супер изгоден заем …
Гадове, да ви приседне България! Да се задавите с нея!
Не в България а в Фашиска
Германия
Цяла година Райнметал обикалят Европа за да намерят будали за строежа на завода им ,навсякъде ги отрязаха и ето нашите туземци ги приеха с отворени обятия.
Evlogi Chokoev ами как, „да не се излагаме пред чужденците“ както се казваше в един български филм. Райнметал са осъдени за замърсяване на околната среда и производството на барут било изключително замърсяващо и токсично, та у нас. Къде другаде?
Evlogi Chokoev Да точно намериха балъците точно стях
Инвестиции или кредит
Кой пита или да се съобразява със народа,кой на когото надилее.
Скапани престъпници,всичко унищожават в иметто на грабежите !!
Копейките защо реват за инвестициите. И без това инвестиции няма. Паразитите чакат само заеми които теглят а плащаме ние.
Хора, не се хващайте на работа там, да жертвате здравето и живота си за производство на оръжия, с които да бъдат убивани други хора! Голям грях е това! А и здравето ви заминава с тези отрови. Тези ни имат за туземци!😡
Защо не инвестирате в живот, убийци свърши ви времето каквото и да правите с този барут си посипватете главите .
Нали знаете, че Райнметал е на Блекрок.
BlackRock is the largest shareholder in Rheinmetall, a major German defense and automotive technology company. This relationship places BlackRock as a significant institutional investor in a company that is benefiting from increased European defense spending and a str
Нали знаете, че Райнметал е на Блекрок.
BlackRock is the largest shareholder in Rheinmetall, a major German defense and automotive technology company. This relationship places BlackRock as a significant institutional investor in a company that is benefiting from increased European defense spending and a str
1000 работни места!!!! Добри заплати!!! Сигурен пазар, защото Европа ще купува. Вие сте против малоумници! Постройте тогава завод за габърчета, защото нама да го бомбардират. А като произвеждахме калашници на СеСеСеРе защо не се плашехте, че ще ни бомбардират?
Дам … гръмнахме нашият и сега ще си направим нов за наша сметка и с 51% германско у4астие ! Браво на германците ! Овладяват ни военно промишленият комплекс ! Както ни нарязаха армията … а сега и отнемат постепенно производството , руските лицензи отиват на кино и ще станем посредствени роби ! Нормално ! За 35 години ПРЕХОД само кражби и разруха ! Барута е най-мръсното в тази индустрия ! Защо не правят 4ипове у нас например ?!
От това, което е известно до сега,България тегли в заем тоя милиард,а Райнметал получават 51% Къде е Киро на кирия!
Anastas Dimitrov баш Дебилната журналистика го представя обаче като полезно за страната
Stoyan Georgiev ,не бива да се нарича журналистика,та макар и дебилна.Не е!
Рейн метал инвестира ние плащаме кредита после оставаме с пръст в уста.
Искат да превърнат България в барутен погреб, трябва да сме луди да се съгласим на презумпциите на Урсула 🤢
Nikolinka Angelova Спрете с глупостите !!!
Росен Атанасов е не е ли завод за отрова, а?
Liliana Nedelkova Рейнметал строи заводи в най-силните икономики в света ! Това е стандарт за производство , индустрия , икономика , технология , иновация и т.н. !!! Защо до сега не искайте да затворят настоящите ни оръжейни заводи , а сега мрънкате за този уникален шанс за България ???
Росен Атанасов защото искаме мир , а не войни по света. Ако си за войни приветсай ги.та ние толкова ли сме напреднала страна или сме предатели на род и родина. За унищожение на страната ни.
Liliana Nedelkova За какво унищожение говорите ??? Това , че ще произвеждаме оръжия не значи , че ще влизаме във война !! Това е икономика !!!
Росен Атанасов но тези оръжия избиват невинни хора, а аз искам мир на планетата.
Liliana Nedelkova Госпожи ние не сме спрели да произвеждаме оръжия ! Изобщо не мога да разбера какво ви притеснява !!! Имаме три завода за производство на оръжия ! Сега ще имаме четири , кое ви кара да мислите , че този четвърти завод ще унищожи България ????
Росен Атанасов ще доживееш и ще видиш.
Всеки иска мир , но е по – добре да си подготвен за война , за да има мир
Liliana Nedelkova Заради това , че обявиха продажба на Лукойл , собствениците на бензиностанции , за да се подсигурят изпратиха цистерните да пълнят ! Но днес сутринта започнаха ревизия ДАНС , НАП , ДАМТН и т.н. , образува се опашка заради това ! Веднага разбира се Възраждане надушва момента , прави едно клипче и са готови да всеят паника сред хората ! От която паника единствената цел е да извадят политически дивиденти !!! Това се нарича политика !!! Не вярвайте на подобни глупости !!!
Росен Атанасов абе щом Бойко се е уплашил от войната, значи, че тя много скоро ще чука на вратата.
Nikolinka Angelova и те вече го превръщат с тоз завод.
Боклуции питахте ли народа но тоя балон ще се спука
Христо-Краси Клисурови Кой народ ? Аз съм за инвестицията !!!
Росен Атанасов На чужда фирма и да отровят цялата розова долина това е най мръсното производство инвеститоре
Росен Атанасов шарения бре
Христо-Краси Клисурови Искаш да кажеш , че Русия е сметище , включително и ядрено ??? 😏
Христо-Краси Клисурови Аз не съм шарен , но ти си червен 😏
Росен Атанасов Я, ти да не стане син(демократ)
Браво ако си и си прав-Русия е сметище и то ядрено, затова всички купуват ядрено гориво от тях, а не карат гражданите си да копаят.
Христо-Краси Клисурови Ще го питат за еврото!
Поредната “ сделка“ на РЕЗИЛдента РадеФ 🫵🤮🆘
Любка Павлова, защо и тук намесвате Радев,ако всички политици са като Радев ,България ще цъфти, но правомощията които има като Президент,не позволяват !
Ivana Bliznakova, 🫵🐑🆘
Ivana Bliznakova, РЕЗИЛдент Радев се похвали, че уредил сделката😏, ПИОНКИТЕ МУ ИЗПЪЛНЯВАТ/ ПОДПИСВАТ🫵🤮
Любка Павлова Нали ,,вожда“ ви се целуваше със шефа им.
Бутаме
Бутай на магистралата. Тук не давай акъл!
мърши скапани как искат да ни използват за пушечно месо
Румен Атанасов Стига сте дрънкали глупости !!!
Абе какво инвестира бе?!Запазва 51% от завода!Използва българската територия и логистика безплатно!Никоя държава в европа не желае такива заводи на територията си!-Защо ли?!Десетки километри около завода ще станат необитаеми!