Разкриха две наркооранжерии във Варна

Полицията във Варна е разкрила две наркооранжерии, разположени на различни адреси в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
- Реклама -
При проведените полицейски действия са извършени претърсвания на два обекта, където криминалистите са намерили и иззели растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, както и голямо количество суха марихуана.
В едното помещение е било обособено специално пространство за изсушаване и обработка на готовата продукция. Освен това са открити три електронни везни и известно количество таблетки екстази.
Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата, като се извършват допълнителни действия за установяване на лицата, отговорни за производството и разпространението на наркотичните вещества.
Полицията във Варна е разкрила две наркооранжерии, разположени на различни адреси в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
- Реклама -
При проведените полицейски действия са извършени претърсвания на два обекта, където криминалистите са намерили и иззели растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, както и голямо количество суха марихуана.
В едното помещение е било обособено специално пространство за изсушаване и обработка на готовата продукция. Освен това са открити три електронни везни и известно количество таблетки екстази.
Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата, като се извършват допълнителни действия за установяване на лицата, отговорни за производството и разпространението на наркотичните вещества.
ХОНЛАНДИЯ
А питаха ли Баце и онзи надрусан министър от ППДБ, дали могат да ги пипат?!