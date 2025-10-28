НА ЖИВО
          Крими

          Разкриха две наркооранжерии във Варна

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Полицията във Варна е разкрила две наркооранжерии, разположени на различни адреси в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

          При проведените полицейски действия са извършени претърсвания на два обекта, където криминалистите са намерили и иззели растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, както и голямо количество суха марихуана.

          По информация на полицията, помещенията били оборудвани с високотехнологични напоителни и климатични системи, както и с лампи, вентилация, филтри и уреди за контрол на температурата и влажността, осигуряващи идеални условия за отглеждане.

          В едното помещение е било обособено специално пространство за изсушаване и обработка на готовата продукция. Освен това са открити три електронни везни и известно количество таблетки екстази.

          Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата, като се извършват допълнителни действия за установяване на лицата, отговорни за производството и разпространението на наркотичните вещества.

