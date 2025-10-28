Русия: Даваме гаранции за сигурността на НАТО и ЕС

Русия няма намерение да напада нито една държава – членка на НАТО или Европейския съюз, и е готова да формализира това чрез споразумение за гаранции за сигурност, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

„Нееднократно сме заявявали, че нямаме никакви намерения да атакуваме която и да е от настоящите страни членки на НАТО или Европейския съюз,“ каза Лавров по време на Третата международна конференция за евразийска сигурност, проведена в Минск.

„Готови сме да утвърдим тази позиция в бъдещите гаранции за сигурност за тази част на Евразия,“ добави той.

Руският външен министър обвини лидерите на ЕС, че избягват разговорите за колективни гаранции за сигурност, основаващи се на сътрудничество с Русия.