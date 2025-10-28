НА ЖИВО
          Русия: Даваме гаранции за сигурността на НАТО и ЕС

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Русия няма намерение да напада нито една държава – членка на НАТО или Европейския съюз, и е готова да формализира това чрез споразумение за гаранции за сигурност, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

          „Нееднократно сме заявявали, че нямаме никакви намерения да атакуваме която и да е от настоящите страни членки на НАТО или Европейския съюз,“ каза Лавров по време на Третата международна конференция за евразийска сигурност, проведена в Минск.

          Зеленски призна: Руснаците са в Покровск Зеленски призна: Руснаците са в Покровск

          „Готови сме да утвърдим тази позиция в бъдещите гаранции за сигурност за тази част на Евразия,“ добави той.

          Руският външен министър обвини лидерите на ЕС, че избягват разговорите за колективни гаранции за сигурност, основаващи се на сътрудничество с Русия.

          „Те с гордост заявяват, че след украинската криза гаранциите за сигурност трябва да съществуват не с участието на Русия, а срещу Русия. Това е пример за начина им на мислене,“ подчерта Лавров.

          Франция вкарва хиляди военни в Украйна? Франция вкарва хиляди военни в Украйна?

          96 КОМЕНТАРА

          5. Защо нама ?
            Нали Петата колона у нас е поръчала 100 000 пити и 20 чувала сол ?
            Сега кво шъ ги праим ?

          12. ,,Жалко“ А така ,,ми се искаше да дойдат отново до Берлин“ Да си ,,върнат всичките соц държави,да направят отново СИВ“ Еми нищо де,ще преживеем и това. Кой в мутренската родина,кой в Испания и такива като мен на Канарските острови един ден. 😁А,забравих и тези дето са в Америка. То те са свикнали с……и там се чуства като у дома.😁

          15. Вече може ли някой да им вярва на тези? Трябваше им война за да пласират старите оръжия и да изпробват новите. Да опразнят складовете и хангарите за нови.

              • Pepa Shikova госпожо подбирайте си думите. Сещате ли се, че това, което пишете и ви се върти в главата, казва много повече за вас, отколкото за тия на които опонирате?! 😉

              • Pepa Shikova госпожо по-спокойно, не се нервирайте, ще вдигнете кръвното. Много сте ядосана на мен?! А какво ще кажете да обърнете раздразнението и фрустрацията си към „великия стратег“ и масов убиец на русия, заради който хиляди хора – умират, биват живи изгорени или осакатени за цял живат, попадат в плен, са изнасилвани, унижавани и отвличани и т.н. и т. н. заради болните амбиции и мания за величие, на същия този човек?! Ако започнат да ни падат бомби над главата, хич няма да се сърдите на мене – продажницата 😉 .

          22. Повечето коментари са тъпанарски….Ако се поразровите малко , ще разберете че усрайна не се е подписала 91 г , за излизане СССР ,ОНД , и юридически още се води тяхна република …Отделно , че първи започнаха да избиват рускоговорящите , и т.н …дълго е за обясняване …

            • Жоро Марков юридически СССР отдавна е умрял. Само мумията остана да лежи в мавзолея. 😆

              • Симеон СтайковМонко , нам си кой си …Не съм нито Фил , нито фоб …Говоря с факти , които не се споменават умишлено , за такива като теб , и другите фенове на сдухания наркоман , милиардер вече …За мен само мога да кажа , че съм правил неща , с които никак не се гордея ….Е , върнах се жив ….стига ми …

              • Жоро Марков добре, клоун, голям си, че си се върнал жив от някъде си. Прави курбан, целувай снимка на кремълския гном и си лягай да го сънуваш. И другия път си направи фалшив профил със снимка и повече от двама приятели.😆

          25. К,во?Приятели,слагайте каските и кубинките,събирайте консерви,чуете ли Рассия да дава гаранции за мир!

          30. Само болни мозъци ,са писали коментари ,ако ви се воюва срещу Русия можете да ходите в Украйна ,

          33. Многознайковци! Донбас и Луганск чрез референдум станаха независими републики и се присъединиха към Русия чрез сключване на договор. Украина е агресор спрямо тези две нови републики и Русия се намеси да ги защитава по договор сключен между тях!
            Какви договори 94та какви 5 лева?

            • Viktor But Все едно Кърджали да стане независима република и да се присъедини към Турция.

              • Андон Николов Все едно Северна Македония да мародерства срещу българското малцинство и ние да направим нещо!

              • Андон Николов Вземи пример от Косово! какво се случи между Албания и Сърбия си отговори сам

            • Viktor But , май забравяш, че тези републики са анексирани и на практика не съществуват като републики. Дори да забравим за начина по който бяха проведени така наречените референдуми, те бяха в една малка част от Донецка и Луганска област, а пък в останалите две области, също анексирани от московските неонацисти, руски ботуш не е и стъпвал на повече от 5-10 процента от територията им. Там дори и референдуми под дулото на калашника нямаше. Това, че руски еничари не признават международни договори не е новост. Още Бисмарк е казал, че договори подписани с руснаци не струват колкото хартията на която са написани.

              • Мирослав Иванов освен да плашат гаргите, друго не им остава. Иначе ако се обърнат с гръб към Европа, всички ще видим колко яко са се оакали в Украйна.

            • Стоян Стоянов никой няма да нападат, докато не си справят с Украйна, а това надали ще стане скоро

          40. Както сте дали гаранции за териториалната цялост на Украйна на Будапещенския меморандум от 1994-та, нали?

            • Крис Караджов като си почнал да ги ядеш,защо не споменеш,че НАТО нямаше да стига до границите на Русия,но те много бързо забравиха какво са обещали и подготвиха усрайна за плацдарм за война с Русия,е сега си берат плодовете и Русия ще ги смачка до край.

              • Валентин Трифонов Защото не съществува никакъв официален документ, с който НАТО да се задължава, че няма да се разширява на Изток. Но официален документ, с който Русия се задължава да бъде гарант за териториалната цялост на Украйна има. И той е нарушен. Затуй.

              • Крис Караджов
                Така е, не съществува (поне така разправят)
                „Ако на някой му имаш доверие договор не ти трябва, ако му нямаш договора в излишен“

              • Maxim Tutunarov Ми явно са пренебрегнали принципа на бащицата си, че проверката е висша форма на доверие. Кой им е крив?

              • Валентин Трифонов И великия многоходовачник, за да спре НАТО се сдоби с над 1000 км нови граници с тях. И традиционно неутрални страни като Швеция и Финландия сега са членки на НАТО. Конската глава какво казва по случая? Нали уж, ако НАТО се разшири щяха да отговорят подобаващо. И само пръдна изкуфелия бункерен плъх 🙂

              • Nikolay Petrov не забравяй,че Русия ако си изтърве нервите, НАТО ще престане да съществува за има няма ден два и не си и помисляй,че САЩ ще се намесят,те просто ще гледат сеира отстрани, защото много добре знаят с кого ще си имат работа.

              • Валентин Трифонов Вместо да ТИкате като чобанин, отговорете – КОЙ и КОГА е обещавал?
                Бла бла бла.
                Чупка?

              • Абе много ти е смешно, ама ако случайно руската армия реши да се отбие за малко в България,такива като теб ще се насерете и изпокриете като мишоци в дупкит