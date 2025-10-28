Русия: Даваме гаранции за сигурността на НАТО и ЕС

Русия няма намерение да напада нито една държава – членка на НАТО или Европейския съюз, и е готова да формализира това чрез споразумение за гаранции за сигурност, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.
„Нееднократно сме заявявали, че нямаме никакви намерения да атакуваме която и да е от настоящите страни членки на НАТО или Европейския съюз,“ каза Лавров по време на Третата международна конференция за евразийска сигурност, проведена в Минск.
Руският външен министър обвини лидерите на ЕС, че избягват разговорите за колективни гаранции за сигурност, основаващи се на сътрудничество с Русия.
Значи е повече от сигурно, че ще нападнат
За сега!
Запряна Иванова , при будапещенския договор от 1994 г.
Уморен кон се застрелва да не се мъчи
Защо нама ?
Нали Петата колона у нас е поръчала 100 000 пити и 20 чувала сол ?
Сега кво шъ ги праим ?
Абе давай у Пърламента пич
Този май,че не чувал за великия канцлер
Копейките треперят от злоба
Петър Соколов Дърт фашист!
Наздраве бляд
ДА БЕ ТАКА КАЗВАХТЕ И ЗА УКРАЙНА…
Убиец
,,Жалко“ А така ,,ми се искаше да дойдат отново до Берлин“ Да си ,,върнат всичките соц държави,да направят отново СИВ“ Еми нищо де,ще преживеем и това. Кой в мутренската родина,кой в Испания и такива като мен на Канарските острови един ден. 😁А,забравих и тези дето са в Америка. То те са свикнали с……и там се чуства като у дома.😁
А защо не?!
Diana Videnova уикипедия украйна: 879 киев русс
Ти си проста.
Как така няма,че ние тук какво ще правим 🤭
Maya Tihomirova Барут.
Вече може ли някой да им вярва на тези? Трябваше им война за да пласират старите оръжия и да изпробват новите. Да опразнят складовете и хангарите за нови.
Думкай ги е…🚀
С какво? Те са жив зян!
Нямайте им вяра!
Teodora Atanasova Много акъл имаш,че даваш и на другите!Трол смотан!
Pepa Shikova госпожо подбирайте си думите. Сещате ли се, че това, което пишете и ви се върти в главата, казва много повече за вас, отколкото за тия на които опонирате?! 😉
Teodora Atanasova Нямаш акъл,че да даваш! Продажница!
Pepa Shikova госпожо по-спокойно, не се нервирайте, ще вдигнете кръвното. Много сте ядосана на мен?! А какво ще кажете да обърнете раздразнението и фрустрацията си към „великия стратег“ и масов убиец на русия, заради който хиляди хора – умират, биват живи изгорени или осакатени за цял живат, попадат в плен, са изнасилвани, унижавани и отвличани и т.н. и т. н. заради болните амбиции и мания за величие, на същия този човек?! Ако започнат да ни падат бомби над главата, хич няма да се сърдите на мене – продажницата 😉 .
Че за кво
Европа петрол няма
Затънала е в дългове
Те доскоро на Украйна давайа, та- не, мерси
В навечерието на войната чухме същото.
Смешници
Stoyan Georgiev сарматите не са никак смешни.
Повечето коментари са тъпанарски….Ако се поразровите малко , ще разберете че усрайна не се е подписала 91 г , за излизане СССР ,ОНД , и юридически още се води тяхна република …Отделно , че първи започнаха да избиват рускоговорящите , и т.н …дълго е за обясняване …
Жоро Марков юридически СССР отдавна е умрял. Само мумията остана да лежи в мавзолея. 😆
Симеон СтайковМонко , нам си кой си …Не съм нито Фил , нито фоб …Говоря с факти , които не се споменават умишлено , за такива като теб , и другите фенове на сдухания наркоман , милиардер вече …За мен само мога да кажа , че съм правил неща , с които никак не се гордея ….Е , върнах се жив ….стига ми …
Жоро Марков добре, клоун, голям си, че си се върнал жив от някъде си. Прави курбан, целувай снимка на кремълския гном и си лягай да го сънуваш. И другия път си направи фалшив профил със снимка и повече от двама приятели.😆
Заслужават ония западни фашаги да ги изтърбушат, не да им гарантират мирът
Бисер Бонев Направо го заби…А Македония???
К,во?Приятели,слагайте каските и кубинките,събирайте консерви,чуете ли Рассия да дава гаранции за мир!
Man Deutschev консервите и чувалите да ги пращаме в Русия ли ?Гладомор ли наближава
Dimka Peneva Въй меня не пАнимала.
ПАдумайте еще раз!
Man Deutschev разбрах написаното Просто допълних каква нужда се очертава на Русия
Nezi Mehmet , а Волжка България чия земя е?
Този на снимката ли ще напада ? 🤣🤣🤣
Nezi Mehmet, а ти си трол.
Ivelin Ivanovаз съм за
Само болни мозъци ,са писали коментари ,ако ви се воюва срещу Русия можете да ходите в Украйна ,
Само човек без морал би си помислил подобни неща 😂
Те и Украйна нямаше да нападат.
То и НАТО нямаше да се разширява…
Елена Денисиева една жена казала, че някой обещал НАТО да не се разширява. Давай документ с подписи. 😆
Diana VidenovaНе са я нападнали бе Доли !!!…СВО , не е пълномащабна война ….ако беше , щеше да трае максимум два часа ….Мислене малко трябва !!!
Жоро Марков, тия тъпотии ги разказвай на двете си приятелки, трол нещастен.
Жоро Марков трите дни на два часа ли станаха? 😆
Diana Videnova Така ли казваха🤔
Diana Videnova а нас кога ще ни нападнат ,че ми писна …
Diana Videnova Те ги предизвикаха като въоръжиха Украйна с нападателни оръжия а не с отбранителни
Diana Videnova Промит мозък!
Многознайковци! Донбас и Луганск чрез референдум станаха независими републики и се присъединиха към Русия чрез сключване на договор. Украина е агресор спрямо тези две нови републики и Русия се намеси да ги защитава по договор сключен между тях!
Какви договори 94та какви 5 лева?
Viktor But Все едно Кърджали да стане независима република и да се присъедини към Турция.
Андон Николов Все едно Северна Македония да мародерства срещу българското малцинство и ние да направим нещо!
Андон Николов Вземи пример от Косово! какво се случи между Албания и Сърбия си отговори сам
Viktor But С една лека поправка:Донецк и Луганск образуват област Донбас.
Viktor But , май забравяш, че тези републики са анексирани и на практика не съществуват като републики. Дори да забравим за начина по който бяха проведени така наречените референдуми, те бяха в една малка част от Донецка и Луганска област, а пък в останалите две области, също анексирани от московските неонацисти, руски ботуш не е и стъпвал на повече от 5-10 процента от територията им. Там дори и референдуми под дулото на калашника нямаше. Това, че руски еничари не признават международни договори не е новост. Още Бисмарк е казал, че договори подписани с руснаци не струват колкото хартията на която са написани.
Бисер Бонев …и въпроса остана неизяснен поради каква причина ?
Бисер Боневхъката мъката
Viktor But , кое не ти е ясно?
Viktor But точно така е!
Кой вече вярва на терористи?😂
Ами защо излиза с тениска на СССР? Няма пари,и тая я доносва от дядо му? Лъжец долен…
Това крайно неприятно КГБ…
Значи скоро ще ни нападнат.
Стоян Стоянов това чакам,че ми писна…По скоро да е..
Мирослав Иванов освен да плашат гаргите, друго не им остава. Иначе ако се обърнат с гръб към Европа, всички ще видим колко яко са се оакали в Украйна.
Стоян Стоянов никой няма да нападат, докато не си справят с Украйна, а това надали ще стане скоро
Sabin Harizanov победа над Украйна по сценария на путлераста няма да има.
Тия от шубе изкукаха напълно.
Гаранциите са толкова сериозни, колкото бяха гаранциите за Украйна.
Андон Николов За фашисти няма гаранция!
Mima Roshleva Руска матрьошка.Фашисти са само в твоята куха тиква.Е,и на Путин.
Mima Roshleva , тоест, за теб гаранции няма.
Бисер Бонев ха,ха…
Както сте дали гаранции за териториалната цялост на Украйна на Будапещенския меморандум от 1994-та, нали?
Крис Караджов като си почнал да ги ядеш,защо не споменеш,че НАТО нямаше да стига до границите на Русия,но те много бързо забравиха какво са обещали и подготвиха усрайна за плацдарм за война с Русия,е сега си берат плодовете и Русия ще ги смачка до край.
Валентин Трифонов Защото не съществува никакъв официален документ, с който НАТО да се задължава, че няма да се разширява на Изток. Но официален документ, с който Русия се задължава да бъде гарант за териториалната цялост на Украйна има. И той е нарушен. Затуй.
Крис Караджов , то ест да не слушаме какви ги говорят европейските политици…?
Валентин Трифонов Кой и кога е обещавал?
И НАТО стигна ДА границите.
Крис Караджов
Така е, не съществува (поне така разправят)
„Ако на някой му имаш доверие договор не ти трябва, ако му нямаш договора в излишен“
Maxim Tutunarov Ми явно са пренебрегнали принципа на бащицата си, че проверката е висша форма на доверие. Кой им е крив?
Валентин Трифонов И великия многоходовачник, за да спре НАТО се сдоби с над 1000 км нови граници с тях. И традиционно неутрални страни като Швеция и Финландия сега са членки на НАТО. Конската глава какво казва по случая? Нали уж, ако НАТО се разшири щяха да отговорят подобаващо. И само пръдна изкуфелия бункерен плъх 🙂
Валентин Трифонов Слагай каска за сибир
Nikolay Petrov не забравяй,че Русия ако си изтърве нервите, НАТО ще престане да съществува за има няма ден два и не си и помисляй,че САЩ ще се намесят,те просто ще гледат сеира отстрани, защото много добре знаят с кого ще си имат работа.
Валентин Трифонов Вместо да ТИкате като чобанин, отговорете – КОЙ и КОГА е обещавал?
Бла бла бла.
Чупка?
Абе много ти е смешно, ама ако случайно руската армия реши да се отбие за малко в България,такива като теб ще се насерете и изпокриете като мишоци в дупкит