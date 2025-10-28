Съдът върна в ареста Росен Белов, остави зад решетките и Хасърджиев

Софийският градски съд реши д-р Станимир Хасърджиев и бившият служител на Френския легион да останат в ареста. Съдът също така измени мярката за неотклонение на актьора Росен Белов и гръцкия модел Анастасиос Михаилидис – от „домашен арест“ в „задържане под стража“.

- Реклама -

Според съда няма опасност обвиняемите да се укрият, но те са обществено опасни лица, посочва в мотивите си съдебният състав.

Заседанието продължи повече от три часа. След неговия край четиримата обвиняеми бяха изведени от залата при засилени мерки за сигурност, охранявани от над 10 служители на съдебна охрана, съобщава „24 часа“.

Обвинението срещу тях гласи, че са принудили с пистолет 20-годишен младеж на име Георги да приеме наркотици, след което са извършили блудствени действия с него.

По време на разследването в дома на д-р Хасърджиев са открити кокаин и амфетамини, потвърди прокурор Кънчо Димитров, като уточни, че са проведени две отделни претърсвания – първото непосредствено след подадения сигнал, а второто на по-късен етап.