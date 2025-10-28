НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Самолет с 12 души се разби в Кения

          1
          18
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Самолет с 12 души на борда се е разбил в района на кенийския град Квале, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Администрацията за гражданска авиация на Кения.

          - Реклама -

          По първоначална информация летателният апарат е пътувал от Диани до Кичва Тембо, когато е изгубил контакт с контролната кула.

          На мястото на инцидента вече работят екипи на правителствени агенции, които разследват причините за катастрофата.

          Засега няма потвърдени данни за загинали или ранени. Властите посочват, че подробности ще бъдат оповестени след приключване на спасителната операция.

          Самолет катастрофира в Гренландия, издирването приключи Самолет катастрофира в Гренландия, издирването приключи

          Самолет с 12 души на борда се е разбил в района на кенийския град Квале, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Администрацията за гражданска авиация на Кения.

          - Реклама -

          По първоначална информация летателният апарат е пътувал от Диани до Кичва Тембо, когато е изгубил контакт с контролната кула.

          На мястото на инцидента вече работят екипи на правителствени агенции, които разследват причините за катастрофата.

          Засега няма потвърдени данни за загинали или ранени. Властите посочват, че подробности ще бъдат оповестени след приключване на спасителната операция.

          Самолет катастрофира в Гренландия, издирването приключи Самолет катастрофира в Гренландия, издирването приключи

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Индия под ударите на циклон „Монта“ – евакуирани над 50 000 души

          Георги Петров -
          Хиляди хора бяха евакуирани от крайбрежните райони на Индия заради мощния циклон „Монта“, който се очаква да удари югоизточното крайбрежие на страната тази вечер...
          Инциденти

          11 души загинаха при катастрофа на малък самолет в Кения

          Георги Петров -
          Малък туристически самолет се разби в Кения, като при инцидента загинаха всички 11 души на борда – осем унгарци, двама германци и кенийският пилот....
          Война

          Израел: Хамас върнаха останките на заложник

          Георги Петров -
          Израелският премиерски офис потвърди, че човешките останки, предадени от Хамас в ивицата Газа, принадлежат на израелския заложник Офир Царфати, отвлечен на 7 октомври 2023...

          1 коментар

          1. гледам снимката ви и се чудя къде са ги криели тези 12 души щото кабинката малка? вярно че нашия ф16 има празни резервоари големи и дупка за дишане

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions