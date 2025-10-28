Самолет с 12 души се разби в Кения

Самолет с 12 души на борда се е разбил в района на кенийския град Квале, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Администрацията за гражданска авиация на Кения.

- Реклама -

По първоначална информация летателният апарат е пътувал от Диани до Кичва Тембо, когато е изгубил контакт с контролната кула.

На мястото на инцидента вече работят екипи на правителствени агенции, които разследват причините за катастрофата.

Засега няма потвърдени данни за загинали или ранени. Властите посочват, че подробности ще бъдат оповестени след приключване на спасителната операция.