САЩ инвестират 80 млрд. долара в ядрена енергия и изкуствен интелект

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви подписването на ново стратегическо партньорство на стойност 80 милиарда долара, насочено към развитието на ядрената енергетика и подкрепа на инфраструктурата за изкуствен интелект (ИИ), съобщи АФП.

Сделката е сключена между правителството на САЩ и три водещи компании – Westinghouse, Brookfield Asset Management и Cameco.

„Новото партньорство ще ускори развитието на ядрената енергетика и внедряването на изкуствен интелект в Америка“, се казва в изявление на Brookfield.



Проектът е част от по-широката стратегия на Вашингтон за укрепване на енергийната независимост на страната и осигуряване на стабилна електроенергия за нарастващите нужди на центровете за данни и ИИ системите.

Администрацията подчертава, че ядрената енергия играе ключова роля в бъдещата енергийна сигурност и дигитална конкурентоспособност на САЩ.