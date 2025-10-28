НА ЖИВО
          Икономика

          САЩ инвестират 80 млрд. долара в ядрена енергия и изкуствен интелект

          Снимка: Igor Golovniov / Getty Images
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви подписването на ново стратегическо партньорство на стойност 80 милиарда долара, насочено към развитието на ядрената енергетика и подкрепа на инфраструктурата за изкуствен интелект (ИИ), съобщи АФП.

          Сделката е сключена между правителството на САЩ и три водещи компании – Westinghouse, Brookfield Asset Management и Cameco.

          „Новото партньорство ще ускори развитието на ядрената енергетика и внедряването на изкуствен интелект в Америка“, се казва в изявление на Brookfield.

          Проектът е част от по-широката стратегия на Вашингтон за укрепване на енергийната независимост на страната и осигуряване на стабилна електроенергия за нарастващите нужди на центровете за данни и ИИ системите.

          Администрацията подчертава, че ядрената енергия играе ключова роля в бъдещата енергийна сигурност и дигитална конкурентоспособност на САЩ.

