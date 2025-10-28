Създават политическа партия чрез изкуствен интелект… в България

Инженерите Румен Байчев и Петър Стаматов обявиха намерението си да учредят нова политическа партия – „Нова национална идея“, която да използва изкуствен интелект (AI) като инструмент за пряка демокрация и по-широко участие на гражданите в управлението.

- Реклама -

На пресконференция в Националния пресклуб на БТА те представиха концепцията си за AI система, създадена не да управлява, а да слуша, анализира и обобщава мненията на гражданите, като по този начин връща властта в ръцете на хората.

„Изкуственият интелект се появи в точния момент – когато представителната демокрация започна да спира развитието на човечеството. Той е нов инструмент, който може да я замени,“ заяви инж. Румен Байчев.

По думите му гражданите ще могат да комуникират с платформата, споделяйки проблеми и предложения, които AI ще идентифицира, обобщава и превръща в списък от възможни решения.

„Един човек не може да попита шест милиона души какво искат и да обобщи мнението им. Изкуственият интелект може – да общува с всички, да анализира и да представя резултата в обобщен вид,“ поясни Байчев.

Петър Стаматов допълни, че целта на проекта е да се замени традиционната партийна власт с постоянен диалог между гражданите и държавата.

„Българите трябва да се обединят около обща национална идея и идеал – да имат смисъл в живота, а не да живеят само за парите,“ посочи той.

Идеята на двамата инженери е гражданите да участват активно в изготвянето на обществен договор и законодателни инициативи, което според тях ще повиши доверието в държавните институции и ще укрепи легитимността на управлението.

В момента Байчев и Стаматов търсят съмишленици за създаването на инициативен комитет, който да подготви учредяването на партията „Нова национална идея“.