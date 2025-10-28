Създават политическа партия чрез изкуствен интелект… в България

Инженерите Румен Байчев и Петър Стаматов обявиха намерението си да учредят нова политическа партия – „Нова национална идея“, която да използва изкуствен интелект (AI) като инструмент за пряка демокрация и по-широко участие на гражданите в управлението.
На пресконференция в Националния пресклуб на БТА те представиха концепцията си за AI система, създадена не да управлява, а да слуша, анализира и обобщава мненията на гражданите, като по този начин връща властта в ръцете на хората.
По думите му гражданите ще могат да комуникират с платформата, споделяйки проблеми и предложения, които AI ще идентифицира, обобщава и превръща в списък от възможни решения.
Петър Стаматов допълни, че целта на проекта е да се замени традиционната партийна власт с постоянен диалог между гражданите и държавата.
Идеята на двамата инженери е гражданите да участват активно в изготвянето на обществен договор и законодателни инициативи, което според тях ще повиши доверието в държавните институции и ще укрепи легитимността на управлението.
В момента Байчев и Стаматов търсят съмишленици за създаването на инициативен комитет, който да подготви учредяването на партията „Нова национална идея“.
колко биткойнта дава за един изкуствен глас? да смята! тука има голяма конкуренция ако е на ти с изборните машинки ЩЕ ПЕЧЕЛИ джакпод