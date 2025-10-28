НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Създават политическа партия чрез изкуствен интелект… в България

          1
          44
          Снимка: northstar-technology.net/
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Инженерите Румен Байчев и Петър Стаматов обявиха намерението си да учредят нова политическа партия – „Нова национална идея“, която да използва изкуствен интелект (AI) като инструмент за пряка демокрация и по-широко участие на гражданите в управлението.

          - Реклама -

          На пресконференция в Националния пресклуб на БТА те представиха концепцията си за AI система, създадена не да управлява, а да слуша, анализира и обобщава мненията на гражданите, като по този начин връща властта в ръцете на хората.

          „Изкуственият интелект се появи в точния момент – когато представителната демокрация започна да спира развитието на човечеството. Той е нов инструмент, който може да я замени,“ заяви инж. Румен Байчев.

          Калоян Методиев: Въпросът е кой ще изнесе трупа на партийната ни система Калоян Методиев: Въпросът е кой ще изнесе трупа на партийната ни система

          По думите му гражданите ще могат да комуникират с платформата, споделяйки проблеми и предложения, които AI ще идентифицира, обобщава и превръща в списък от възможни решения.

          „Един човек не може да попита шест милиона души какво искат и да обобщи мнението им. Изкуственият интелект може – да общува с всички, да анализира и да представя резултата в обобщен вид,“ поясни Байчев.

          Петър Стаматов допълни, че целта на проекта е да се замени традиционната партийна власт с постоянен диалог между гражданите и държавата.

          „Българите трябва да се обединят около обща национална идея и идеал – да имат смисъл в живота, а не да живеят само за парите,“ посочи той.

          Идеята на двамата инженери е гражданите да участват активно в изготвянето на обществен договор и законодателни инициативи, което според тях ще повиши доверието в държавните институции и ще укрепи легитимността на управлението.

          В момента Байчев и Стаматов търсят съмишленици за създаването на инициативен комитет, който да подготви учредяването на партията „Нова национална идея“.

          ИИ срещу корупцията, Газа, Кампанията „Долу Радев“ ИИ срещу корупцията, Газа, Кампанията „Долу Радев“

          Инженерите Румен Байчев и Петър Стаматов обявиха намерението си да учредят нова политическа партия – „Нова национална идея“, която да използва изкуствен интелект (AI) като инструмент за пряка демокрация и по-широко участие на гражданите в управлението.

          - Реклама -

          На пресконференция в Националния пресклуб на БТА те представиха концепцията си за AI система, създадена не да управлява, а да слуша, анализира и обобщава мненията на гражданите, като по този начин връща властта в ръцете на хората.

          „Изкуственият интелект се появи в точния момент – когато представителната демокрация започна да спира развитието на човечеството. Той е нов инструмент, който може да я замени,“ заяви инж. Румен Байчев.

          Калоян Методиев: Въпросът е кой ще изнесе трупа на партийната ни система Калоян Методиев: Въпросът е кой ще изнесе трупа на партийната ни система

          По думите му гражданите ще могат да комуникират с платформата, споделяйки проблеми и предложения, които AI ще идентифицира, обобщава и превръща в списък от възможни решения.

          „Един човек не може да попита шест милиона души какво искат и да обобщи мнението им. Изкуственият интелект може – да общува с всички, да анализира и да представя резултата в обобщен вид,“ поясни Байчев.

          Петър Стаматов допълни, че целта на проекта е да се замени традиционната партийна власт с постоянен диалог между гражданите и държавата.

          „Българите трябва да се обединят около обща национална идея и идеал – да имат смисъл в живота, а не да живеят само за парите,“ посочи той.

          Идеята на двамата инженери е гражданите да участват активно в изготвянето на обществен договор и законодателни инициативи, което според тях ще повиши доверието в държавните институции и ще укрепи легитимността на управлението.

          В момента Байчев и Стаматов търсят съмишленици за създаването на инициативен комитет, който да подготви учредяването на партията „Нова национална идея“.

          ИИ срещу корупцията, Газа, Кампанията „Долу Радев“ ИИ срещу корупцията, Газа, Кампанията „Долу Радев“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Юлиян Ненчев: Нищо от обещаните 100 милиона за Плевен няма да постъпи в общината

          Златина Петкова -
          "Нищо от обещаните 100 милиона за Плевен няма да постъпи в общината. Плевен не е любима община нито на ГЕРБ, нито на ДПС-Ново начало." Това...
          Политика

          „Величие“: Договорът с „Райнметал“ не е обсъждан

          Георги Петров -
          Подписването на договора с германската оръжейна компания „Райнметал“ предизвика остра реакция от партия „Величие“, чиито представители твърдят, че споразумението не е било обсъждано в...
          Политика

          ПРОВАЛ: Парламентът отхвърли всички предложения за повишаване на заплатите на медиците

          Никола Павлов -
          На извънредно заседание днес, 28 октомври 2025 г., депутатите разгледаха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чиято...

          1 коментар

          1. колко биткойнта дава за един изкуствен глас? да смята! тука има голяма конкуренция ако е на ти с изборните машинки ЩЕ ПЕЧЕЛИ джакпод

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions