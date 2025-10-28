СГС разглежда мерките на Хасърджиев и Белов за изнасилването на момчето (ВИДЕО)

В Софийския градски съд днес се разглеждат мерките за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев и още трима обвиняеми, привлечени по дело за принуда, извършена с използване на огнестрелно оръжие. Делото се гледа при закрити врата.

Заседанието бе отложено за 13:00 ч., след като стана ясно, че един от обвиняемите не е бил редовно уведомен за съдебното заседание.

Преди дни Софийският районен съд постанови „задържане под стража“ за д-р Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на останалите двама беше наложена мярка „домашен арест“. Прокуратурата протестира по-леките мерки, настоявайки всички обвиняеми да останат в ареста.

След като случаят стана публичен, Националната пациентска организация (НПО) излезе с официална позиция, в която се разграничи от действията и поведението, приписвани на д-р Хасърджиев.

„Тези действия са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на организацията,“ посочиха от НПО, уточнявайки, че още на 15 септември 2025 г. Управителният съвет е прекратил всички формални отношения с него.

Хасърджиев е един от съоснователите на Националната пациентска организация, която обяви, че ще продължи своята работа независимо от случая.