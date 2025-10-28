НА ЖИВО
          Ще увеличи ли парламентът заплатите на медиците?

          Снимка: БГНЕС
          Извънредното пленарно заседание, посветено на увеличаването на възнагражденията на младите лекари, започна днес, предаде репортер на БГНЕС.

          Народните представители разглеждат единствената точка в дневния редЗаконопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения на второ четене.

          „Общият законопроект е изготвен въз основа на три различни предложения, внесени през юли от Цончо Ганев („Възраждане“), Асен Василев („Продължаваме промяната–Демократична България“) и Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) заедно с Иван Ибришимов („БСП–Обединена левица“) и Андрей Чорбанов („Има такъв народ“),“ поясни председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов.

          С промените се предвижда основното възнаграждение на лекар да бъде 150% от средната работна заплата за страната, а на медицински сестри и акушерки – 125%.

          Заседанието беше свикано от председателя на парламента Наталия Киселова, след като „Продължаваме промяната“ събраха нужните подписи за провеждането му.

          „Исканията на младите лекари, медицинските сестри и целия медицински персонал са напълно справедливи и навременни. Дефицитът в заплащането е явен,“ заяви от трибуната Йордан Цонев от ДПС–Ново начало. „Ще подкрепим увеличаването на доходите на тези хора, защото тази социална група е изключително важна за българското общество,“ допълни той.

          В същото време Цонев подчерта, че предложените законопроекти не дават ясно и устойчиво решение на проблема.

          Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отвърна, че е изненадан от позицията на ДПС–Ново начало, тъй като необходимите средства вече съществуват в бюджета на НЗОК.

          „В бюджета на Здравната каса има фондове за областните и общинските болници. Въпросът е Надзорът на НЗОК да предвиди достатъчно средства в тези фондове, които се използват само за работни заплати,“ обясни Василев.

          1. ПОПУЛИСТИ и в червата ,младите лекари първо да докажат способности че тогава пари ,България не е Германия нашият бюджет е ограничен ,прав е Тошко ИТН .

            • Hristo Minev ми да. Осигурява поминък на цял град. Стажантите медици, ще компенсират от ниските семестриални такси,сравнени с Европа и САЩ. Ще поработят малко в провинцията, за опит и когато го придобият, парите сами ще дойдат.

          3. Ще ги увеличи естествено и на медиците и на учители,полиция,военни защото нали казаха че в еврозоната ще забогатеем.Друг е въпроса че като няма икономика ще трябва да я карат на заеми.

          4. За МРВ увеличение 2млрд.лв за си затварят очите!
            ,, Като искат пари да заминават за чужбина. Ще си внесем медици от чужбина,, Тошко ИТН!
            Народе, къде си?!

