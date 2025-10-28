Ще увеличи ли парламентът заплатите на медиците?

Извънредното пленарно заседание, посветено на увеличаването на възнагражденията на младите лекари, започна днес, предаде репортер на БГНЕС.

Народните представители разглеждат единствената точка в дневния ред — Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения на второ четене.

„Общият законопроект е изготвен въз основа на три различни предложения, внесени през юли от Цончо Ганев („Възраждане“), Асен Василев („Продължаваме промяната–Демократична България“) и Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) заедно с Иван Ибришимов („БСП–Обединена левица“) и Андрей Чорбанов („Има такъв народ“),“ поясни председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов.

С промените се предвижда основното възнаграждение на лекар да бъде 150% от средната работна заплата за страната, а на медицински сестри и акушерки – 125%.

Заседанието беше свикано от председателя на парламента Наталия Киселова, след като „Продължаваме промяната“ събраха нужните подписи за провеждането му.

„Исканията на младите лекари, медицинските сестри и целия медицински персонал са напълно справедливи и навременни. Дефицитът в заплащането е явен,“ заяви от трибуната Йордан Цонев от ДПС–Ново начало. „Ще подкрепим увеличаването на доходите на тези хора, защото тази социална група е изключително важна за българското общество,“ допълни той.

В същото време Цонев подчерта, че предложените законопроекти не дават ясно и устойчиво решение на проблема.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отвърна, че е изненадан от позицията на ДПС–Ново начало, тъй като необходимите средства вече съществуват в бюджета на НЗОК.