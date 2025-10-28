Ще увеличи ли парламентът заплатите на медиците?

Извънредното пленарно заседание, посветено на увеличаването на възнагражденията на младите лекари, започна днес, предаде репортер на БГНЕС.
Народните представители разглеждат единствената точка в дневния ред — Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения на второ четене.
С промените се предвижда основното възнаграждение на лекар да бъде 150% от средната работна заплата за страната, а на медицински сестри и акушерки – 125%.
Заседанието беше свикано от председателя на парламента Наталия Киселова, след като „Продължаваме промяната“ събраха нужните подписи за провеждането му.
В същото време Цонев подчерта, че предложените законопроекти не дават ясно и устойчиво решение на проблема.
Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отвърна, че е изненадан от позицията на ДПС–Ново начало, тъй като необходимите средства вече съществуват в бюджета на НЗОК.
ПОПУЛИСТИ и в червата ,младите лекари първо да докажат способности че тогава пари ,България не е Германия нашият бюджет е ограничен ,прав е Тошко ИТН .
Важното е завода за барут 😡
Hristo Minev ми да. Осигурява поминък на цял град. Стажантите медици, ще компенсират от ниските семестриални такси,сравнени с Европа и САЩ. Ще поработят малко в провинцията, за опит и когато го придобият, парите сами ще дойдат.
Krumov Grozdanov Pe Моли се, продукцията на този „поминък“ да не убие твои близки 😢
Ще ги увеличи естествено и на медиците и на учители,полиция,военни защото нали казаха че в еврозоната ще забогатеем.Друг е въпроса че като няма икономика ще трябва да я карат на заеми.
За МРВ увеличение 2млрд.лв за си затварят очите!
,, Като искат пари да заминават за чужбина. Ще си внесем медици от чужбина,, Тошко ИТН!
Народе, къде си?!
Не на парламента ще ги увеличи и то на всеки 3 месеца.
Liliana Nedelkova и на директорите на болници,милничките те беднички..
Рени Костадинова да, а за останалите пак няма да има.
Liliana Nedelkova …😭