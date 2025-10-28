Солун отбеляза Деня „Охи“ с впечатляващ военен парад

Солун днес се превърна в център на националната гордост и военната мощ на Гърция. Страната отбеляза Деня „Охи“ – една от най-важните дати в съвременната ѝ история, с внушителен военен парад, в който за първи път бяха показани нови високотехнологични оръжейни системи, включително дронове, ракети и бойна техника с изкуствен интелект.
Тази година обаче традиционният парад придоби силно технологичен характер. Според телевизия „Скай“, „звездите“ на дефилето не бяха само войниците и знамената, а иновативните военни системи, демонстриращи новото лице на гръцката армия.
Сред представените технологии бяха израелските ракети въздух-земя Rampage и комплектите SPICE, които превръщат стандартни бомби в високоточни оръжия, както и новите противотанкови ракети Spike NLOS, доставени наскоро на армията.
Гръцките въоръжени сили показаха още танкове „Леопард“, оборудвани със специални защитни клетки, и системата за електронна борба „Хиперион“, способна да сваля вражески дронове.
Демонстрирани бяха и роботизирани системи за обезвреждане на взривни устройства, както и автономни хеликоптери и безпилотни апарати с функции на изкуствен интелект. Всички тези иновации са част от „Дневен ред 2030“ – стратегическата програма на Атина за модернизация на въоръжените сили.
На парада присъстваха министрите на отбраната на Гърция и Кипър – Никос Дендиас и Василис Палмас, кметът на Солун Стелиос Ангелудис, представители на Православната църква, политически лидери и хиляди граждани, изпълнили улиците на града.
Солун днес се превърна в център на националната гордост и военната мощ на Гърция. Страната отбеляза Деня „Охи“ – една от най-важните дати в съвременната ѝ история, с внушителен военен парад, в който за първи път бяха показани нови високотехнологични оръжейни системи, включително дронове, ракети и бойна техника с изкуствен интелект.
Тази година обаче традиционният парад придоби силно технологичен характер. Според телевизия „Скай“, „звездите“ на дефилето не бяха само войниците и знамената, а иновативните военни системи, демонстриращи новото лице на гръцката армия.
Сред представените технологии бяха израелските ракети въздух-земя Rampage и комплектите SPICE, които превръщат стандартни бомби в високоточни оръжия, както и новите противотанкови ракети Spike NLOS, доставени наскоро на армията.
Гръцките въоръжени сили показаха още танкове „Леопард“, оборудвани със специални защитни клетки, и системата за електронна борба „Хиперион“, способна да сваля вражески дронове.
Демонстрирани бяха и роботизирани системи за обезвреждане на взривни устройства, както и автономни хеликоптери и безпилотни апарати с функции на изкуствен интелект. Всички тези иновации са част от „Дневен ред 2030“ – стратегическата програма на Атина за модернизация на въоръжените сили.
На парада присъстваха министрите на отбраната на Гърция и Кипър – Никос Дендиас и Василис Палмас, кметът на Солун Стелиос Ангелудис, представители на Православната църква, политически лидери и хиляди граждани, изпълнили улиците на града.