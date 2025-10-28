Солун отбеляза Деня „Охи“ с впечатляващ военен парад

Солун днес се превърна в център на националната гордост и военната мощ на Гърция. Страната отбеляза Деня „Охи“ – една от най-важните дати в съвременната ѝ история, с внушителен военен парад, в който за първи път бяха показани нови високотехнологични оръжейни системи, включително дронове, ракети и бойна техника с изкуствен интелект.

Денят „Охи“ („Не“) се чества ежегодно на 28 октомври в чест на отхвърлянето на италианския ултиматум през 1940 г., когато премиерът Йоанис Метаксас отказва да позволи на италианските войски да навлязат в страната. Това решение бележи влизането на Гърция във Втората световна война и символизира гръцката решителност, свобода и съпротива срещу агресията.

- Реклама -

Тази година обаче традиционният парад придоби силно технологичен характер. Според телевизия „Скай“, „звездите“ на дефилето не бяха само войниците и знамената, а иновативните военни системи, демонстриращи новото лице на гръцката армия.

Сред представените технологии бяха израелските ракети въздух-земя Rampage и комплектите SPICE, които превръщат стандартни бомби в високоточни оръжия, както и новите противотанкови ракети Spike NLOS, доставени наскоро на армията.

Гръцките въоръжени сили показаха още танкове „Леопард“, оборудвани със специални защитни клетки, и системата за електронна борба „Хиперион“, способна да сваля вражески дронове.

Впечатление направи и противодронната система „Кентавър“ – гръцко производство, успешно тествана по време на операцията „Аспидес“ в Червено море срещу атаките на йеменските бунтовници хуси.



Демонстрирани бяха и роботизирани системи за обезвреждане на взривни устройства, както и автономни хеликоптери и безпилотни апарати с функции на изкуствен интелект. Всички тези иновации са част от „Дневен ред 2030“ – стратегическата програма на Атина за модернизация на въоръжените сили.

На парада присъстваха министрите на отбраната на Гърция и Кипър – Никос Дендиас и Василис Палмас, кметът на Солун Стелиос Ангелудис, представители на Православната църква, политически лидери и хиляди граждани, изпълнили улиците на града.