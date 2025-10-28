НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Солун отбеляза Деня „Охи“ с впечатляващ военен парад

          0
          18
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Солун днес се превърна в център на националната гордост и военната мощ на Гърция. Страната отбеляза Деня „Охи“ – една от най-важните дати в съвременната ѝ история, с внушителен военен парад, в който за първи път бяха показани нови високотехнологични оръжейни системи, включително дронове, ракети и бойна техника с изкуствен интелект.

          Денят „Охи“ („Не“) се чества ежегодно на 28 октомври в чест на отхвърлянето на италианския ултиматум през 1940 г., когато премиерът Йоанис Метаксас отказва да позволи на италианските войски да навлязат в страната. Това решение бележи влизането на Гърция във Втората световна война и символизира гръцката решителност, свобода и съпротива срещу агресията.

          - Реклама -

          Тази година обаче традиционният парад придоби силно технологичен характер. Според телевизия „Скай“, „звездите“ на дефилето не бяха само войниците и знамената, а иновативните военни системи, демонстриращи новото лице на гръцката армия.

          Сред представените технологии бяха израелските ракети въздух-земя Rampage и комплектите SPICE, които превръщат стандартни бомби в високоточни оръжия, както и новите противотанкови ракети Spike NLOS, доставени наскоро на армията.

          Гръцките въоръжени сили показаха още танкове „Леопард“, оборудвани със специални защитни клетки, и системата за електронна борба „Хиперион“, способна да сваля вражески дронове.

          Впечатление направи и противодронната система „Кентавър“ – гръцко производство, успешно тествана по време на операцията „Аспидес“ в Червено море срещу атаките на йеменските бунтовници хуси.

          Демонстрирани бяха и роботизирани системи за обезвреждане на взривни устройства, както и автономни хеликоптери и безпилотни апарати с функции на изкуствен интелект. Всички тези иновации са част от „Дневен ред 2030“ – стратегическата програма на Атина за модернизация на въоръжените сили.

          На парада присъстваха министрите на отбраната на Гърция и Кипър – Никос Дендиас и Василис Палмас, кметът на Солун Стелиос Ангелудис, представители на Православната църква, политически лидери и хиляди граждани, изпълнили улиците на града.

          Денят „Охи“ за гърците не е просто национален празник – това е памет за смелостта да се каже „не“, за единството на нацията и за вярата в свободата.

          Солун днес се превърна в център на националната гордост и военната мощ на Гърция. Страната отбеляза Деня „Охи“ – една от най-важните дати в съвременната ѝ история, с внушителен военен парад, в който за първи път бяха показани нови високотехнологични оръжейни системи, включително дронове, ракети и бойна техника с изкуствен интелект.

          Денят „Охи“ („Не“) се чества ежегодно на 28 октомври в чест на отхвърлянето на италианския ултиматум през 1940 г., когато премиерът Йоанис Метаксас отказва да позволи на италианските войски да навлязат в страната. Това решение бележи влизането на Гърция във Втората световна война и символизира гръцката решителност, свобода и съпротива срещу агресията.

          - Реклама -

          Тази година обаче традиционният парад придоби силно технологичен характер. Според телевизия „Скай“, „звездите“ на дефилето не бяха само войниците и знамената, а иновативните военни системи, демонстриращи новото лице на гръцката армия.

          Сред представените технологии бяха израелските ракети въздух-земя Rampage и комплектите SPICE, които превръщат стандартни бомби в високоточни оръжия, както и новите противотанкови ракети Spike NLOS, доставени наскоро на армията.

          Гръцките въоръжени сили показаха още танкове „Леопард“, оборудвани със специални защитни клетки, и системата за електронна борба „Хиперион“, способна да сваля вражески дронове.

          Впечатление направи и противодронната система „Кентавър“ – гръцко производство, успешно тествана по време на операцията „Аспидес“ в Червено море срещу атаките на йеменските бунтовници хуси.

          Демонстрирани бяха и роботизирани системи за обезвреждане на взривни устройства, както и автономни хеликоптери и безпилотни апарати с функции на изкуствен интелект. Всички тези иновации са част от „Дневен ред 2030“ – стратегическата програма на Атина за модернизация на въоръжените сили.

          На парада присъстваха министрите на отбраната на Гърция и Кипър – Никос Дендиас и Василис Палмас, кметът на Солун Стелиос Ангелудис, представители на Православната църква, политически лидери и хиляди граждани, изпълнили улиците на града.

          Денят „Охи“ за гърците не е просто национален празник – това е памет за смелостта да се каже „не“, за единството на нацията и за вярата в свободата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Русия: Даваме гаранции за сигурността на НАТО и ЕС

          Никола Павлов -
          Русия няма намерение да напада нито една държава – членка на НАТО или Европейския съюз, и е готова да формализира това чрез споразумение за...
          Политика

          Създават политическа партия чрез изкуствен интелект… в България

          Никола Павлов -
          Инженерите Румен Байчев и Петър Стаматов обявиха намерението си да учредят нова политическа партия – „Нова национална идея“, която да използва изкуствен интелект (AI)...
          Политика

          Додик и Сиярто: Република Сръбска и Унгария споделят визия за мир и стабилност

          Георги Петров -
          Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик се срещна с унгарския външен министър Петер Сиярто по време на Третата международна конференция по евразийска сигурност...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions