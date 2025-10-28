Стамен Белчев няма да ръководи повече Септември 

След 13 мача в Първа лига – Стамен Белчев подаде оставка пред ръководството на Септември. Специалистът е поел отговорността след загубата с 1:2 от Ботев Враца под Околчица. Поражението дойде след обрат и червен картон за играч на домакините, които вкараха двата си гола с човек по-малко в рамките на броени минути.

56-годишният треньор натрупа 2 победи, 3 равенства и 8 загуби. Той оставя отбора на предпоследно място.

Белчев пое тимът от Драгалевци през лятото. Предшественикът му Николай Митов напусна, след като спаси отбора от изпадане във Втора лига. Сега по всяка вероятност Септември ще бъде поет от чуждестранен специалист.