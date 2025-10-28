НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Станков: Ще покрием потреблението на горива за много месеци напред (ВИДЕО)

          16
          66
          Loading the player...
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че сигурността на енергийните доставки в България е напълно гарантирана, въпреки наложените от Съединените щати санкции срещу „Лукойл“ и неговите дъщерни дружества.

          „Важно е, че с постановление на Министерския съвет активите на рафинерията са определени като инфраструктура, свързана с енергийната и националната сигурност на страната,“ подчерта министърът.

          - Реклама -

          Станков уточни, че вече е активиран план за действие в три фази, който осигурява постоянен контрол и реакция при евентуални затруднения в доставките.

          „Имаме достатъчно количества, за да покрием потреблението за много месеци напред,“ заяви той.

          По думите му санкциите, които влизат в сила след 21 ноември, засягат основно начина на разплащане с санкционираните лица и дружества.

          „Още в първия ден след обявяването им с министъра на правосъдието се свързахме с колегите от OFAC, за да уточним всички детайли. За нас е важно да бъдат изпълнени целите на санкциите, без да се засягат интересите на българските граждани,“ посочи Станков.

          Той подчерта, че ефектът върху пазара на горива е минимален, като се наблюдава леко покачване на цените на петрола с около 2–4 стотинки, което не се смята за съществено.

          Светослав Бенчев: Няма причина за паника, горива има достатъчно Светослав Бенчев: Няма причина за паника, горива има достатъчно

          „България е в постоянна координация с Европейската комисия, САЩ и Обединеното кралство, за да гарантираме нормална работа на рафинерията,“ добави енергийният министър.

          По отношение на намерението на руската компания да продаде международните си активи, Станков заяви:

          „Нашата цел е ясна – да защитим работните места и да осигурим стабилност на пазара.“

          Инспекция на Вертикалния газов коридор

          По-късно днес министър Станков извърши инспекция на строителните дейности по лот 3 „Рупча–Ветрино“ от Вертикалния газов коридор – стратегическа инициатива, която ще свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

          В проверката участваха еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, румънският министър на енергетиката Богдан-Груя Иван, както и представители на правителствата и дипломатическите мисии на държавите партньори.

          „Този проект означава сигурност не само за България, а за целия регион. С изпълнението му страната ни ще удвои капацитета на преноса към Румъния – от 5 на 10 милиарда кубични метра,“ посочи Станков.

          Министърът допълни, че проектът ще бъде завършен до края на 2026 г., като чрез него България ще запази ролята си на газов хъб и ключов енергиен партньор в Югоизточна Европа.

          „Разширяването на капацитетите по оста юг–север ще позволи пренос на втечнен газ от Гърция през България към Централна и Източна Европа – важна стъпка в усилията на ЕС за енергийна независимост от Русия,“ подчерта изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов.

          Борисов: Може да останем и без горива Борисов: Може да останем и без горива

          Министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че сигурността на енергийните доставки в България е напълно гарантирана, въпреки наложените от Съединените щати санкции срещу „Лукойл“ и неговите дъщерни дружества.

          „Важно е, че с постановление на Министерския съвет активите на рафинерията са определени като инфраструктура, свързана с енергийната и националната сигурност на страната,“ подчерта министърът.

          - Реклама -

          Станков уточни, че вече е активиран план за действие в три фази, който осигурява постоянен контрол и реакция при евентуални затруднения в доставките.

          „Имаме достатъчно количества, за да покрием потреблението за много месеци напред,“ заяви той.

          По думите му санкциите, които влизат в сила след 21 ноември, засягат основно начина на разплащане с санкционираните лица и дружества.

          „Още в първия ден след обявяването им с министъра на правосъдието се свързахме с колегите от OFAC, за да уточним всички детайли. За нас е важно да бъдат изпълнени целите на санкциите, без да се засягат интересите на българските граждани,“ посочи Станков.

          Той подчерта, че ефектът върху пазара на горива е минимален, като се наблюдава леко покачване на цените на петрола с около 2–4 стотинки, което не се смята за съществено.

          Светослав Бенчев: Няма причина за паника, горива има достатъчно Светослав Бенчев: Няма причина за паника, горива има достатъчно

          „България е в постоянна координация с Европейската комисия, САЩ и Обединеното кралство, за да гарантираме нормална работа на рафинерията,“ добави енергийният министър.

          По отношение на намерението на руската компания да продаде международните си активи, Станков заяви:

          „Нашата цел е ясна – да защитим работните места и да осигурим стабилност на пазара.“

          Инспекция на Вертикалния газов коридор

          По-късно днес министър Станков извърши инспекция на строителните дейности по лот 3 „Рупча–Ветрино“ от Вертикалния газов коридор – стратегическа инициатива, която ще свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

          В проверката участваха еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, румънският министър на енергетиката Богдан-Груя Иван, както и представители на правителствата и дипломатическите мисии на държавите партньори.

          „Този проект означава сигурност не само за България, а за целия регион. С изпълнението му страната ни ще удвои капацитета на преноса към Румъния – от 5 на 10 милиарда кубични метра,“ посочи Станков.

          Министърът допълни, че проектът ще бъде завършен до края на 2026 г., като чрез него България ще запази ролята си на газов хъб и ключов енергиен партньор в Югоизточна Европа.

          „Разширяването на капацитетите по оста юг–север ще позволи пренос на втечнен газ от Гърция през България към Централна и Източна Европа – важна стъпка в усилията на ЕС за енергийна независимост от Русия,“ подчерта изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов.

          Борисов: Може да останем и без горива Борисов: Може да останем и без горива

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Рая Назарян ще бъде председател на Народното събрание

          Владимир Висоцки -
          След среща между ГЕРБ, "БСП – Обединена левица“ и ИТН стана ясно, че Рая Назарян ще бъде председател на Народното събрание. Това съобщиха от...
          България

          „Не влязохме в базата данни“ — Катинчарова за срама в Женева

          Ирина Илиева -
          „Няма как да се каже, че е имало българи на тази парламентарна асамблея в Женева“, заяви Красимира Катинчарова в „Политика и спорт“. По думите...
          България

          „Искаме си водата“ — Павел Стоименов пред ЕП в София

          Ирина Илиева -
          Павел Стоименов стига до Бюрото на Европейския парламент в София „с лозунг“, но, по думите му, „не бях допуснат“. Плакатът е на английски и...

          16 КОМЕНТАРА

          2. Без руските горива ще рухнем след два месеца. Тъпа система. Страхливи да кажат „НЕ“ НА ЕВРОПА, ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА. ⁉️

          5. Ей значи тоя Путин глей Ко напрай ся накара ви да покриете горивата за няколко месеца а да си откриете дирника за дълго време тя оная потресната в Брюксел ще ни разкаже играта

          6. Този наподобява Кирчо,той говореше така! Със замах,проблем няма всичко е Окей.Къде ги намират такива ?¿

              • Dimka Peneva – не вярно Димке,Кирчо много лъжеше.Да спомена ли някои лъжи? Една от тях е за външния министър и Сев.Македония,друга за газа от Русия.

              • Petko Petkov а съмнявам се да лъже повече от Боко Боко е ненадминат в лъжите Даже човека колкото по-голям а лъжа ръси по голям кръст прави Тоест дано бог. Не разбере

          10. Навремето такива като него декларираха, че ще изпълнят петилетката за три години

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions