Станков: Ще покрием потреблението на горива за много месеци напред (ВИДЕО)

Министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че сигурността на енергийните доставки в България е напълно гарантирана, въпреки наложените от Съединените щати санкции срещу „Лукойл“ и неговите дъщерни дружества.

„Важно е, че с постановление на Министерския съвет активите на рафинерията са определени като инфраструктура, свързана с енергийната и националната сигурност на страната," подчерта министърът.

Станков уточни, че вече е активиран план за действие в три фази, който осигурява постоянен контрол и реакция при евентуални затруднения в доставките.

„Имаме достатъчно количества, за да покрием потреблението за много месеци напред,“ заяви той.

По думите му санкциите, които влизат в сила след 21 ноември, засягат основно начина на разплащане с санкционираните лица и дружества.

„Още в първия ден след обявяването им с министъра на правосъдието се свързахме с колегите от OFAC, за да уточним всички детайли. За нас е важно да бъдат изпълнени целите на санкциите, без да се засягат интересите на българските граждани,“ посочи Станков.

Той подчерта, че ефектът върху пазара на горива е минимален, като се наблюдава леко покачване на цените на петрола с около 2–4 стотинки, което не се смята за съществено.

„България е в постоянна координация с Европейската комисия, САЩ и Обединеното кралство, за да гарантираме нормална работа на рафинерията,“ добави енергийният министър.

По отношение на намерението на руската компания да продаде международните си активи, Станков заяви:

„Нашата цел е ясна – да защитим работните места и да осигурим стабилност на пазара.“

Инспекция на Вертикалния газов коридор

По-късно днес министър Станков извърши инспекция на строителните дейности по лот 3 „Рупча–Ветрино“ от Вертикалния газов коридор – стратегическа инициатива, която ще свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

В проверката участваха еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, румънският министър на енергетиката Богдан-Груя Иван, както и представители на правителствата и дипломатическите мисии на държавите партньори.

„Този проект означава сигурност не само за България, а за целия регион. С изпълнението му страната ни ще удвои капацитета на преноса към Румъния – от 5 на 10 милиарда кубични метра,“ посочи Станков.

Министърът допълни, че проектът ще бъде завършен до края на 2026 г., като чрез него България ще запази ролята си на газов хъб и ключов енергиен партньор в Югоизточна Европа.