Станков: Ще покрием потреблението на горива за много месеци напред (ВИДЕО)

Министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че сигурността на енергийните доставки в България е напълно гарантирана, въпреки наложените от Съединените щати санкции срещу „Лукойл“ и неговите дъщерни дружества.
Станков уточни, че вече е активиран план за действие в три фази, който осигурява постоянен контрол и реакция при евентуални затруднения в доставките.
По думите му санкциите, които влизат в сила след 21 ноември, засягат основно начина на разплащане с санкционираните лица и дружества.
Той подчерта, че ефектът върху пазара на горива е минимален, като се наблюдава леко покачване на цените на петрола с около 2–4 стотинки, което не се смята за съществено.
По отношение на намерението на руската компания да продаде международните си активи, Станков заяви:
Инспекция на Вертикалния газов коридор
По-късно днес министър Станков извърши инспекция на строителните дейности по лот 3 „Рупча–Ветрино“ от Вертикалния газов коридор – стратегическа инициатива, която ще свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.
В проверката участваха еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, румънският министър на енергетиката Богдан-Груя Иван, както и представители на правителствата и дипломатическите мисии на държавите партньори.
Министърът допълни, че проектът ще бъде завършен до края на 2026 г., като чрез него България ще запази ролята си на газов хъб и ключов енергиен партньор в Югоизточна Европа.
Жалка картинка!
Без руските горива ще рухнем след два месеца. Тъпа система. Страхливи да кажат „НЕ“ НА ЕВРОПА, ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА. ⁉️
А после?
Поредният продажен предател
Ей значи тоя Путин глей Ко напрай ся накара ви да покриете горивата за няколко месеца а да си откриете дирника за дълго време тя оная потресната в Брюксел ще ни разкаже играта
Този наподобява Кирчо,той говореше така! Със замах,проблем няма всичко е Окей.Къде ги намират такива ?¿
Petko Petkov говореше Кирчо и всичко което каза излезе верно Не като копейкиновите брътвежи
Dimka Peneva – не вярно Димке,Кирчо много лъжеше.Да спомена ли някои лъжи? Една от тях е за външния министър и Сев.Македония,друга за газа от Русия.
Petko Petkov а съмнявам се да лъже повече от Боко Боко е ненадминат в лъжите Даже човека колкото по-голям а лъжа ръси по голям кръст прави Тоест дано бог. Не разбере
Dimka Peneva – тук вече си права,Бойко е номер 1 ,ненадминат лъжец и манипулатор.
Ще брънеш триъгълници
На каква цена?
С какво ще ги покриете със слама ли
Навремето такива като него декларираха, че ще изпълнят петилетката за три години
Виктор Богданов , закваската е същата.
А защо не искаме дерогация, като немците за роснефт ?