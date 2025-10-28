Студенти призоваха за минута мълчание в памет на жертвите в Нови Сад

Студентите, които участват в протестната блокада в Сърбия, призоваха хората по целия свят да спрат за една минута мълчание на 1 ноември, в памет на жертвите от трагедията в Нови Сад, при която преди година загинаха 16 души, след срутването на сенника на реконструираната железопътна гара.

Акцията, озаглавена „Спрете, където и да сте! Нека тишината отекне“, ще започне в 11:52 ч. сръбско време (12:52 ч. българско) — точният час, в който сенникът се срути на 1 ноември 2024 г.

„Нека светът спре, за да си спомним тези, които загубиха живота си. Нека тишината говори вместо нас“, гласи съобщение, публикувано в профила на студентите в Instagram.



Организаторите са отправили покана към граждани от Вашингтон, Брюксел, Ню Йорк, Атина, Мадрид, Мелбърн, Загреб и още десетки градове по света да се присъединят към инициативата.

Студентите обявиха и мирен поход от Белград до Нови Сад, който започва на 30 октомври. По думите им, в него ще участват над 4000 студенти и гимназисти, а походът ще бъде „посветен на паметта на загиналите и на борбата за справедливост и отговорност“.

„Поради големия брой участници организацията представлява логистично и охранително предизвикателство. Затова призоваваме всички, които искат да се включат, да го направят самостоятелно, със собствено осигурено настаняване и транспорт“, уточняват студентите.



На 1 ноември от 10:00 ч. сръбско време (11:00 ч. българско) в Нови Сад ще се състоят възпоменателни събирания на различни места в града, а след 16 минути мълчание ще започне официална церемония в памет на загиналите.