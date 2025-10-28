Тръмп се среща с японската премиерка Такаичи за обсъждане на сигурността и търговията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе среща с японската премиерка Санае Такаичи във вторник, в рамките на обиколката му в Азия, преди важните търговски преговори с Китай. Тръмп пристигна в Токио в понеделник за посещение, което е част от пътуване, включващо също Малайзия и Южна Корея.
Японската премиерка, която е известна с по-силната си позиция спрямо Китай, ще се стреми да укрепи отбранителните възможности на Япония. Тя заяви, че правителството ще постигне целта си за увеличаване на разходите за отбрана до два процента от БВП, две години преди планирания срок.
Тръмп също така ще произнесе реч на самолетоносача USS George Washington, акостирал в американската военноморска база Йокосука, и ще се срещне с бизнес лидери, включително председателя на Toyota.
Рижавия беше ли с костюм? Да не се го изхв@рлили като мр@сно коте…
Angel Michev , японците са възпитани хора.
Не може дабъде
В смисъл, никога не бих повярвал, че Япония , ще има жена за министър- председател и тръмп ще и ходи като тийин ейджър да я кани на бал