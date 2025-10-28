НА ЖИВО
      вторник, 28.10.25
          Тръмп се среща с японската премиерка Такаичи за обсъждане на сигурността и търговията

          Снимка: nbcnews.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе среща с японската премиерка Санае Такаичи във вторник, в рамките на обиколката му в Азия, преди важните търговски преговори с Китай. Тръмп пристигна в Токио в понеделник за посещение, което е част от пътуване, включващо също Малайзия и Южна Корея.

          „Тръмп и Такаичи ще се съсредоточат върху сигурността и търговията между съюзническите си страни“, каза високопоставен представител. Очаква се срещата да постави акцент върху съществени въпроси като сигурността в региона и търговията, предизвикана от американските мита и търговските конфликти.

          Японската премиерка, която е известна с по-силната си позиция спрямо Китай, ще се стреми да укрепи отбранителните възможности на Япония. Тя заяви, че правителството ще постигне целта си за увеличаване на разходите за отбрана до два процента от БВП, две години преди планирания срок.

          Тръмп също така ще произнесе реч на самолетоносача USS George Washington, акостирал в американската военноморска база Йокосука, и ще се срещне с бизнес лидери, включително председателя на Toyota.

          „Простият натиск за повишаване на митата вече създаде различни проблеми“, коментира жител на Токио относно търговските усилия.

          4 КОМЕНТАРА

            • В смисъл, никога не бих повярвал, че Япония , ще има жена за министър- председател и тръмп ще и ходи като тийин ейджър да я кани на бал

