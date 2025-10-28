Тринидад и Тобаго отхвърли венецуелските заплахи за прекратяване на съвместен газов проект

Премиерката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар отхвърли в понеделник заплахата на Венецуела да спре съвместен енергиен проект, след като страната прие американски военен кораб в своите води.

„Няма да се поддадем на никакъв шантаж от венецуелците и няма да се откажем от борбата срещу наркокартелите," заяви Персад-Бисесар в съобщение до АФП.

Поводът за напрежението стана пристигането на американския разрушител USS Gravely, който акостира край бреговете на Тринидад за съвместни военни учения с местните сили.

Венецуелското правителство реагира остро, заплашвайки да спре съвместния проект за добив на природен газ в Карибско море, който двете държави разработват от няколко години.

„Нашето бъдеще не зависи от Венецуела и никога не е зависело,“ подчерта премиерката, добавяйки, че партньорството със Съединените щати е ключово за регионалната сигурност и борбата с наркотрафика.

Вашингтон от своя страна приветства „смелата позиция“ на правителството на Тринидад и Тобаго и заяви, че военните учения в Карибския регион ще продължат, независимо от реакцията на Каракас.