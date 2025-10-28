Тринидад и Тобаго отхвърли венецуелските заплахи за прекратяване на съвместен газов проект

Премиерката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар отхвърли в понеделник заплахата на Венецуела да спре съвместен енергиен проект, след като страната прие американски военен кораб в своите води.
Поводът за напрежението стана пристигането на американския разрушител USS Gravely, който акостира край бреговете на Тринидад за съвместни военни учения с местните сили.
Венецуелското правителство реагира остро, заплашвайки да спре съвместния проект за добив на природен газ в Карибско море, който двете държави разработват от няколко години.
Вашингтон от своя страна приветства „смелата позиция“ на правителството на Тринидад и Тобаго и заяви, че военните учения в Карибския регион ще продължат, независимо от реакцията на Каракас.
Премиерката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар отхвърли в понеделник заплахата на Венецуела да спре съвместен енергиен проект, след като страната прие американски военен кораб в своите води.
Поводът за напрежението стана пристигането на американския разрушител USS Gravely, който акостира край бреговете на Тринидад за съвместни военни учения с местните сили.
Венецуелското правителство реагира остро, заплашвайки да спре съвместния проект за добив на природен газ в Карибско море, който двете държави разработват от няколко години.
Вашингтон от своя страна приветства „смелата позиция“ на правителството на Тринидад и Тобаго и заяви, че военните учения в Карибския регион ще продължат, независимо от реакцията на Каракас.