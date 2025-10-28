Uber и Nvidia ще създадат 100 000 роботаксита до 2027 година

Компаниите Uber и Nvidia обявиха стратегическо партньорство за създаване на 100 000 автономни роботаксита, които ще започнат да се движат по пътищата през 2027 година. Това е една от най-амбициозните стъпки досега в посока към напълно автоматизиран градски транспорт.

„Заедно с Uber създаваме рамка за цялата индустрия, която ще позволи внедряването на автономни автопаркове в голям мащаб, задвижвани от изкуствения интелект на Nvidia“, заяви главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, цитиран от АФП.

Според него, това партньорство ще даде възможност за по-бърз преход от днешната мобилност, управлявана от хора, към автономни транспортни системи, базирани на изкуствен интелект.

Nvidia вече работи съвместно с автомобилни производители като Stellantis, Lucid и Mercedes-Benz, за да „свърже днешната мобилност, управлявана от хора, с автономните флотилии на бъдещето“.

Очаква се новите роботаксита да бъдат оборудвани с AI чипове и системи за машинно зрение, които ще позволяват безопасно придвижване в реални пътни условия без човешка намеса.