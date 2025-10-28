Ураганът „Мелиса“ опустоши Ямайка – най-силната буря в историята на острова

Опустошителни ветрове и пороен дъжд връхлетяха Ямайка, след като ураганът „Мелиса“ достигна сушата. Това е най-мощната буря, регистрирана някога в островната държава, и една от най-силните в историята на Карибите.

- Реклама -

Изключително разрушителната система, класифицирана като ураган от пета категория, донесе устойчиви ветрове със скорост до 295 километра в час. Бурята се движи бавно през Карибския басейн и според експертите ще причини катастрофални наводнения и животозастрашаващи условия.

„Това е изключително опасна и животозастрашаваща ситуация!“, предупреди Националният център за урагани на САЩ, призовавайки жителите да останат по домовете си и далеч от прозорци, дори по време на краткото затишие при преминаването на окото на бурята.

Скоростта на вятъра при урагана „Мелиса“ надвишава дори тази на легендарната „Катрина“ от 2005 година, която опустоши американския град Ню Орлиънс. Според Ан-Клер Фонтан от Световната метеорологична организация „това ще бъде бурята на века за Ямайка“.

До момента са потвърдени седем жертви – трима в Ямайка, трима в Хаити и един в Доминиканската република. Властите се опасяват, че броят им може да нарасне, тъй като много жители пренебрегват призивите да потърсят убежище.

„Ямайка, сега не е моментът да бъдете смели“, заяви министърът на местното самоуправление Дезмънд Макензи по време на пресконференция. Той изрази съжаление, че голяма част от подготвените 880 убежища в страната остават почти празни.

Комбинацията от приливни вълни и проливни дъждове, които се измерват във футове, а не в инчове, може да предизвика смъртоносни наводнения и свлачища, особено в планинските и крайбрежните райони.

Световноизвестният спринтьор Юсейн Болт, един от най-известните жители на Ямайка, публикува кратко послание в социалната мрежа X: „Пазете се, Ямайка!“.

Метеоролозите предупреждават, че ураганът „Мелиса“ ще продължи движението си на запад-северозапад и през следващото денонощие може да засегне и части от Каймановите острови и Куба. Властите подготвят екипи за спешна помощ, тъй като се очакват сериозни щети по инфраструктурата, електропреносната мрежа и селското стопанство.