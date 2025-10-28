НА ЖИВО
      вторник, 28.10.25
          Ужасяващо: Вратар на световен гранд уби човек на пътя

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Резервният вратар на ИнтерЙосеп Мартинес, е участвал във фатален пътен инцидент тази сутрин край тренировъчния център на клуба, съобщават италиански и испански медии.

          Според първоначалната информация, Мартинес е блъснал 81-годишен мъж в инвалидна количка, докато е шофирал автомобила си.

          Футболистът веднага е спрял, оказал е помощ на пострадалия и лично е извикал бърза помощ, включително и хеликоптер, посочват източниците. Въпреки усилията, възрастният мъж е починал на място.

          Първоначалните данни сочат, че мъжът в електрическата количка внезапно е променил посоката си, като е пресекъл пътя на колата на вратаря.

          Интер изрази съболезнования към семейството на загиналия и отмени планираната пресконференция на треньора Кристиан Киву преди утрешния мач срещу Фиорентина в знак на траур.

          Мартинес е бил видимо разстроен от случилото се и е оказал пълно съдействие на властите при разследването, съобщават още медиите.

          Според първоначалната информация, Мартинес е блъснал 81-годишен мъж в инвалидна количка, докато е шофирал автомобила си.

          Футболистът веднага е спрял, оказал е помощ на пострадалия и лично е извикал бърза помощ, включително и хеликоптер, посочват източниците. Въпреки усилията, възрастният мъж е починал на място.

          Първоначалните данни сочат, че мъжът в електрическата количка внезапно е променил посоката си, като е пресекъл пътя на колата на вратаря.

          Интер изрази съболезнования към семейството на загиналия и отмени планираната пресконференция на треньора Кристиан Киву преди утрешния мач срещу Фиорентина в знак на траур.

          Мартинес е бил видимо разстроен от случилото се и е оказал пълно съдействие на властите при разследването, съобщават още медиите.

