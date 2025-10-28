НА ЖИВО
          „Величие": Договорът с „Райнметал" не е обсъждан

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Подписването на договора с германската оръжейна компания „Райнметал“ предизвика остра реакция от партия „Величие“, чиито представители твърдят, че споразумението не е било обсъждано в Общинския съвет на Карлово, където трябва да бъде изградена новата производствена база.

          „Днес официално се подписа договорът с „Райнметал“, Борисов лично посрещна гостите. Само че този договор и изграждането на завода дори не са обсъждани в Общинския съвет на Карлово, чието заседание ще се състои в четвъртък в 10 ч. Тоест, имаме подписан договор без абсолютно никакво участие на обществеността в Карлово – дали иска този завод за барут, дали иска да бъде разрушен Централен Балкан, изсичане на гори и други неща, с които хората не са съгласни“, заяви депутатът от „Величие“ Мария Илиева пред журналисти в парламента.

          По думите ѝ, 11 общински съветници вече са подписали искане за отлагане на точката с един месец, но върху тях се упражнявал натиск да оттеглят подписите си.

          „Означава ли това, че когато един човек – Бойко Борисов, реши, че трябва да има търговски отношения с един инвеститор, трябва цялата държава да се съгласи?“, попита Илиева.

          Тя постави и въпроса за прозрачността на процеса, като цитира твърдения, че договорът е бил подписан едва след като в страната е било сформирано редовно правителство.

          „Това значи ли, че това правителство остава на власт, за да се подписват търговски договори, решени от някой представител на някоя партия – без обществено обсъждане и без спазване на законите за подобни инвестиции?“, каза още тя.

          Мария Илиева потвърди, че „Величие“ ще присъства на заседанието на Общинския съвет в Карлово в четвъртък от 10:00 ч., като се очакват и протести от местни политически формации, включително БСП.

          - Реклама -

