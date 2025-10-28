„Величие“: Договорът с „Райнметал“ не е обсъждан

Подписването на договора с германската оръжейна компания „Райнметал“ предизвика остра реакция от партия „Величие“, чиито представители твърдят, че споразумението не е било обсъждано в Общинския съвет на Карлово, където трябва да бъде изградена новата производствена база.
По думите ѝ, 11 общински съветници вече са подписали искане за отлагане на точката с един месец, но върху тях се упражнявал натиск да оттеглят подписите си.
Тя постави и въпроса за прозрачността на процеса, като цитира твърдения, че договорът е бил подписан едва след като в страната е било сформирано редовно правителство.
Мария Илиева потвърди, че „Величие“ ще присъства на заседанието на Общинския съвет в Карлово в четвъртък от 10:00 ч., като се очакват и протести от местни политически формации, включително БСП.
Много бързо забравят , Татко им Румен също говори с германците за този завод. Даже се изказа че той води инвеститори на правителството. Така че смешников да пита татко си.
А ОТРОВИТЕ ЗА НАС…КАТО Е ТОЛКО ДОБЪР ТОЯ ЗАВОД,НЕМЦИТЕ ДА СИ ГО ДЪРЖАТ…
Къде са парите от пирамидите. Ще има ли кебапчета и бира
Скрий се някъде има кой да действа по договора , ти не ставаш малък сии си прост .
Χασσαν Δεμιροβ слугите на кочината за не се обаждат! Те за пари се нагаждат! Времето им свърши÷ кой сълзите им ще бърши?
Наталия Денева Крокодил
Χασσαν Δεμιροβ крокодил е майка ти че е родила един палячо който си прави на мачо!
Наталия Денева грзница
Χασσαν Δεμιροβ ,ти който не си българин нямаш право да се изказваш за България и да поощряваш мафията в нея!
Катя Христова българин съм
Χασσαν Δεμιροβ В това управление всички са прости и алчни!
Абе идва голям инвеститор в България бе , какво ще обсъждате 😂 Пари ли ви трябват ???
Росен Атанасов трябва да се обсъди защото никой не казва кои ще построи завода как ще се инвестира или Българите ще го построят със собствени средства а девидентите ще се делят поравно
Иван Гущеров Това няма никакво значение !! Българи ще работят в него ! Това е индустрия , иновация , ноу-хау , икономика и т.н. !!! Рейнметал инвестира в много държави от ЕС , ако ние не вземем тази инвестиция , ще излезе че сме глупаци !!!
той не е за обсъждане че смърди на тъпотия от всякъде!
Хайде ревльовците започнаха да леят сълзи !
Райхсметал да си построи завода за барут в планината Шварцвалд или някъде около волфшанце,какво се навъртат тук,сдушкаха се с боко и нищо друго не ги интересува,не може така,ако сме държава ,подобни извращения не трябва да се допускат.