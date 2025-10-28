Великобритания води преговори с ЕС и САЩ за стоманен търговски пакт

Великобритания провежда преговори с Европейския съюз и Съединените щати за създаването на търговски алианс в сектора на стоманата, който да защити индустрията от свръхпроизводство и срив на цените, съобщиха британски медии, цитирани от АФП.
По-рано този месец Европейският съюз предложи да удвои митата върху вноса на стомана до 50%, следвайки примера на американския президент Доналд Тръмп, който вече въведе подобни мерки.
Мярката обаче предизвика тревога сред британските производители, тъй като 80% от износа на стомана от Обединеното кралство е предназначен за пазара на ЕС.
Британският министър на търговията Крис Брайънт потвърди, че се водят „непрекъснати дискусии“ за създаването на двустранен или тристранен съюз.
Излишъкът на стомана на световния пазар се свързва основно с китайските производители, които поддържат ниски цени чрез масово производство.
В момента Великобритания има частично споразумение със САЩ, което ѝ осигурява намалена 25% тарифа върху износа на стомана и алуминий, но Лондон се надява на пълно освобождаване от митата в рамките на новия търговски пакт.
