Великобритания води преговори с ЕС и САЩ за стоманен търговски пакт

Великобритания провежда преговори с Европейския съюз и Съединените щати за създаването на търговски алианс в сектора на стоманата, който да защити индустрията от свръхпроизводство и срив на цените, съобщиха британски медии, цитирани от АФП.

- Реклама -

По-рано този месец Европейският съюз предложи да удвои митата върху вноса на стомана до 50%, следвайки примера на американския президент Доналд Тръмп, който вече въведе подобни мерки.

Мярката обаче предизвика тревога сред британските производители, тъй като 80% от износа на стомана от Обединеното кралство е предназначен за пазара на ЕС.

„Съгласно обсъжданите предложения, Великобритания, САЩ и ЕС ще хармонизират данъчните си ставки върху вноса на стомана, като ще запазят безмитна търговия в рамките на новия алианс“, съобщава вестник The Times.



Британският министър на търговията Крис Брайънт потвърди, че се водят „непрекъснати дискусии“ за създаването на двустранен или тристранен съюз.

„Продължаваме да работим с ЕС след последното им обявление. Работим и с международни партньори по решения, които могат да се справят с по-широкия проблем със свръхкапацитета“, заяви представител на британското правителство.



Излишъкът на стомана на световния пазар се свързва основно с китайските производители, които поддържат ниски цени чрез масово производство.

В момента Великобритания има частично споразумение със САЩ, което ѝ осигурява намалена 25% тарифа върху износа на стомана и алуминий, но Лондон се надява на пълно освобождаване от митата в рамките на новия търговски пакт.