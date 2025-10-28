Венецуела твърди, че е осуетила „операция под фалшив флаг“, финансирана от ЦРУ

Венецуелските власти съобщиха, че са разбили група, финансирана от ЦРУ, която е планирала атака под фалшив флаг срещу американския военен кораб USS Gravely, разположен в южната част на Карибите.
Според Каракас целта на групата е била да атакува американския кораб и да обвини Венецуела, с което да се създаде претекст за военна намеса на САЩ под прикритието на „борба с наркотрафика“.
До момента не са предоставени допълнителни данни за арестуваните лица или доказателства за твърденията за връзки с американските служби.
В Каракас нараства напрежението заради засиленото американско военно присъствие в региона. По данни на венецуелските власти, САЩ вече са разположили седем бойни кораба в Карибите и един в Мексиканския залив, като официалната причина е провеждането на операции срещу наркотрафика.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро обяви и предстоящото пристигане на самолетоносача USS Gerald R. Ford – най-големият в света, придружен от бойна флотилия.
Според анализатори, Каракас разглежда тези действия като опит на Вашингтон за дестабилизация и натиск върху режима на Николас Мадуро, когото САЩ не признават за легитимен президент.
