      вторник, 28.10.25
          Венецуела твърди, че е осуетила „операция под фалшив флаг“, финансирана от ЦРУ

          Aмерикански военен кораб USS Gravely Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Венецуелските власти съобщиха, че са разбили група, финансирана от ЦРУ, която е планирала атака под фалшив флаг срещу американския военен кораб USS Gravely, разположен в южната част на Карибите.

          „Най-малко четирима заподозрени са арестувани,“ заяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабело, уточнявайки, че операцията е била насочена към разрушителя Gravely, акостирал в Тринидад и Тобаго — островна държава, разположена само на 10 морски мили от венецуелското крайбрежие.

          Според Каракас целта на групата е била да атакува американския кораб и да обвини Венецуела, с което да се създаде претекст за военна намеса на САЩ под прикритието на „борба с наркотрафика“.

          „Вашингтон се опитва да подготви сценарий за агресия срещу нашия народ,“ коментира Кабело.

          До момента не са предоставени допълнителни данни за арестуваните лица или доказателства за твърденията за връзки с американските служби.

          В Каракас нараства напрежението заради засиленото американско военно присъствие в региона. По данни на венецуелските власти, САЩ вече са разположили седем бойни кораба в Карибите и един в Мексиканския залив, като официалната причина е провеждането на операции срещу наркотрафика.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро обяви и предстоящото пристигане на самолетоносача USS Gerald R. Fordнай-големият в света, придружен от бойна флотилия.

          Според анализатори, Каракас разглежда тези действия като опит на Вашингтон за дестабилизация и натиск върху режима на Николас Мадуро, когото САЩ не признават за легитимен президент.

