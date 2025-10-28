НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 29.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Вицепрезидентът на САЩ: Примирието в Газа се запазва въпреки сблъсъците

          1
          30
          Джей Ди Ванс
          Джей Ди Ванс
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че примирието в Газа продължава да се спазва, въпреки отделни „сблъсъци“. Израел извърши въздушни удари и обвини Хамас в нападение срещу свои войници.

          - Реклама -

          „Примирието се запазва. Това не означава, че няма да има малки сблъсъци“, каза Ванс в интервю за „Фокс нюз“, излъчено и публикувано в социалните мрежи от Белия дом.

          „Знаем, че Хамас или някой друг от Газа е атакувал войник от ЦАХАЛ. Очакваме израелците да отговорят, но вярвам, че мирът, постигнат от президента, ще се запази“, добави той.

          Според Агенцията за гражданска защита на Газа, най-малко девет души са загинали при въздушни удари, насочени към различни райони на палестинската територия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху по-рано нареди „мощни удари“ в Газа.

          Самият Тръмп посети Израел и Египет на 13 октомври, обявявайки триумфалн „Най-сетне имаме мир в Близкия изток.

          Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че примирието в Газа продължава да се спазва, въпреки отделни „сблъсъци“. Израел извърши въздушни удари и обвини Хамас в нападение срещу свои войници.

          - Реклама -

          „Примирието се запазва. Това не означава, че няма да има малки сблъсъци“, каза Ванс в интервю за „Фокс нюз“, излъчено и публикувано в социалните мрежи от Белия дом.

          „Знаем, че Хамас или някой друг от Газа е атакувал войник от ЦАХАЛ. Очакваме израелците да отговорят, но вярвам, че мирът, постигнат от президента, ще се запази“, добави той.

          Според Агенцията за гражданска защита на Газа, най-малко девет души са загинали при въздушни удари, насочени към различни райони на палестинската територия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху по-рано нареди „мощни удари“ в Газа.

          Самият Тръмп посети Израел и Египет на 13 октомври, обявявайки триумфалн „Най-сетне имаме мир в Близкия изток.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ИТ

          Uber и Nvidia ще създадат 100 000 роботаксита до 2027 година

          Владимир Висоцки -
          Компаниите Uber и Nvidia обявиха стратегическо партньорство за създаване на 100 000 автономни роботаксита, които ще започнат да се движат по пътищата през 2027...
          Инциденти

          Ураганът „Мелиса“ опустоши Ямайка – най-силната буря в историята на острова

          Владимир Висоцки -
          Опустошителни ветрове и пороен дъжд връхлетяха Ямайка, след като ураганът „Мелиса“ достигна сушата. Това е най-мощната буря, регистрирана някога в островната държава, и една...
          Война

          Израел нанесе въздушни удара по Газа

          Владимир Висоцки -
          Израел извърши най-малко три въздушни удара по Ивицата Газа, малко след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди на армията да започне нова серия от атаки. Информацията...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions