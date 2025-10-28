Военните назначиха цивилно правителство в Мадагаскар след преврата

Военните, които завзеха властта в Мадагаскар по-рано този месец, обявиха състава на ново преходно правителство, доминирано от цивилни министри, сред които фигурират и видни опоненти на сваления президент Андри Ражоелина, съобщава Ройтерс.
Назначенията се разглеждат като ключов момент в стабилизирането на страната, където военните се опитват да укрепят властта си на фона на икономическа криза и дълбоки политически разделения.
След седмици на младежки протести Ражоелина избяга от страната, а полковник Микаел Рандрианирина положи клетва като временен президент. Новият държавен глава обяви, че военен комитет ще управлява до две години, докато бъдат организирани нови избори.
Кабинетът на новия министър-председател Херинцалама Ражаонаривело, представен по националната телевизия TVM, включва 25 цивилни и 4 военни или паравоенни офицери.
Сред ключовите назначения са:
- Кристин Разанамахасоа – нов министър на външните работи, отстранена миналата година от парламента от партията на Ражоелина.
- Фанирисоа Ернайво, опозиционер и юрист в изгнание – министър на правосъдието.
- Проф. Хери Рамиарисон, икономист – министър на финансите.
Военни представители оглавяват министерствата на отбраната, обществената сигурност, териториалното планиране и жандармерията.
Новото правителство ще трябва да се справи с хроничните проблеми с електроенергията и водоснабдяването, които провокираха масовите протести, както и с дълбоките икономически неравенства.
Според данни на Световната банка икономическият продукт на глава от населението в Мадагаскар е спаднал почти наполовина между 1960 и 2020 г.
Засега лидерите на протестите не са реагирали на новите назначения.
Сваленият президент Андри Ражоелина, който остава в изгнание, осъди военния преврат и отказа да се признае за отстранен, въпреки че Върховният конституционен съд официално утвърди новото правителство.
