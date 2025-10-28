НА ЖИВО
          Военните назначиха цивилно правителство в Мадагаскар след преврата

          Снимка: БГНЕС
          Военните, които завзеха властта в Мадагаскар по-рано този месец, обявиха състава на ново преходно правителство, доминирано от цивилни министри, сред които фигурират и видни опоненти на сваления президент Андри Ражоелина, съобщава Ройтерс.

          Назначенията се разглеждат като ключов момент в стабилизирането на страната, където военните се опитват да укрепят властта си на фона на икономическа криза и дълбоки политически разделения.

          След седмици на младежки протести Ражоелина избяга от страната, а полковник Микаел Рандрианирина положи клетва като временен президент. Новият държавен глава обяви, че военен комитет ще управлява до две години, докато бъдат организирани нови избори.

          „Комитетът, воден от армията, ще работи съвместно с преходно правителство, за да подготви страната за демократични избори и икономическо възстановяване,“ заяви Рандрианирина.

          Кабинетът на новия министър-председател Херинцалама Ражаонаривело, представен по националната телевизия TVM, включва 25 цивилни и 4 военни или паравоенни офицери.

          „Поколението Z“ свали президента на Мадагаскар „Поколението Z“ свали президента на Мадагаскар

          Сред ключовите назначения са:

          • Кристин Разанамахасоа – нов министър на външните работи, отстранена миналата година от парламента от партията на Ражоелина.
          • Фанирисоа Ернайво, опозиционер и юрист в изгнание – министър на правосъдието.
          • Проф. Хери Рамиарисон, икономист – министър на финансите.

          Военни представители оглавяват министерствата на отбраната, обществената сигурност, териториалното планиране и жандармерията.

          Новото правителство ще трябва да се справи с хроничните проблеми с електроенергията и водоснабдяването, които провокираха масовите протести, както и с дълбоките икономически неравенства.

          Според данни на Световната банка икономическият продукт на глава от населението в Мадагаскар е спаднал почти наполовина между 1960 и 2020 г.

          Президентът на Мадагаскар: Укрих се на безопасно място, за да защитя живота си Президентът на Мадагаскар: Укрих се на безопасно място, за да защитя живота си

          „Страната е изправена пред структурна бедност и институционална нестабилност, които могат да се преодолеят само чрез възстановяване на доверието и ефективни реформи,“ коментират анализатори.

          Засега лидерите на протестите не са реагирали на новите назначения.
          Сваленият президент Андри Ражоелина, който остава в изгнание, осъди военния преврат и отказа да се признае за отстранен, въпреки че Върховният конституционен съд официално утвърди новото правителство.

