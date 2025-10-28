НА ЖИВО
          - Реклама -
          Зафиров: Утре ще обявим кога влиза в сила ротацията

          СНИМКА:БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Всички участници в Съвета за съвместно управление (ССУ) са постигнали съгласие по ключовите параметри на бюджета, заяви вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров. По думите му са проведени достатъчно разговори и всички индикативни срокове ще бъдат спазени.

          „Достатъчно много разговори са проведени по бюджета, ясни са позициите на всички участници в ССУ. Намерили сме пресечните точки и всички индикативни срокове ще бъдат спазени и изпълнени,“ каза Зафиров.

          Той направи изявлението си по време на дискусия на тема „Детство без насилие“, организирана от депутата от левицата Габриел Вълков.

          На въпрос дали осигуровките ще бъдат увеличени от следващата година, Зафиров посочи, че конкретните параметри ще станат ясни след финализирането на бюджета:

          „Нека имаме завършен документ и тогава ще го представим в цялата му прелест,“ заяви вицепремиерът.

          По отношение на ротацията на председателския пост в Народното събрание, Зафиров потвърди, че днес ССУ е взел решение ротацията да бъде въведена официално и да се регламентира с анекс към споразумението за съвместно управление.

          „Анексът ще бъде подписан утре. Тогава ще бъде уточнен и срокът на ротацията, както и от кога ще влезе в сила. Това ще бъде решено от коалиционния съвет,“ уточни вицепремиерът.

          11. Ротацията ще влезе когато Киселова си подаде оставката Вие обърнахте тоя парламент на игри

          16. От това правителство нямаме нужда. Оставка и съд на мафията тиквата бойко и шопара пеевски..

          17. Тоя никаквец си е НИКАКВЕЦ.Точка по въпроса.
            Но тук има нещо неразбираемо,като в много други неща.Къде е прославената им партия бсп? Къде са социалистите,които споделят тази лява идея,която не е понятна,но те си я имат???Но това е друг въпрос.Та къде са тези,да скочат и да отвоюват заграбената им партия? Защо се примириха с тези милионери,с вецовете,заводите,многоетажните хотели и т.н.???

          18. Този умира от ужас,че може да изпадне от властта…Вече няма да види избори, листи, отива директно при атакисти,патриоти , реформатори и т.н….

          19. заради едната власт и големи заплати продадохте партията и хората ,които вярваха в нея .При едно ново гласуване ако се държите така ще гледате парламента през крив макарон срама нямате ли.

          23. Вашето коалционно управление е недемократично,то е комунистическо!Убеден съм ,че вие ще понесете огромна загуба от вашите членове и привърженици!!!Това ще е факт на следващите избори!

          28. БСП- Последен валс в политиката. Дадохте си Дъто на Голямото Дъ. И малкото ви избиратели ви мразят. Същото и с ИТН. Финито ла комедия Гранде!

          30. Какво зависи от тебе, че ще обявяваш бе Фред ?!? Повече няма да помиришите парламент бе смотаняци !

          32. Продажници,на другите избори,вие,ИТН няма и да влезете в парламента,как пък не се засрамихте!

            • Ивайло Танков на тия не им дреме какво мислим!До другите избори ще бъдат милионери..

              • Асен Лазаров те вече са,ние спим несе вдигне народа включително и аз,късно ще е за вдигане!

            • Ивайло Танков Същото написах, преди да видя Вашия пост. Ритуално самоубийство. Това са политически трупове.

          33. И тази ротация няма да ни избави.
            Много крадете.
            Постъпления никакви.
            Май ще потеглите още милиарди заем.
            И дефицита отива май към 30 процента.
            Постъпления -сори.
            А заемите растат.

          34. Колкото повече се въртите, толкова по-дълбоко ви влиза. Все някога тия 4-ри години ще минат

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

