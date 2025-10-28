Зафиров: Утре ще обявим кога влиза в сила ротацията

Всички участници в Съвета за съвместно управление (ССУ) са постигнали съгласие по ключовите параметри на бюджета, заяви вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров. По думите му са проведени достатъчно разговори и всички индикативни срокове ще бъдат спазени.
Той направи изявлението си по време на дискусия на тема „Детство без насилие“, организирана от депутата от левицата Габриел Вълков.
На въпрос дали осигуровките ще бъдат увеличени от следващата година, Зафиров посочи, че конкретните параметри ще станат ясни след финализирането на бюджета:
По отношение на ротацията на председателския пост в Народното събрание, Зафиров потвърди, че днес ССУ е взел решение ротацията да бъде въведена официално и да се регламентира с анекс към споразумението за съвместно управление.
