      вторник, 28.10.25
          Затвориха летище в Испания заради дрон

          Испанските власти временно затвориха въздушното пространство над летище Аликанте-Елче „Мигел Ернандес“ заради забелязан дрон, съобщиха от държавната компания AENA, която управлява летищата в страната, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

          Инцидентът е станал в понеделник вечерта и е довел до двучасово спиране на полетите в района на популярния туристически център.

          „Десет полета към Аликанте бяха пренасочени към Валенсия, Барселона, Майорка и Мурсия“, уточниха от компанията.

          Някои полети са били забавени, но няма отменени маршрути. Към момента не е ясно кой стои зад полета на дрона, а разследването продължава.

          Случаят е пореден от серията мистериозни дронови инциденти над европейски летища през последните седмици. От края на септември подобни инциденти временно блокираха въздушния трафик в Мюнхен и на четири летища в Дания.

          Летището в Аликанте, разположено на около 420 км югоизточно от Мадрид, е едно от най-натоварените в Испания. През септември то е поставило рекорд с над 1,9 милиона пътници, основно от Обединеното кралство, Германия, Нидерландия и Белгия, съобщи Ройтерс.

