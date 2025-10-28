Зеленски призна: Руснаците са в Покровск

Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да окаже натиск върху китайския лидер Си Дзинпин да прекрати подкрепата си за Русия, когато двамата лидери се срещнат по-късно тази седмица.

„Мисля, че това може да бъде един от силните ходове на (Тръмп), особено ако след тази решителна санкционна мярка Китай е готов да намали вноса от Русия," заяви Зеленски.

Миналата седмица Тръмп наложи санкции на две големи руски петролни компании и призова основните купувачи на руски енергийни суровини – Китай и Индия – да намалят покупките си, които според Вашингтон и Киев финансират руската инвазия.

Битката за Покровск

Украинският президент призна, че руските сили са установили контрол в източния град Покровск, за който Москва се бори повече от година.

„Около 200 руснаци са разположени на различни места там – виждаме това от дронове. Покровск в момента е основната цел на руснаците,“ каза Зеленски, цитиран от АФП.

Финансова помощ от Европа

Зеленски подчерта, че Украйна се нуждае от европейска финансова подкрепа, за да продължи да се бори с руските сили през следващите две до три години.

„Казах на всички европейски лидери: няма да се борим десетилетия наред, но трябва да покажете, че ще осигурите стабилна финансова подкрепа за известно време,“ посочи украинският държавен глава.

Той уточни, че това се отнася до предложението на Европейската комисия за постепенно разблокиране на замразените руски активи с цел финансиране на Украйна.