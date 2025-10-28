НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 29.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски призна: Руснаците са в Покровск

          41
          2301
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да окаже натиск върху китайския лидер Си Дзинпин да прекрати подкрепата си за Русия, когато двамата лидери се срещнат по-късно тази седмица.

          „Мисля, че това може да бъде един от силните ходове на (Тръмп), особено ако след тази решителна санкционна мярка Китай е готов да намали вноса от Русия,“ заяви Зеленски.

          - Реклама -

          Миналата седмица Тръмп наложи санкции на две големи руски петролни компании и призова основните купувачи на руски енергийни суровини – Китай и Индия – да намалят покупките си, които според Вашингтон и Киев финансират руската инвазия.

          Отбраната на Украйна южно от Покровск рухна: Русия вкарва ВСУ в котел във финалния стадий на битката за агломерацията Отбраната на Украйна южно от Покровск рухна: Русия вкарва ВСУ в котел във финалния стадий на битката за агломерацията

          Битката за Покровск

          Украинският президент призна, че руските сили са установили контрол в източния град Покровск, за който Москва се бори повече от година.

          „Около 200 руснаци са разположени на различни места там – виждаме това от дронове. Покровск в момента е основната цел на руснаците,“ каза Зеленски, цитиран от АФП.

          Финансова помощ от Европа

          Зеленски подчерта, че Украйна се нуждае от европейска финансова подкрепа, за да продължи да се бори с руските сили през следващите две до три години.

          „Казах на всички европейски лидери: няма да се борим десетилетия наред, но трябва да покажете, че ще осигурите стабилна финансова подкрепа за известно време,“ посочи украинският държавен глава.

          Той уточни, че това се отнася до предложението на Европейската комисия за постепенно разблокиране на замразените руски активи с цел финансиране на Украйна.

          САЩ и Китай с рамков консенсус за търговско споразумение САЩ и Китай с рамков консенсус за търговско споразумение

          Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да окаже натиск върху китайския лидер Си Дзинпин да прекрати подкрепата си за Русия, когато двамата лидери се срещнат по-късно тази седмица.

          „Мисля, че това може да бъде един от силните ходове на (Тръмп), особено ако след тази решителна санкционна мярка Китай е готов да намали вноса от Русия,“ заяви Зеленски.

          - Реклама -

          Миналата седмица Тръмп наложи санкции на две големи руски петролни компании и призова основните купувачи на руски енергийни суровини – Китай и Индия – да намалят покупките си, които според Вашингтон и Киев финансират руската инвазия.

          Отбраната на Украйна южно от Покровск рухна: Русия вкарва ВСУ в котел във финалния стадий на битката за агломерацията Отбраната на Украйна южно от Покровск рухна: Русия вкарва ВСУ в котел във финалния стадий на битката за агломерацията

          Битката за Покровск

          Украинският президент призна, че руските сили са установили контрол в източния град Покровск, за който Москва се бори повече от година.

          „Около 200 руснаци са разположени на различни места там – виждаме това от дронове. Покровск в момента е основната цел на руснаците,“ каза Зеленски, цитиран от АФП.

          Финансова помощ от Европа

          Зеленски подчерта, че Украйна се нуждае от европейска финансова подкрепа, за да продължи да се бори с руските сили през следващите две до три години.

          „Казах на всички европейски лидери: няма да се борим десетилетия наред, но трябва да покажете, че ще осигурите стабилна финансова подкрепа за известно време,“ посочи украинският държавен глава.

          Той уточни, че това се отнася до предложението на Европейската комисия за постепенно разблокиране на замразените руски активи с цел финансиране на Украйна.

          САЩ и Китай с рамков консенсус за търговско споразумение САЩ и Китай с рамков консенсус за търговско споразумение

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Вицепрезидентът на САЩ: Примирието в Газа се запазва въпреки сблъсъците

          Владимир Висоцки -
          Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че примирието в Газа продължава да се спазва, въпреки отделни „сблъсъци“. Израел извърши въздушни удари и обвини Хамас...
          Инциденти

          Ураганът „Мелиса“ опустоши Ямайка – най-силната буря в историята на острова

          Владимир Висоцки -
          Опустошителни ветрове и пороен дъжд връхлетяха Ямайка, след като ураганът „Мелиса“ достигна сушата. Това е най-мощната буря, регистрирана някога в островната държава, и една...
          Война

          Израел нанесе въздушни удара по Газа

          Владимир Висоцки -
          Израел извърши най-малко три въздушни удара по Ивицата Газа, малко след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди на армията да започне нова серия от атаки. Информацията...

          41 КОМЕНТАРА

          13. Много хора си мислят че войната може да я спре само Земенски,жестоко се лъжат.Така е само привидно, за да може след поражението той да поеме критиките.Войната я започнаха САЩ и ЕС (отделни държави ) ,те искаха да си пласират старото оръжие и да видят как ще реагира Русия. Война ще спре след безусловно поражение на Украйна или след споразумение между САЩ и Русия.

            • Мъдро.Вече се води Трета световна,засега гробищната площадка е Усра.И войната е прокси,използват се конвенционални оръжия.Всички евро ид..ио..ти направени от дефектен спе…рмато..
              зоид,,вкл.и нашите,,да се молят Русия да не бъде притисната съвсем Тогава ще е втората фаза-термоядрената война.Та така фашагите нацисти да се молят за Русия.

              • Нинче, грешиш, мама. Поради някакво стечение на обстоятелствата, в териториите, в които в момента воюват, живеят преобладаващо руснаци. От Одеса нататък няма да им е много жал. Те сами си го казаха… Плесенякът ще продължава да си гледа тъпо и да говори на езика на запеченото дебело черво, но това няма да му е от полза…

          23. Когато те искаха да се оттеглят от там той не им разреши сега остана без тях

            • Надпреварват се с Дедо Доникойще обръща повече палачинката.А за Зелю Шмъркалото това което казва зависи колко се е нашмъркал.))

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions