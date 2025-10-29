НА ЖИВО
          140 години от победата в Сръбско-българската война: От петък започват тържествата на Сухопътните войски

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          С поредица от събития в цялата страна ще бъде отбелязан бойният празник на Сухопътните войски – 19 ноември, съобщиха от Министерството на отбраната.

          Тържествата ще преминат под знака на двойния юбилей140 години от бляскавата победа при Сливница по време на Сръбско-българската война и 147 години от създаването на Сухопътните войски – най-големият вид въоръжени сили в Българската армия.

          Основни събития от програмата

          • 31 октомври, 12:00 ч. – София
            Начало на честванията с откриване на фотоизложбата „В служба на народ и Родина“ пред Народния театър „Иван Вазов“. През ноември изложбата ще обиколи различни градове из страната.
          • 3–4 ноември – Учебен център „Сливница“
            Провеждане на военен многобой за купата на командира на Сухопътните войски. Финалът и награждаването на победителите ще бъдат на 4 ноември.
          • 6 ноември – Полигон „Люляк“
            Турнир по стрелба с пистолет „Зиг Зауер“ за журналисти и военни аташета, акредитирани в България. След събитието командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков ще даде пресконференция.
          • 16 ноември – Учебен център „Сливница“
            Възстановка на сраженията от Сръбско-българската война (1885 г.), организирана от Национално дружество „Традиция“.
          • 19 ноември – Денят на Сухопътните войски
            Кулминацията на празника ще бъде походът „По стъпките на сливнишките герои“ от Сливница до Гургулят.
            Ще бъдат поднесени венци и цветя пред:
            • Паметника на капитаните,
            • Мемориалния комплекс „Героите на Сливница“,
            • Пантеона на Майка България.
            Празнични церемонии ще се проведат и във всички формирования на Сухопътните войски в страната.
          Съединени, въпреки Великите сили Съединени, въпреки Великите сили

          Историческа значимост

          Датата 19 ноември е определена за празник на Сухопътните войски с решение на Министерския съвет № 477 от 1992 г. и Заповед № 3478 на министъра на отбраната от същата година.

          На този ден през 1885 г. българската пехота печели решителната победа при Сливница — първата голяма военна победа на младата българска държава след Освобождението.
          Този успех защитава акта на Съединението между Княжество България и Източна Румелия и утвърждава правото на българския народ да живее обединен и свободен.

