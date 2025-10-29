140 години от победата в Сръбско-българската война: От петък започват тържествата на Сухопътните войски

С поредица от събития в цялата страна ще бъде отбелязан бойният празник на Сухопътните войски – 19 ноември, съобщиха от Министерството на отбраната.
Тържествата ще преминат под знака на двойния юбилей – 140 години от бляскавата победа при Сливница по време на Сръбско-българската война и 147 години от създаването на Сухопътните войски – най-големият вид въоръжени сили в Българската армия.
Основни събития от програмата
- 31 октомври, 12:00 ч. – София
Начало на честванията с откриване на фотоизложбата „В служба на народ и Родина“ пред Народния театър „Иван Вазов“. През ноември изложбата ще обиколи различни градове из страната.
- 3–4 ноември – Учебен център „Сливница“
Провеждане на военен многобой за купата на командира на Сухопътните войски. Финалът и награждаването на победителите ще бъдат на 4 ноември.
- 6 ноември – Полигон „Люляк“
Турнир по стрелба с пистолет „Зиг Зауер“ за журналисти и военни аташета, акредитирани в България. След събитието командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков ще даде пресконференция.
- 16 ноември – Учебен център „Сливница“
Възстановка на сраженията от Сръбско-българската война (1885 г.), организирана от Национално дружество „Традиция“.
- 19 ноември – Денят на Сухопътните войски
Кулминацията на празника ще бъде походът „По стъпките на сливнишките герои“ от Сливница до Гургулят.
Ще бъдат поднесени венци и цветя пред:
- Паметника на капитаните,
- Мемориалния комплекс „Героите на Сливница“,
- Пантеона на Майка България.
Историческа значимост
Датата 19 ноември е определена за празник на Сухопътните войски с решение на Министерския съвет № 477 от 1992 г. и Заповед № 3478 на министъра на отбраната от същата година.
На този ден през 1885 г. българската пехота печели решителната победа при Сливница — първата голяма военна победа на младата българска държава след Освобождението.
Този успех защитава акта на Съединението между Княжество България и Източна Румелия и утвърждава правото на българския народ да живее обединен и свободен.
Срьбе на врьбе